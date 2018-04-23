文/金昊

本周中，欧冠半决赛首回合就将拉开大幕。仅就四强的归属来看，多年未见的“四大联赛各占一席”的盛况重新出现。拜仁和皇马是冠军的有力争夺者，这一组对决颇有点“决赛提前上演”的味道。但在经历了极其严峻的考验才进入另一组对决的罗马和利物浦，显然不会甘心只扮演“大礼包”的角色。

拜仁VS皇马光靠防守赢不了半决赛

恐怕没有人能想到皇马可以站在半决赛的舞台上，尤其是四分之一决赛第二回合他们在主场0:3落后尤文图斯的时候。但最终，凭借C罗在补时阶段的点球破门，卫冕冠军还是通过了四分之一决赛的考验。

虽然贵为西甲和欧冠的双料卫冕冠军，但皇马本赛季无论是在联赛还是欧冠当中，都无法拿出与上赛季媲美的表现。球队在防守端经常出现莫名其妙的失误，这也导致了皇马在赛季初期输掉了很多不该输的比赛。而在进攻端，一旦C 罗无法出场，皇马全队也很难敲开对方的城门。一时间，有关齐达内的“玄学”是否已经失效的讨论甚嚣尘上，而下课的命运，似乎也随时会降临到齐达内的身上。

但好在，下半赛季皇马逐渐找回了球队在进攻端的状态。除了C 罗，本泽马、贝尔、伊斯科、阿森西奥等人也逐渐恢复到了上赛季的状态，而巴斯克斯的崛起更是让齐达内在排兵布阵时有了更多的选择。但在防守端，皇马的表现依旧一塌糊涂。尤其是在面对豪门球队时，一旦后防线四名主力出现伤停的情况，皇马的防守立刻会变得形同虚设。四分之一决赛第二回合，如果拉莫斯没有停赛，相信尤文不会那么顺利地将大比分扳成3∶3。

所以，对于皇马而言，进攻，是他们目前在所有赛场当中唯一可以仰仗的“武器”。这个道理对于海因克斯治下的拜仁慕尼黑来说，同样适用。

对于已经取得创纪录的德甲六连冠的拜仁来说，欧冠冠军，应该是他们送给海因克斯最好的退休礼物。但他们也必须明白，0∶0的结果，是不足以让他们晋级决赛的。在四分之一决赛当中，实力占优的他们在客场2:1战胜塞维利亚之后，却在主场“放”了对手一马。尽管最终第二回合的0∶0，也足以让他们晋级半决赛，但在主场一球未进，这不该是拜仁的表现。

以目前拜仁的阵容来看，他们拥有全欧洲实力最为均衡的三条战线。无论是后卫、中场还是锋线，你都很难从拜仁的阵容中挑出什么缺点。但即便拥有莱万多夫斯基、穆勒、科曼、J罗，甚至是老迈的“罗贝里”组合这些出色攻击手，拜仁依旧缺乏能够凭借个人能力改变比赛的超级巨星。在皇马拥有C罗的背景下，这就显得更加让人担心。上赛季拜仁和皇马的两回合交锋，C罗总共5次攻破诺伊尔把守的大门。这一次，二号门将乌尔赖希又能够抵挡多久呢？

利物浦VS罗马得萨拉赫者得天下

如果有人在四分之一决赛抽签结果出炉后告诉你：“利物浦和罗马将分别淘汰曼城和巴塞罗那晋级半决赛。”那你一定会认为他是个疯子。

但克洛普和迪弗朗西斯科的球队，都完成了“不可能完成的任务”。当然，从球队整体实力上来说，利物浦和罗马还是要逊色于四强中的另外两支球队。因此，遇到彼此，也算是不错的结果。

在克洛普的调教下，利物浦全队在近两个赛季逐渐适应了“高位逼抢+无球跑动”的战术体系。早在上赛季，利物浦就已经展示出了球队在进攻端的能力，而本赛季萨拉赫的到来，则彻底解决了球队在“最后一射”方面的顽疾。上周末的联赛，尽管球队没能在客场拿下“联赛副班长”西布罗姆维奇，但萨拉赫却在比赛中打进了自己本赛季在英超联赛中的第31球，追平了38场制英超联赛的单赛季进球纪录。

本赛季，萨拉赫在克洛普的体系下完全释放了自己的进攻才华，这也让所有碰到利物浦的球队都不得不面临“如何防住萨拉赫”的难题。而巧合的是，萨拉赫的老东家，正是利物浦半决赛的对手罗马，他正是在去年夏天从罗马转投利物浦。

在从斯帕莱蒂手中接过罗马队的教鞭后，迪弗朗西斯科一度被认为只是罗马的“过渡主帅”，毕竟从名气和资历上来看，当时的迪弗朗西斯科距离“豪门主帅”的标准还相去甚远。但在球队进攻核心离队的情况下，迪弗朗西斯科率领罗马本赛季在意甲联赛中打出了超出预期的表现。尽管目前他们并未处于争冠集团，但以罗马现有的人员配置来看，能够把球队带到这个地步，起码迪弗朗西斯科的成绩已经不输他的前任斯帕莱蒂。

不过，罗马仍然很难在半决赛中取胜，而最大的原因就在于，他们在失去萨拉赫以后，已经不再拥有能够依靠个人能力来改变比赛走势的超级巨星。而更不幸的是，曾经属于他们的超级巨星，现在已经是安菲尔德的天之骄子。

当然，我们有理由相信罗马会给利物浦带来不小的麻烦，但欧冠半决赛，已经是这支球队的“最高上限”。