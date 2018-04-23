徐惠芬

为看场电影出趟国，听起来有钱而任性，但对于沙特国民来说，却是无奈的选择。直到上周三，沙特民众终于可以不用出国就可以看场电影了。

当晚，位于沙特首都利雅得金融城内的一家电影院隆重开业。这是沙特电影院禁令实施35年后重新开张的第一家电影院。

对的，你没看错，在长达35年的时间里，这个世界最大的石油出口国，这个海合会与阿拉伯联盟的“领头羊”，这个唯一跻身G20的阿拉伯国家，都没有电影院。

上世纪80年代，极端保守宗教意识形态在沙特崛起。迫于宗教压力，沙特政府关闭了该国所有电影院，因为宗教人士认为，电影院容易导致道德败坏。之后，沙特人如果要看电影，只能到周边国家巴林或阿联酋看电影。

为何过了35年，沙特又解除了电影院禁令？这不得不说到沙特现在正努力施行的“2030年愿景”。

大家都知道，作为世界最大的石油出口国，低油价让沙特这几年的日子很不好过。在巨大的危机感下，沙特2016年推出了该国“30年来最大规模的改革”，旨在减轻沙特经济对石油出口的依赖。这项“戒石油”计划就是“2030年愿景”。

要想没那么依赖石油收入，就得发展其他产业，而电影产业就是沙特政府瞄准的“其他产业”之一。3月底4月初，沙特王储穆罕默德进行了长达三周的访美之行，访问的其中一站就是好莱坞。除了举办关于沙特娱乐业未来的峰会，穆罕默德还到媒体巨头默多克家中做客，到场的还有迪士尼、环球影业、福克斯、华纳兄弟等大影业公司的一把手，沙特发展电影产业之心显而易见。

穆罕默德与好莱坞大佬会面的场面，想来一点都不违和。这个未来的沙特国王，以“现代派”统治理念著称，已成为变革的象征，“2030年愿景”也正是出自他手。这项计划出台时，穆罕默德还是副王储，现在做了王储，这个由他筹划和主持的“戒石油”计划，当然不会沦为空谈，而是全速推进。

解除电影院禁令，无疑是一个很好的切入口。沙特大部分人口都在30岁以下，娱乐需求庞大，电影院开了不愁没观众。在沙特重开第一家影院的美国电影院连锁公司AMC就准备未来5年在沙特15座城市开设40家电影院，到2030年在全国开设350家电影院，放映银幕超过2000块。

想想沙特之前连家电影院都没有，这个阿拉伯国家的电影市场不诱人才怪。沙特政府估计，电影禁令解除，将为沙特经济贡献大约240亿美元，并带来超过30000个工作岗位。

说起来，沙特人民现在能在国内看上电影，还是拜低油价所赐。所谓“塞翁失马，焉知非福”，油价危机对于沙特来说，除了带来巨大的财政赤字，还意味着机遇。