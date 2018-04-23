有新能源车充电站9成车位被挤占-车主抱怨：部分充电站一到晚上就闭门谢客，有些还因手机没信号无法扫码

晨报记者 佟继萍

越来越多的新能源车行驶在路上，越来越多的充电桩被竖起，但越来越多的新能源车主却在为充不上电抱怨，因为一个个充电车位遭遇“鸠占鹊巢”问题，因为充电站一到晚上就闭门谢客……

充电现实有多苦恼？近日，晨报记者跟随新能源车主从青浦、闵行到浦东多区体验，结果是不太“来电”。

夜里“铁将军”把门

开新能源车的司机老胡，4月14日凌晨经历了一次险情。当天老胡开了一辆纯电动车，充满电时，汽车操控屏上显示的电量数值为300多，一般情况下，电量降到50以下就应该充电了。当天凌晨2点左右他结束同学聚会回家，见电量已经降到25，连忙用APP找到最近的恒南路688弄1-44号复地浦江中心充电站，但该站保安说“领导不让夜里充电”。充电被拒之门外，而此时，操控屏上电量数值已经消失得无影无踪。老胡有点慌，到下一个最近的山姆会员超市充电站还要再开3公里，充电站门口也是“铁将军”把门。老胡真着急了，叫门半天，保安打着哈欠出来开了门，好说歹说放他进去充了电，化险为夷。

老胡说，这样的“惊心时刻”还不少。

3月11日，老胡开车去金山，途经松江区叶榭服务区，特意跑过去看看有没有充电站。“发现有充电站，我心里挺乐。没想到返程途中，我开车进站补电，发现7台充电桩都是坏的。”老胡说，“保安说坏了有一阵了，一直没修好，前几天一辆特斯拉来充电也没办法充，最后从保安室拉了一根电线充了一会儿才救了急”。当天，老胡不得不从车亭公路出口下高架，找了一个充电站补给，然后再绕上高架。

7个充电桩仅1个能用

3月27日，在碧海金沙一家充电点，前去充电的老胡发现，厂家和维保人员都在现场。老胡心想今天算走运，但乐了一下马上想哭了，因为他的车一试，6个充电桩是坏的，只有1个是好的。一周后，他再去那里充电，那6个充电桩还是坏的，仍然没有修好。

“不知道设备维保的周期需不需要这么长时间？到底是使用者用法太野蛮，还是设备质量不过关，或者维修技术不过硬？”老胡抱怨道。

老胡寻思，国家对节能环保的新能源车扶持力度很给力，送上海车牌、免购置税，还建了很多充电站，现在上海几乎每3公里就能找到一个充电站，充电桩足够多，但管理还差口气，“这么好的东西不能好好用，太可惜了”。

[记者体验]

问题1大量充电车位被汽油车挤占

老胡的苦恼并非个案，刚买新能源车两个月的市民马先生也是一肚子牢骚。4月18日，他与记者一起走访青浦、闵行、浦东多个区的新能源车充电站，实探充电究竟有多难。为此，记者下载了星星充电、e充电等比较常用的手机APP。

在青浦区徐泾镇双联路388号的毕连思工贸发展有限公司充电站，10个充电桩只有两个车位上有新能源车在充电，其他8个车位均被汽油车挤占； 左手边10个充电桩，只停了1辆新能源车，其他9个位置被汽油车挤占。

在青浦区沪青平公路与老沪青平公路路口，嘉登房产电动汽车充电站共8个充电车位，全部被汽油车挤占。

闵行区电子物联产业园电动汽车充电站内8个充电车位，有6个车位被汽油车占用，1个车位上停了4辆电瓶车，仅剩的1个车位，扫码后，屏幕显示“很抱歉，服务暂停”。

浦东新区博山路十一弄的泾东小区是个老小区，一共20个充电桩，包括18个慢速、2个快速充电桩，其中停着2辆新能源车，9成充电车位被占用。

记者采访时，一名车主正从一辆白色新能源车上走下来，看到2个快速充电车位都被汽油车占了。该车主告诉记者，尽管小区有充电车位，但基本都要到外面找充电的地方。

泾东小区的物业浦房集团洋泾物业公司工作人员向记者介绍，小区一共约500辆车，400个车位，车位缺口100个，所有车位都是不固定的，先到先得，所以也没办法安装个人的充电桩。

问题2地下层手机没信号扫不了码

有时找到充电桩了，但没信号、干着急。在位于青浦区徐泾镇双联路388号的毕连思工贸发展有限公司地下一层停车库里，记者尝试扫码星星充电的10016685号充电桩，但扫了几次都不成功。原来，地下车库手机信号微弱，扫码不成，就无法充电。

捣鼓半天后，马先生想出了一个办法，先在地下一层充电桩处扫码，然后沿着地下车库出口处的坡道跑上去，在信号稍强的位置站住，等待手机识别二维码。第一次，手机并未成功识别，“网络不给力，请检查手机网络”。马先生再次跑回充电桩前重新扫码，第二次跑上坡道，走到地面，还是未识别。第三次，马先生站在坡道上等待识别时，记者在充电桩前听到“轰”一声，充电桩启动，接着“轰轰轰……”终于成功识别二维码，开始充电。

毕连思工贸发展有限公司所在物业公司工作人员称：“这边充电桩不归他们运营、维护。有问题要找星星充电公司。”

记者致电星星公司，客服人员称：“先把该充电站站点从APP里撤掉，等问题解决了再放进名录。”

问题3充电桩动不动就跳电了

在闵行区七宝镇的车配龙生活欢乐港电动汽车充电站，全部充电桩上面都贴着一张“设备升级，请勿充电”的纸，充电桩生产厂家福建某公司的5名工作人员打开充电桩，正在忙碌。

保安告诉记者，这边的充电桩经常跳电，充电的时候突然中断，吃个饭回来发现只充进去一点点电。

厂家工作人说，APP的稳定性有问题，正准备升级，估计3天能修好。

马先生也亲历过充电桩跳电，而且这种情况还比较频繁。他告诉记者，手机充电记录里面，凡是充电时间很长，但电量很小，只有1度2度，费用很低，一般3元5元，都是跳电了。马先生解释，充电时，为保证安全，司机不能坐在车里，一般都是到周围找个地方吃饭、休息。马先生介绍，充电桩分两种，有快有慢，慢充采用恒压、恒流的传统充电方式对电动车进行充电，8-10个小时左右可以充满；快充，也就是直流充电桩，以150-400A的高充电电流在短时间内为蓄电池充电，约1-2小时充满。他说，有时感觉充电时间差不多了，回来一看，跳电了，还得重新扫描充电，很浪费时间。

[星星充电回应]

目前正在进行 移动信号升级

对于新能源车主反映的“个别充电站夜间不开门”、“充电车位被汽油车占用”、“地下车库信号差无法充电”的情况，“星星充电”即万帮新能源投资集团有限公司品牌总监杨志华给出了回应。

对于充电车位被汽油车占用的问题，杨志华坦言“上海存在严重的停车位紧缺问题，导致合作商户停车费收益远高于充电桩服务费分成收益。

目前，上海现阶段新能源车辆的保有量约14万辆，较燃油车保有量相去甚远，很难要求合作方在不收费的情况下保留车位专供新能源汽车充电使用。

杨志华说，个别充电站夜间不开门，是因为部分合作商户营业时间段非全天24小时，“星星充电”APP 桩群信息涵盖了停车收费标准和对外开放时间段，车主使用前可以查询。

针对地下车库信号差无法充电的问题，杨志华坦言，前期投建充电设施内部信号模块为2G信号，目前正在移动信号升级（4G时代），因此部分地区信号收发器屏蔽/停用导致设备无法正常联网。目前，星星充电已着手开展更换4G 信号模块工作。