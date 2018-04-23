因福利分房住进黄浦区老渔阳里2号，居民赵文来宁可生活不便也不改动其结构-文保建筑住了40年，精心保护外还学党史做义务讲解员

晨报记者 何雅君

71岁的退休工程师赵文来，在黄浦区南昌路老渔阳里2号住了四十年。他家是上海市文物保护单位《新青年编辑部》旧址，也是中国共产党的“十月怀胎”之地。每年，赵文来都要接待数以千计的访客到家里参观，为他们义务讲解。为了保护文物，老赵宁可自己生活不便，也不对房屋结构进行任何改动，不遮挡屋内的文物铭牌。

40年后石牌上金字依旧

四十年前的一次福利分房，成了赵家搬进文物保护建筑的机缘。1978年，新婚的赵文来夫妇和老父亲挤在自忠路一个9平方米的亭子间里。为了解决职工的居住困难，其妻陈莉芳所在的上海美术设计公司安排他们搬进了老渔阳里2号石库门的底楼，卧室东面墙上有块汉白玉石牌。卢湾区文物保护所派人上门关照：“这里是市文物保护建筑，是《新青年》编辑部的旧址，也是陈独秀故居，还做过上海‘革命纪念二馆’的一部分。墙上这块石牌表明，这里还曾是中共中央工作部的办公地，决不能移除，也不能让家具遮挡了。”

赵文来和妻子答应，一定会保护好文物，绝不遮挡石牌。因此，赵家卧室里，衣柜、大橱等比较高的家具都是靠西面的墙摆放的。东墙的石牌下摆了一张沙发。空调和圆形钟挂在石牌右上方，距离石牌有好几十公分。四十年过去了，石牌上的金字还很清晰。

为了保护好房屋的原始结构，赵家人在日常生活中做出了牺牲。底楼住房潮湿阴冷，落地门的缝隙较大，冬天风从缝隙里灌进来，全家直打哆嗦，却没有动过那扇门，只是把衣服和被褥加厚御寒。早期的石库门建筑基础设施较差，许多邻居都对住房进行了装修，有的还装修过好几次。每逢邻居家装修敲墙，老赵都要过去再三叮嘱：“敲得轻点，别把牌子和房子震坏！”

加入渔阳里历史文化研究会

最近，上海正在开展的“党的诞生地发掘宣传工程”。赵文来告诉记者，他也对老渔阳里2号的历史进行了专门研究。如果说，兴业路76号的中共一大会址是党诞生的“产房”，那么，老渔阳里2号就是党的“十月怀胎”之地。1920年2月，陈独秀搬进老渔阳里2号，邀请在上海宣传马克思主义的同仁汇聚于此，使《新青年》杂志在这里复刊。同时，这里也在开展建党工作。陈望道将翻译好的《共产党宣言》中译本带到这里，由陈独秀、李汉俊等人校阅。1920年4月，青年毛泽东也走进了这间屋子，和陈独秀讨论他所读过的马克思主义书籍。1920年8月，中国的第一个共产党早期组织在这里诞生，陈独秀任书记。1921年，中国共产党第一次全国代表大会召开后，老渔阳里的《新青年》编辑部变成了《共产党月刊》编辑部。

赵文来说，他研究红色历史的初衷，是想给前来参观的访客做讲解。以前，他和妻子只知道招呼访客进来参观，听他们交流历史典故。来的人多了，赵文来就想，要是自己能给他们做一些介绍，岂不更好？2014年，他加入了渔阳里历史文化研究会，每周三下午和会员们一起交流学习心得，他的党史知识也渐渐丰满起来。再有客人来访，赵文来就主动当起了义务讲解员。他可以把渔阳里创造了中共建党历史上的多个“第一”，讲得清清楚楚；也可以把建党前后重要人物在渔阳里的活动情况，说得头头是道。

文物修缮后他继续“守门”

然而，随着时间的推移，老渔阳里2号的房屋严重老化，墙皮酥烂、木门腐朽、破败不堪。为了保护它，赵文来多次写信给上级单位反映情况。2014年，上海市文管部门出资20多万元，对房屋进行了基本修缮，重新粉刷了墙面，涂上了防水层，更换了新木门。2017年，瑞金二路街道携手雁荡居民区对弄堂进行了整治，将原本印迹斑斑、掉皮发黑的墙面重新粉刷成浅灰色，拆除了违建，还红色地标一个良好的面貌。

为了把参观接待工作做得更好，从去年开始，老赵准备了一本留言簿，让参观者自愿留言。如今，本子已用去大半，留言者来自天南海北，甚至有人从西藏日喀则专程赶来。渔阳里历史文化研究会认为，老赵作为“守门人”，守护了一段珍贵的建党历史。赵文来说，他的守门人工作，一直要做到老宅变成真正的红色纪念场馆时再交接。