文在寅心腹被指找“网红”造势

张旌（新华社专特稿）

韩国媒体21日报道，警方调查发现，总统文在寅的心腹、共同民主党议员金庆洙长期与一名网络红人联系，要求后者在互联网帮忙“推广”一些链接，其中部分内容与文在寅相关。

文在寅的前竞选对手安哲秀呼吁，应尽快查明文在寅竞选总统期间是否曾与这名网络红人见面。

这名网络红人网名为“Druking”，是韩国知名博主。本月早些时候，首尔警方以网络造谣罪名逮捕了这名男子和两名同伙。警方没有公布这名网红的姓名，只公布他姓金，现年49岁。

首尔警方说，调查人员发现，执政党共同民主党议员金庆洙2016年11月至今年3月一直与这名金姓博主有联系。

金庆洙被视为文在寅心腹。文在寅竞选总统期间，金庆洙在竞选团队担任发言人。现阶段，金庆洙正在竞选庆尚南道知事。

按警方说法，金庆洙通过手机聊天软件向金姓博主发送14条信息，其中10条是网络链接，要求对方帮助“推广”，金姓博主回复将“处理”。其中一条链接是谈及文在寅会见外国媒体记者的文章，另一条是一段视频，着重渲染文在寅的个人魅力和治国能力。

按警方说法，金姓博主近期似乎与金庆洙“闹掰”，频频通过网络点赞批评文在寅的文章。不过，警方不清楚双方关系恶化的原因。

这起事件引发在野党阵营批评。文在寅的前竞选对手、正在参选首尔市长的正未来党成员安哲秀20日说，必须查明文在寅竞选总统期间是否曾与金姓博主会面。

随着事件发酵，金庆洙20日出面为自己辩护。他说，自己没有任何违法行为，希望警方尽快对他调查，以还清白。