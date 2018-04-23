以后坐火车也要挑挑日子了

■同样是周六，“五一”前后京沪动卧票价相差近200元

■京沪动卧实施浮动票价，今后将逐步试行“一日一价”

晨报记者 张 立

近日，有乘客反映京沪卧铺动车涨价了，在一周7天中，部分车次的票价有所上涨。对此，铁路部门曾表示，目前还是因为京沪卧铺动车在实施浮动票价，未来将逐步试行“一日一价”。

有乘客反映“涨价”了

最近在购买京沪动卧车票时，你有发现票价涨了吗？近日，有乘客反映，称“京沪卧铺动车涨价了”，在一周7天中，不同的时间购买动卧车票会有不同的价格。

以上海到北京的动卧D312次列车为例，4月23日（周一）到4月26日（周四），票价为650元；4月27日（周五），票价则上升至690元；4月28日（周六）票价再次上涨，为740元； 到了4月29日（周日），票价又有所回落，为690元。4月30日，又一个新的工作日开始，票价为650元，但是5月1日当天，车票价格则是690元，从5月2日（周三）开始，之后的几个工作日，除了周五之外，目前动卧车票都为560元。

对此，记者从上海铁路部门了解到，主要是因为目前京沪卧铺动车实行的是浮动票价，根据平峰和周末实行不同票价。目前，京沪动卧执行票价是以公布票价为上限，实施多档折扣优惠票价，根据乘坐车次、乘车日期的不同，票价存在一定的差异。据悉，未来，铁路部门还将向民航等其他运输方式学习，逐步试行“一日一价”。

同一时段票价差近200元

记者查询发现，铁路部门实行的浮动票价机制也并非没有规律可寻。目前京沪两地每日开行动卧列车3对，根据12306铁路售票官网显示，从5月7日（周一）到5月10日（周四）的动卧价格都为560元，到了周五票价则会有所改变，因此到了5月11日（周五），动卧票价为690元，但是到了5月12日（周六），动卧票价又会恢复到周一到周四的价格，即560元，而5月13日（周日）的动卧票价同周五相同，为650元。对此，有业内人士表示，京沪动卧车票实行的是平峰票价和周末票价，周一至周四以及周六为平峰价，周五、周日为周末价，后者比前者票价有所上涨。

但是这样的规律却因为“五一”小长假的来临而被打破。根据12306官网上的车票显示价格可以发现，在小长假之前的一周内，工作日所出售的平峰价动卧车票也比“五一”之后的价格更高，从4月23日到4月26日的动卧车票价格为650元，而“五一”过后，5月7日到5月10日的动卧车票价格为560元。另外，在4月28日当天，按照常规，该日为周六，应该实行平峰价，但是由于正值小长假前期，4月28日当天的车票价格达到了740元。4月27日（周五）以及4月29日（周日）的价格为690元。而按照惯例，在非节假日期间，周六京沪线动卧的价格为560元，同一个时段，两者之间票价相差将近200元。

不过，京沪高铁其他非动卧列车的价格未变。

下周起下调部分车次票价

据了解，从2015年开始，浮动票价的执行方式就开始试点。当年1月1日-3月15日间，上海虹桥站开行至广州南和深圳北的高铁动卧各2对，列车夕发朝至，此次动卧列车就首次尝试了动态定价机制，实行浮动票价，分三时段给予梯次优惠。

另外，据中国铁路总公司有关部门负责人介绍，从4月28日起，将对广州至珠海、海南环岛、南京至安庆、丹东至大连、青岛至荣城、郑州至开封、武汉至孝感等28条城际铁路部分动车组列车票价，实行不同形式、不同幅度的折扣优惠，最大折扣幅度由前期试点的10%提高到20%。