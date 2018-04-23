2018上海浪琴环球马术冠军赛　票房较去年直升三成-永久性马场选址后滩，项目明年上马

晨报记者 王 嫣 本版图片 顾力华

2018上海浪琴环球马术冠军赛，昨天下午精彩落幕。比利时名将格雷戈里·瓦特莱夺得最高级别1.6米组别冠军，而伦敦骑士队则拿下了团体冠军赛的冠军。

今年恰逢赛事举办第5年，上海久事体育产业发展（集团）副总经理、上海久事国际赛事管理有限公司总经理杨亦斌透露，经过五年推广耕耘，赛事今年票房收入相比去年直升30%；同时一个永久性的马场已选址后滩，项目将于明年上马。

周末两天票房基本售罄

预报的阴雨天气并没有来，一连三天艳阳高照，给2018上海浪琴环球马术冠军赛带去相当满意的上座率。杨亦斌介绍，周六门票提前售空，周日也仅余一两百张门票，今年赛事销售收入比去年提高了30%。

在票价基本未做调整的前提下，为何销售能有如此大幅增长呢？杨亦斌解释原因主要有二：首先，周五上座率大幅提升。“我们今年选择和国际学校等特定团体合作，面向孩子来推广马术。周五15辆大巴带着孩子们来看比赛，我们还专门设立了‘小骑手看台’，四届奥运冠军比尔·鲍姆也出来与小朋友互动，相信这些会让很多孩子爱上马术。”原因其二，就是俗称“赠票”的“公关票”比例下降，“尤其第一年，为了推广马术运动、推广环球马术冠军赛，我们大多数的票都是送出去的。但此后，公关票的比例逐渐下降，今年只有20%。”

旋转木马背后有故事

虽然只是临时性建筑，五年来，上海浪琴环球马术冠军赛的场地搭建年年有亮点，堪称上海最美赛事。尤其今年，在保留去年餐饮区既遮阳又美观的彩色伞顶之外，在全看台区域都加盖了顶棚。虽然预计中的雨水没来，但周末三天顶棚有效地避免了观众遭受暴晒。

赛场外，旋转木马无疑是最大亮点，天天都能看到家长带着孩子排队。据悉这是浪琴为本赛季的环球马术冠军赛特别制作的，会出现在各个分站赛场。而杨亦斌透露，这个旋转木马差点儿被划为“特种设备”，要求报批，不然建议不开。鉴于这是今年的赛事亮点，同样也是赞助商的重要呈现，久事赛事赶紧同市场监督局确认，好在游艺设施“特种设备”的定义是高度超过2米、转速超过2米/秒。“我们把速度调到最低，高度本身合格，又拿出运行保障方案，有惊无险通过了。作为赛事方，我们希望能给观众最独特的赛事体验，但也要依法合规，不能让观众有风险。”

但说到场地搭建，每年最令人遗憾的，莫过于周日下午赛事结束，每一个马厩都要搬走，每一根支架、每一个坐席全都要拆除干净，来年再全部重建。这也令搭建成本在久事的赛事运营成本里，占据很大一块。杨亦斌透露，一个永久性的马场已选址后滩世博文化公园，毗邻将建成的东方大剧院。“明年项目上马，但土地规划尚未完成，这之后还有设计，建造周期预计两年，场地过渡预计要3-5年。”永久性马场的建造，也回答了另一个问题：上海与环球马术冠军赛未来是否续约。目前双方合约至2021年，2022年有选项权。相信下一个合约周期，赛事就能移到后滩举行。

背靠背考验团队

赛事五年，当礼仪、票房都不再是问题，久事团队遭遇了双重“背靠背”的考验：久事旗下两大赛事F1、马术“背靠背”，F1上海站又跟之前的巴林站“背靠背”。当然，F1上海站可以跟巴林对调，但调到4月6-8日的清明节周期，上赛场周围人流压力更重，不如不换。

于是，过去的两周，久事的后勤保障团队就经受了前所未有的物流考验：4月9日晚上-10日中午，13个小时里面7架F1包机落地上海；14日F1尚在排位赛，但这晚开始连续的3个晚上，3架运马专机来了。转运马匹一干就是一通宵，一直要到第二天清晨五六点。马蹄刚刚落地，F1专机接连飞走，今天开始马匹又要陆续离沪。“F1和马术是我们运营的比赛中，前期保障、后勤准备、进出口物流方面工作压力和难度最大的，前期跟海关、机场、检验检疫有大量协调工作。”杨亦斌表示，这次团队很好地经受了考验。但明年一定会跟两个赛事的管理方充分沟通，避免再出现“背靠背”。