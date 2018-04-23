新中考政策效应进一步显现-校园开放日回归本源，家长更为理性

晨报记者 朱晓芳 实习生 郝宁宁

上周末和本周末，是本市民办初中的校园开放日。记者采访发现，在中考改革等新政积极影响下，今年校园开放日初中场，无论是公办还是民办初中，家长们整体都更为理性。

校园开放日正回归到其育人本源，成为孩子与学校之间互相增进了解的平台。新中考效应进一步显现出来。

迅行中学：展现拓展课堂

昨天、前天，上海市多所民办中小学的校园开放日活动举行。记者现场探访发现，随着新中考改革政策的发布和实施，学校和家长根据实际情况，进行双向选择，校园开放日成为学校、家长及学生一个良好的沟通平台。

4月21日上午8点钟，上海民办迅行中学开放日正式开始。陶薇芳校长表示：“家长和学生进入校园时分开，家长进入礼堂，学校向家长介绍学校概况，如师资队伍、教学理念、怎么开展德育工作和教学工作等等，让家长初步了解学校。”

记者现场看到，学生们进入学校拓展课堂参观。校方准备了多个互动性很强的拓展课堂，例如化学实验课堂、沪语课堂、外语课堂、地理知识课堂、心理活动室等等，这些互动性很强的课堂让孩子感受到知识的趣味性，也让他们体会到初中课堂和小学课堂的不同。

一位同学说：“我们的化学课堂上，化学老师做了有趣的实验，告诉我们奇妙的世界中充满了化学知识。心理活动室里，老师和我们做了有趣的心理小游戏。上午我参观了七个教室，我喜欢这些课程。”

一位家长反馈说:“学校在办学理念和特色等方面的介绍很全面，尤其是对德育工作和学生自主学习能力相关介绍让我感触很深。”

复旦五浦汇：学生当主角

复旦五浦汇实验学校昨天也举行了开放日活动。该校在4月15日和4月22日各有一次开放日，黄玉峰校长表示：“这次展示是学生当主角！”“我们的展示重点是学校社团，由学生展示丰富的社团成果，有很强的互动性。

黄校长说，学校不光重视学生的学习成绩，更重视学生的自主学习能力和各方面素养。“我们不仅关心孩子的昨天、今天，更关心孩子的明天、后天。不仅要关心孩子的功课，更该注重孩子的人生核心发展，让孩子智慧起来。不是被动学习，而要主动学习。”

开放日师生互动增强

培佳双语学校校长纪长有介绍，该校开放日的主题是“多元的课程，精彩的舞台”，活动分两场进行。家长在剧场内观摩六年级学生展示入校后的学习成果，教师用数字故事的形式讲述语文、数学、双语、拓展型课程、体育选修课程、科创课程的优势。学生的体验课丰富多彩，有趣味数学、悦读文言、3D打印、物理实验、化学实验、搏击操、漫画与中国等等，孩子们在体验中感受多元课程学习的快乐。

玉华中学的开放日活动也分两部分。家长听校长介绍学校，学生则依据兴趣，选择校方准备的17个兴趣课程，深受欢迎。

据了解，5月4日-6日为民办初中报名，5月19-20日民办初中面谈。今年小升初的孩子将迎来4年后的新中考，市实验性示范性高中名额分配综合评价录取招生计划向不选择生源的初中倾斜，因此，选公办还是民办初中，家长需要根据孩子的实际情况，做出理性选择。