青浦环城水系公园观光走廊长达21公里-清净河道及绿化带环绕古老城区

记者 钟 晖

晨报讯 本月内，沪上建设者开始对青浦区环城骨干河道——淀浦河西段实施治理，计划明年1月完工。未来的青浦区将被清净的河道和绿化带环绕，迷人的“环城水系公园”将出现在人们眼前。

为了将青浦区打造成为观光游览的好去处，其得天独厚的水系资源正在得到最大利用。对淀浦河西段实施治理就是青浦区环城水系治理二期工程的重头戏，建设者对青浦区水系进行升级改良，营造绿水环绕的优美景致。所谓“环城水系治理”，并不是传统意义上“整治黑臭河”，而是对现有河道进行“革故鼎新”，并建成呈环状布局的绿化公园。

据上海隧道股份建设方介绍，建设者将为青浦治理河道2.281公里，护岸工程长度达10.86公里，同时新建桥梁5座、亲水平台6座、廊架12座、赛艇码头2座以及绿化工程358190平方米，将建成青浦区环城水系公园。和人们心目中的“公园”概念有所不同，青浦环城水系治理完成后，将与油墩港、西大盈港、上达河所围区域形成总长度约21公里的滨水走廊，呈现“千河绕村、百湖映镇、水舞蝶城”，青浦将成为具有江南气质的文化水城，惠及24平方公里的30余万市民，还有慕名而来的广大游客。

此次青浦打造的环城水系公园主要位于淀浦河、西大盈港、上达河、杨泾港、漕港沿岸两侧绿地，通过对水利、景观系统、运动慢行系统、观光流线、文化商业脉络的经营，整体提升沿岸风貌，为青浦新城构建“一环、四纵、八核”的景观体系，涵盖生态水景、休闲旅游、健身运动、历史文化的多重元素。

届时，淀浦河与青浦老城区相呼应，依托青浦梦蝶岛和古塔公园双塔等，勾勒古韵水城风貌；油墩港以崧泽文化为主题，恢复生态格局，承载休闲观光、湿地科普等功能，与崧泽遗址博物馆相协调；上达河是未来青浦城区的有机绿色“河心”； 西大盈港将通过东西两侧沿岸康体健身功能的开发，提升区域景观品质，方便居民参与康体活动。

此外，环城水系公园将结合现状道路、规划道路与滨水绿带内的观景游线设置绿道路线，形成环淀山湖新城的陆上康体健身环带。滨水型绿道体系包括3种类型：2米步行道；4米自行车道；4米自行车道+2米的步行道。公园还将依据青浦新城游船码头规划，综合考虑设置码头的位置，形成水上观赏游线。