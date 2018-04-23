申花客场1∶5惨败　吴金贵主动揽责-“主要责任在我”

晨报记者 甘 慧

（南京4月22日电）

带着联赛连续4轮不败的战绩，绿地申花来到了从来没有攻克过的客场南京。然而1:5输给江苏苏宁的惨痛比分给球队泼了一盆冷水。以球队目前的整体实力，要想在比赛中取得好成绩，需要每个人的全力以赴。

伤病给球队带来影响

本场比赛的首发阵容，主教练吴金贵让刘若钒顶在了前锋线上。此前的比赛中，曾有过这样的尝试，但是刘若钒的身体相对比较瘦弱，对抗上比较吃亏，将他顶在锋线上并不是最好的选择。然而，这也是无奈之举，在马丁斯、朱建荣接连受伤之后，申花确实难以找到一个合适的前锋人选。

在马丁斯受伤赛季报销后，朱建荣本是被寄予厚望的。经过一段时间的治疗康复，朱建荣也终于在上轮与恒大的比赛中伤愈复出。比赛中，朱建荣获得了多次破门机会，并打入一球。

然而在客场对阵悉尼FC的比赛开场后不久，朱建荣受伤下场。回到上海后，朱建荣进行了核磁共振检查，是一级轻度拉伤，他也因此无缘这场比赛，这就直接造成了申花的锋线人员危机。

第29分钟，吴金贵用毛剑卿换下刘若钒，让毛剑卿去打前锋。尽管最近几场比赛，毛剑卿的表现不错，但是他的体能情况并不足以应对连续作战的需求。现在对于吴金贵来说，只能通过内部挖潜，顶过间歇期前的这段比赛，通过二次转会引进外援前锋。

赛后主教练主动揽责

本场比赛，江苏队的表现确实非常不错。5个进球，既有体现个人脚法的直接任意球进球，也有非常漂亮的定位球战术配合，还有运动战漂亮的整体配合进球。

不过最终打出1∶5的大比分，也跟申花自己的不佳表现有着直接关系。队中的个别核心队员，明显不在状态，跑动、拼抢等方面都不够积极。

赛后，主教练吴金贵主动揽责，“祝贺对方取得这场比赛的胜利，整个球队在战略战术上输给对手，跟我们预想的有一定偏差。原本我们希望调整节奏，争取掌握场上的主动权，但实际情况并没有如我们所想的那样，所以主要的责任在我，是我在准备这场比赛时有些偏差，想要通过比较激进的战术逼抢来取得主动，但是没有奏效，输球的责任在我，因为我们没有像对手一样放平心态，以弱者姿态来打对手的反击，我们在阵地战中缺少前锋，对手确实心态也好状态也好都做得不错。整场比赛，我们都比较急躁，所以造成这场大败，主要责任在我。”

对于申花来说，需要尽快调整，从这场惨败中调整过来，因为25日就要客场对阵南通支云，这场足协杯的比赛，申花要以全华班应战。吴金贵说：“这场惨败也起到了一个警醒的作用，接下来要打足协杯，我们需要调整好心态，两天后的比赛，相信会调整过来的。”