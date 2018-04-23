2018上海国际半程马拉松赛战高温-20余名跑者送医诊治，无一例有生命危险

晨报记者 王 嫣

2018上海国际半程马拉松赛，昨天上午在东方明珠塔下鸣枪开跑。15000名跑者经南浦大桥、世博大道、前滩公园、最后奔向终点东方体育中心。为打造国际一流的半程马拉松赛事，组委会本次邀请了近40名国际优秀特邀运动员参赛。最终，赛事男女前三依然被非洲选手夺得。男子冠军是肯尼亚选手杰弗瑞·基姆泰，成绩1小时03分16秒；女子冠军为埃塞俄比亚选手海卢，成绩1小时12分32秒。而中国选手的男子冠军为戚振飞，1小时06分35秒； 女子冠军李芷萱，1小时14分55秒。

四年的发展沉淀，使2018上海光明畅优ChangU国际马拉松赛以更专业细致的服务，提供了完善的赛事保障。近万人的保障团队，帮助98%的选手完赛。惟一有些意外的，是赛前“说好的”雨战并没有来，反而是高温来了。

之前天气预报一直报周末有雨，赛前新闻一直强调应对“雨战”、防止滑倒；直至赛事当天早上的“上马温馨提示”，还是“今日7点－10点气温20-24度，阴到多云有时有阵雨”，虽然随后也写到“今天气温略高”，但显然相当一部分的跑友都未予重视，赛道上频频有人中暑倒地。终点处，更是频频听见120急救车进出的声音。据赛事组委会统计，今年上海半马有20余名跑者送医诊治。

中国国际应急医疗队（上海）执行队长、上海同济大学附属东方医院急诊创伤外科主任医师，也是今年上海半马终点医疗团队的负责人孙贵新介绍，终点医疗团队共57人，分在三块区域：终点的医疗大棚、赛后放松区和终点前100米处——这里运动员冲刺时容易摔倒，心脏、肾脏容易出问题。同时，他们也借助医疗大棚内的几台监控，密切跟进后半程的赛道情况。

采访期间，孙贵新时常接到电话，报告120急救车的情况。临近关门时间，更是隔几分钟便有或轮椅、或担架抬来的中暑跑者。“赛道上90%的较严重病情，和近2公里的各种伤病，都会送到终点处理。今天一共有8个病人通过120急救车送到终点，大部分情况转好，1人转到东方医院南院。另外，直接送到终点的病人中，还有10来位转到东方医院，但这些人情况都不重，主要是虚脱、电解质紊乱，无一例有生命危险。”

医疗大棚外，记者也见到一位救治后恢复精神的跑友，赤脚走出医疗大棚，“鞋子丢了。”近处的医疗专家开玩笑道，这是鞋子跑丢的，还有人跑丢的。“有的人还在跑，人其实已经没有意识了，自己是谁、在哪里都不知道了。”正说着，记者就看见一位女跑友不顾医疗团队挽留，执意要离开。说话口齿清楚，但果真已是“不知今夕是何年”。“神志不清就是脱水，大脑脱水引起的急性反应。”孙贵新解释说，“一般的脱水、缺氧，经过救治之后，不会有后遗症。如果跑友赛前身体过关，赛后有些不适，稍加注意即可。”