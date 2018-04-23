中国妇儿医疗机构白皮书发布-适育年龄人口生育意愿在降低

晨报记者 陈里予

在昨天举行的2018首届妇幼医疗高峰论坛上，中国首部以妇儿医疗机构为主题的《2018中国妇儿医疗机构白皮书》发布，据预测，2020年中国适育年龄女性约1.56亿人，到2030年中国适育年龄女性将降至1.1亿人。世界围产学会理事、中华围产学会名誉主任委员、春田医管创始人段涛最新透露，去年上海多家产科医院分娩量下降，今年一季度新出生宝宝数量仍在下降，预计全年分娩量不会高于去年。

多家医院分娩量下降

上海自2016年3月1日起实施“全面二孩”政策。最快的一批“70后”家庭在政策落地后就生下了二孩。还有许多夫妻经历了身体调理、备孕后也纷纷获得二孩。大量“二孩”的来临，让沪上各大产科医院迎来了高位分娩量，2016年全年的分娩量达到23万人。这一现象与政策开放后的集中释放效应有关，“70后”生育潮带来的集中效应尤为明显。但是，2017年受各种因素影响，多家医院分娩量已经有所下降。但是，随着全面二孩政策的开放，妊娠期糖尿病、高血压、肥胖等情况较以往明显增多，这和高龄产妇增加有很大关系。

《2018中国妇儿医疗机构白皮书》分析，未来处于适育年龄人口的数量减少；处于适育年龄人口的生育意愿降低。不过，伴随着“90后”人群，甚至“95后”人群持续进入生育年龄，中国中产阶级人群的崛起及二三线城市的崛起，中国女性及家庭对消费升级的需求不断增加，对优质的中高端医疗服务的需求持续增强。目前，民营妇儿医疗机构的数量已由2009年的262家增加到2016年的690家。虽然妇儿医疗机构的竞争日趋激烈，但供需缺口仍在扩大。

优质妇儿医疗机构稀缺

“很多人会问我，现在在上海中高端产科机构生个孩子到底需要多少钱？”段涛透露，一般特需需要两三万元，私立机构普遍在五六万元，最高端的在八九万元。然而，技术好、服务好、价格合理的妇儿医疗机构依然非常稀缺。

“我想做两件事情，首先是搭建一个平台，让妇儿机构、医生在同一个平台上相互合作、友好的竞争。第二，就是给妇幼领域一个整体解决方案。特别是做数字化、人工智能的解决方案。”

目前上海春田医院管理有限公司已托管了七八家医院，未来条件成熟会考虑自建医院。段涛坦言，未来两三年内，中高端妇儿机构会重新洗牌。

记者了解到，除了妇儿机构的非公立医疗机构，各类非公立医疗机构都在火速增加。截至2017年12月底我国非公立医院达到1.8万多家，比上一年增加2100多家。在全国医院总数中已占比重63%。