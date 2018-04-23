总比分4∶0横扫浙江广厦-辽宁队问鼎CBA总冠军

见习记者 吴文俊

2017-2018赛季CBA总决赛第四场较量昨晚打响，手握冠军点的辽宁男篮继续坐镇主场面对浙江广厦，最终，辽宁队以100∶88战胜对手，以4∶0的总比分横扫对手，捧起CBA至尊鼎。

这是辽宁男篮队史首次赢得联赛总冠军，同样也是CBA 总冠军殿堂迎来的全新成员，辽宁成为继八一、上海、广东、北京、四川以及新疆之后第7支总冠军球队。

此役，位于辽宁沈阳的辽宁体育馆被球迷们“装扮”成了白色海洋，到场的球迷们换上球队特地准备的白色助威服，上面印有“圆梦4300”的字样，寓意为4300万辽宁人民圆男篮冠军梦想。但狂热的球迷和触手可及的冠军奖杯，似乎给了主队辽宁将士们无形的压力，首节比赛辽宁队表现得畏首畏脚，尤其是外线手感更是糟糕。

反倒是客队广厦打得有声有色，大比分0∶3落后之下，广厦将士反倒放下了心理包袱，进攻全面开花，防守端更是给辽宁造成非常大的压力，首节就一度取得两位数的领先。值得一提的是，本场比赛广厦队主教练李春江由于个人技术犯规累计达到4次，被自动停赛一场，因此此役由助教李晓勇接替李春江，担任球队代理主教练。

不过，广厦的优势没有保持多久，在赵继伟的串联下，辽宁进攻有了明显起色，球队也在第二节8分钟时完成了反超，此后两队进入了胶着期。由于此役双方外线手感都比较差，所以两队都在内线进攻上大做文章，而这也导致了双方第三节比赛一度因为频繁犯规而变得非常零碎，辽宁借机重新取得领先，而广厦四员主力大将更是深受犯规困扰。

末节比赛彻底进入辽宁队节奏，广厦队则心态失衡，大外援博洛西斯更是由于抱怨裁判吃到技术犯规。辽宁队后场双枪发威，里突外投连续得分，尽管对手试图发起猛扑，但辽宁还是稳扎稳打，最终以100∶88战胜广厦。

至 此，2017-2018赛 季CBA联赛落下帷幕，辽宁男篮以大比分4∶0横扫浙江广厦，如愿捧得了本赛季CBA的总冠军至尊鼎，继上赛季新疆横扫广东之后，CBA联赛连续第二个赛季出现总决赛横扫。