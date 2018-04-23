上海今年继续增加养老金-企业退休和城乡居保人员5月18日发放　机关事业单位退休人员6月20日发放

记者 谢克伟

晨报讯 记者昨天从市人力资源和社会保障局获悉，根据国家和本市规定，本市从2018年1月起，对企业退休人员（含按规定纳入职保的原镇保按月领取养老金人员）、城乡居保领取养老金人员增加养老金，将于5月18日发放到位。

本市对2017年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业退休人员，增加月基本养老金。具体办法为：一是每人定额增加60元；二是按本人职保缴费年限（含视同缴费年限）每满1年增加2元，不足30元的按30元计算；三是以本人2017年12月的基本养老金为基数增加2.1%。另外，为体现对高龄人员的关怀，本市今年继续对企业退休人员中2017年底男满65岁、女满60岁的高龄人员在以上三项的基础上再增加20元。

与此同时,本市还将从2018年1月起，增加城乡居保基础养老金，每人每月增加80元。增加后,本市城乡居保基础养老金标准（含中央确定的基础养老金最低标准）为每人每月930元。

上述增加的养老金将于5月18日通过相关银行、邮局发放到领取养老金人员的账户中。相关人员需要咨询的，可拨打上海市人力资源和社会保障局咨询电话12333，或就近前往社保经办机构咨询。

对本市机关事业单位退休人员，也将从2018年1月起增加养老金。按惯例，机关事业单位退休人员增加的养老金，将比企业退休人员晚一个月左右，于6月20日发放到位。