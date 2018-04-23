上港中超开局连胜遭终结

晨报记者 俞 炯

运气昨晚肯定不站在上港队这边，在中超第七轮的最后一场比赛中，此前六战全胜的领头羊被天津泰达1∶1逼平，未能打破中国顶级联赛开局连胜纪录。广州恒大在客场和北京国安2∶2战平，因此上港队以6胜1平积19分的成绩继续在积分榜上领跑，比第二名山东鲁能多4分，比第三名广州恒大多5分。

昨晚的比赛上港队一上来就遭遇丢球，对方在防守上港队角球时疑似手球，不过主裁判并没有吹罚，让天津泰达打出快速反击，速度奇快的阿奇姆彭单刀破门。这个进球，来自韩国的主裁判金东真并没有选择在场边看回放来确认天津泰达球员在这个进球的进攻发动前是否手球。

不过当上港队在第29分钟由于海头球破门后，韩国主裁判倒是选择了VAR视频回看，抓到了为于海传球助攻的胡尔克在接球的时候已经处在越位位置，因此这个进球被判罚无效。

此后的比赛运气似乎也不在上港队这边，尤其是下半场球队大举进攻，但只收获了一个进球。不但是武磊和胡尔克各有一次射门击中门柱，而且天津泰达门将杜佳简直是门神附体，开挂式的表现一次次拒绝了胡尔克、奥斯卡、武磊、吕文君等上港队攻击球员的精彩射门。

除了运气不佳之外，天津泰达的“卧草战术”也让上港队十分无奈。上半场，天津泰达的门将杜佳就已经因为拖延时间而吃到黄牌。比赛最后阶段，为了保住一分，阿奇姆彭、李源一都倒地要求接受治疗。伤停补时阶段，门将杜佳也坐在地上让队医进场。

最终上港队只能接受一场不甘心的平局，下一轮客场对阵长春亚泰，对于球队来说也是一场苦战。