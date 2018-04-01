过敏性鼻炎高峰来了，将持续到初夏-鼻子反复出血或因过敏性鼻炎引起

晨报记者 陈里予

3岁大的梅梅这几天狂打喷嚏，更让妈妈心焦的是，梅梅经常猝不及防地就流鼻血。恼人的飞絮花粉季持续了近半个月，冷不丁的鼻子出血大部分是过敏性鼻炎发作了。

记者了解到，从上个月月底开始，儿童医院的耳鼻喉科进入了一年中的看病最高峰，每天泸定路院区和北京西路两个院区都有近500个门诊量，过敏性鼻炎的孩子比平时翻倍，达到了六成，排队最长的时候甚至要两三个小时。儿科医生们估计，按照往年的情况，过敏性疾病将持续到初夏。

昨天11点，儿童医院耳鼻喉科候诊室已经挤得满满当当，喷嚏声不绝于耳。“医生快看看我家孩子怎么了？”4岁的青青最近鼻子也陷入了“疯狂”，排队时还冷不丁地流鼻血，走进诊室的那一刻右鼻孔还塞着棉花球。青青妈妈告诉儿童医院耳鼻喉科倪坤医生，青青连续7天流鼻血了，“有几次是在幼儿园里玩着玩着，突然鼻血就流了出来。”最吓人的还是发生在凌晨，孩子突然大哭起来，开灯一看，一家人都被眼前的场面吓到了，小枕头和小被子上染上了一大片血迹。青青鼻子里还在冒血，连续塞了几个棉花球后，鼻血才被止住了。

倪坤仔细问了情况，青青从出生以来就是个特别敏感的孩子，小婴儿时常常发湿疹，去年冬季感冒以后也流涕不止，得过一次过敏性鼻炎。专家还发现看病的时候，青青还经常揉眼睛，鼻子出血应该是过敏性鼻炎发作了。

这几天，早晚温差大，天气干燥，有不少孩子都会流鼻血，容易被家长忽视。事实上，出现症状时可能是孩子已经患鼻炎了。儿童医院耳鼻喉科的数据显示，最近门诊中，大多数流鼻血的孩子是因为过敏性鼻炎。不仅仅是孩子，最近不少成年人也会莫名鼻子出血。