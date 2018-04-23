冷空气携雨水来沪 今明两天气温骤降

晨报记者徐妍斐报道 昨天申城的体感如同初夏，走在街头空气温热，穿着外套会微微出汗。一查气温，果然，全市大部分地区的最高气温接近30℃。不过，冷空气来了，今明两天气温猛烈下滑，周二最高气温不足20℃，周三起再缓步回暖，周后期最高气温回到25℃以上。

昨天，本市在暖气团控制下，气温上升很快，中心城区徐家汇站在28.8℃，这是今年以来最热的一天，各区中嘉定站和宝山站最高，均为29.8℃，其次是闵行站29.1℃，离30℃只差了一丁点儿。

23日至24日，冷空气南下影响长江中下游以南地区，南方大部地区气温将下降3-6℃，局地降温10℃左右。

受冷暖空气交汇影响，今天本市有明显降水，阴有阵雨或雷雨，局部地区有中到大雨，并可能伴有对流天气出现。偏北风4-5级，气温在16-24℃。在冷空气扩散影响下，预计周二最高气温回落到18℃左右，最低气温在13℃附近。

本周三开始到周六，本市以多云为主，气温逐日回升，周后期最高气温将重回25℃以上。周日以后本市又将有一次降水过程出现。