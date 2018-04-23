在沪工作博士后4月起都可参保-17种高价肿瘤靶向药已纳入医保，一年为患者减负3.9亿元

晨报记者 谢克伟

市人力资源与社会保障局局长赵祝平昨天在作客《2018民生访谈》时透露：从4月1日开始，凡是在本市工作的博士后人员，不管有没有上海户籍，都可以办理参保手续。

引才

去年落户留学人员增32%

赵祝平透露，虹桥商务区长三角企业聘用的外国人就地可以办理工作许可。外籍高校毕业生，只要具有本科以上学历，不需要两年就可以在虹桥商务区工作。

去年4月份，上海试点办理外国人来华工作许可证。试点过程发现，办理过程中网上预约退件率极高，各方反响很大，经过调研人保部门推出了办事承诺：第一次网上预约的时候告知清楚，第二次所有材料收集以后就要办，不行的话工作人员上门。目前，外国高端人才办理该手续只要5天，一般人才需要10天时间。

此外，上海加大海外留学人才的引进力度，数量是上个五年的两倍多，目前上海留学人员15万，注册资金7.8亿。2017年落户将近一万人，同比2016年增长32%。

对2017年留学人员落户情况的统计显示，平均年龄27岁，教育程度非常高，博士硕士占了总数93%，毕业于世界前五百名大学的占了89%，毕业于前两百名的占了69%，他们都正处于人生干事业的黄金时期。

社保

降低费率不会影响社保待遇

减轻企业负担是优化营商环境一个重要方面，2013年、2016年、2017年，上海三次降低企业职工社会保险费，分别减轻企业负担为102亿元、135亿元和80亿元。从2013年以来，上海社保费率已经累计下降6个百分点，今年还会出台减轻企业负担的措施，不仅包括降低社保费率，还将研究出台相关的补贴措施。

赵祝平表示，降低费率是经过周密测算、慎重研究的，不会影响社保基金长期可持续，也不会影响参保人员社保待遇。

相反，随着经济的发展，相关待遇还会稳步提高，比如今年4月1日刚刚调整了一系列的民生待遇标准，其中包括适当提高失业保险金水平、工伤保险待遇、医保待遇等等，今后还将继续提高相关民生待遇水平。

医保

胰岛素注射针头纳入医保

去年12月起人保部门开始实施医保目录，将国家药品目录新增加的375种药品全部纳入报销范围，并实现了目录品种医保限定支付范围与国家的完全接轨。比如将新型糖尿病用药利拉鲁肽、治疗黄斑变性的雷珠单抗都纳入了新版药品目录，大大减轻患者负担。从去年12月份开始实施到今年3月底，全市目录新增药品纳入医保，相关费用已经达到3.7亿元。

2016年底人保部门已经通过医保谈判，集中采购，将17种疗效确切的高价肿瘤靶向药纳入了医保支付范围，仅2017年就有1.79万患者受益，人均减负2.19万元，共减负3.9亿元。比如说治疗转移性乳腺癌的赫塞汀，原先是24425元/支，2016年我们通过谈判纳入医保支付后，个人只需要自负8660元/支，原来患者援助计划不取消。2017年纳入新版医保目录之后，赫塞汀价格继续下降，个人自负从8660元下降到3040元一支，病人及家属减负效果非常明显。

据赵祝平介绍，4月1日开始，治疗帕金森病的脑起搏器纳入医保支付，医保参保人员相应的减轻负担将近20%-30%。糖尿病患者需要长期注射胰岛素，胰岛素注射用针头纳入医保，大大减轻了市民的经济负担，现在医疗机构大多数已经开始配置。

长护险

已有4万人享受长护险服务

上海老龄化、高龄化加速，上海在原有的高龄老人医疗护理计划的基础上，2017年在徐汇、普陀、金山开展了长护险先行试点。2018年起在全市推开试点。

今年一季度，全市受理长期护理申请的5.6万人，完成评估的3.7万人，正在接受评估的1.5万人，还有大概4000人原来申请，后来因为个人原因放弃了。

现在这5.6万人中已经有1.7万人开始享受服务。再加上三个先行试点区，包括高龄老人试点，以及存量老人，全市大概4万人受到长护险服务。

到目前为止，全市医疗机构大概有727家纳入长护险定点，超过预期。