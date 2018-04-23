晨报《教育周刊》明推出《2018晨报升学季·中职名校联合宣传特刊》-“贯通”培养新模式“闯”出人生出彩天

晨报记者 杨 虹□吴婉莹

实习生 庞诗棋

4月，初三“二模”刚结束，王女士又开始操心起孩子的“去向”：照现在的考试情况，究竟让孩子读普高还是念中职校？在做决定前，家长们不妨实地去“打探”一下各类学校，你会发觉：中职校也很美好。特别是近几年来中职校“贯通专业”试点的增设，也为更多学生拓宽了成才的道路。

为加快培养适应经济社会发展需要的优秀一线技术人才，搭建职业教育体系中培养模式和学制贯通的“立交桥”，职业教育贯通专业种类也在不断“升级”。2018年上海市新增设14个中等职业教育——应用本科专业贯通培养模式试点专业以及25个中高职教育贯通培养模式试点专业。其中，“中本贯通”涵盖了计算机科学与技术、汽车服务工程、通信技术、服装表演与礼仪、外语、视觉传达设计等诸多领域；“中高职贯通”也包括了国际金融、民航运输、物流、建筑、新能源汽车、计算机、外语、数字媒体等专业。“孩子成才的机会多了，但是如何选又让我犯了难。”为此，晨报《教育周刊》 将推出《2018晨报升学季·中职名校联合宣传特刊》，邀你共探上海市19所最具代表性的国家级中职名校的魅力。

专业技能与学历双收贯通专业成热门

如今，“贯通模式”让学生在收获“一技之长”之时，亦可将本科或大专文凭收入囊中，学生职业前景十分乐观。中华职业学校与上海建桥学院新增视觉传达设计中本贯通专业，学生通过前三年的中职阶段学习，转段考合格后即可进入上海建桥学院的视觉传达设计专业，毕业收获本科文凭。上海商业会计学校则与上海师范大学天华学院共同打造财务管理的中本贯通专业，学生顺利完成7年学业后即可获上师大天华学院的毕业证书。上海市浦东外事服务学校与上海交通职业技术学院合作的新能源汽车技术中高职贯通专业，5年后学生便成为技能过硬的大专毕业生。

贯通培养模式为考生与家长们拓宽了新的升学发展道路，有家长表示，“对于在普高线上下的孩子，贯通专业还是不错的选择。毕竟高中阶段就有了努力方向，对于自己不擅长和优势的科目可以有所取舍与侧重。适合的，就是最好的。”

校企合作让专业更对口让学子成才之路更畅通

上海现代服务业、高端制造业需要大量高端应用型人才。“贯通培养模式”通过校企合作让职业教育更贴近企业需求，实现与企业的无缝对接。

如上海市曹杨职业技术学校根据上海的城市发展目标与要求，聚焦城市服务业。据该校校长徐寅伟介绍，今年新开设的新能源汽车运用与维修中高职贯通专业实行理论实践一体化，对学生的综合能力培养提出了更高的要求。此外，学校的西餐烹饪专业积极开展跨国订岗实习项目，学生在赴法实习时，能极大锻炼人际交往能力、外语水平以及西餐业务技能。

职业教育的育人目标与理念也发生着变化。上海石化工业学校校长高炬认为，新的人才培养模式跟传统职业教育的区别在于后者注重知识和技能的培养，新的人才培养模式则更注重培养综合职业素养，尤其是企业关注的安全意识、团队意识、交流沟通能力、规范意识和再学习能力都能融于对学生综合素养的培养过程中。

部分中职校贯通专业的设立多基于城市建设、发展与需求。如今年上海商业会计学校与上海工商职业技术学院新开设的计算机网络技术中高职贯通专业；上海市公用事业学校与上海应用技术大学联手打造的通信工程（轨道通号技术）中本贯通专业；中华职校与上海民航职业技术学院合作开设的民航运输（航空旅游服务）中高职贯通专业；上海市南湖职业学校则应上海各大邮轮、高星级酒店所需，通过中本贯通模式培养高端酒店管理类人才。该校16级中本贯通班的陈溢洋同学告诉我们，“学校始终以‘准职业人’的规范来要求我们，既提升了自我日常的礼仪规范，又让我更注重提升自己的专业能力。”

19所国家级中职校开放日时间安排

■上海信息技术学校：4月29日

（职业体验日：4月21日、5月5日）

■上海商业会计学校：

4月22、29日、5月5、6、12、13日

■上海市贸易学校：4月21、22日

■上海市商贸旅游学校：

4月21、22、29、30日、5月5、6日

■上海市公用事业学校：

（漕宝校区）4月21日、5月5日

■上海市工业技术学校：

4月29日、5月5日、5月13日

■上海市经济管理学校：4月21日

■上海市医药学校：4月21日-5月20日

的休息日（除5月1日外）

■上海市行政管理学校：

4月8日-5月17日

■上海科技管理学校：

4月29、30日、5月5、6日

■上海市浦东外事服务学校：

5月5、6日

■中华职业学校：4月29、30日

5月1日

■上海市现代职业技术学校：

4月20、21、22、23、24日

■上海新闻出版职业技术学校：

4月22、5月5日

■上海市逸夫职业技术学校：5月12日

■上海市曹杨职业技术学校：

4月28日、4月29日

■上海市南湖职业学校：

（三门路校区）4月21、22、29日

（邯郸路校区）5月5、6日

■上海市第二轻工业学校：

4月29日、5月6日

■上海石化工业学校：

4月29日、5月5、6日