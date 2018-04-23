伊朗外长发出警告-美若退出伊核协议，伊将加速核项目

杜 鹃（新华社专特稿）

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫警告，一旦美国退出伊朗核问题全面协议，伊朗将重启受协议约束的核项目，推进速度将比以前“快得多”。

扎里夫同时说，伊朗愿意与美方谈判“换囚”。

“我们已准备多项方案”

扎里夫在赴美出席一场联合国会议前，接受美国哥伦比亚广播公司《面向全国》栏目采访。节目定于美国时间22日播出，采访片段21日公开。

“如果美国总统决定正式退出协议，伊朗将作出决定。”扎里夫说，一些决定将根据伊朗核问题全面协议作出，一些则在这份协议以外。

“我们已经准备多项方案，包括重启并且以快许多的速度推进核项目。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国就化解伊朗核项目争议达成全面协议。根据协议，伊朗必须停止高丰度浓缩铀活动，交出已生产的20%丰度浓缩铀，接受国际核查等其他条件，将核项目限制在和平利用核能领域。国际原子能机构负责督查伊朗履行协议情况，多次发布报告，确认伊朗履行协议。

美国总统唐纳德·特朗普今年1月宣布“最后一次”延长美国涉及伊朗核项目的制裁豁免期，同时把5月12日定为修改伊核协议的最后期限，扬言如果届时没有令他满意的修改方案，美国将退出协议。换人，美方需“转变态度”扎里夫接受采访时说，伊朗对与美方谈判交换在押人员一事持开放态度，前提是特朗普政府“转变态度”。扎里夫说，“从人道主义角度出发，当然可以谈”交换在押人员，但需要特朗普政府有所改变。“在不尊重另一个国家及其民众、政府的情况下，甚至煽动政权更迭时，你不可能说谈换人就开谈。”法新社报道，5名美国公民现在羁押在伊朗首都德黑兰，其中一名81岁男子身体日渐虚弱。按照扎里夫的说法，许多伊朗人关在美国，或者按美方要求在他国遭羁押，“包括一名因美方引渡要求而不得不在澳大利亚监狱中生孩子的女士”。

救协议，欧洲须向美施压

扎里夫说，如果欧洲国家领导人想挽救伊核协议，就必须向特朗普施压，要求后者维持协议。一旦美国退出，伊朗不可能与伊核问题其他几方一道继续履行协议内容。

法新社22日报道，法国总统埃马纽埃尔·马克龙定于23日访问美国首都华盛顿，伊核协议将是两国首脑会晤的重点议题。

报道说，英国、法国和德国政府代表正在与美国国务院官员布赖恩·胡克深谈可替代伊核协议的方案。但这三个欧洲国家的代表私下抱怨，尽管与美方代表的谈判取得进展，谁也无法保证谈判结果会令善变的特朗普满意。

今年3月，英国、法国和德国联合向欧洲联盟提交文件，提议欧盟以伊朗试验弹道导弹和支持叙利亚政府为由，对伊方施加新制裁。路透社获得这份机密文件。这家通讯社报道，英法德欲以欧盟新制裁“劝”特朗普维持伊朗核问题全面协议。