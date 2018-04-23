阅读的意义在于，“给狭窄的心，一个大的宇宙”-世界读书日，听张新颖说说“读书这么好的事”

晨报特级首席记者 孙立梅

几乎每个受学生欢迎的老师身上，都有一些不知怎么就开始流传起来的段子。在复旦大学中文系，关于张新颖老师最著名的段子是这样的：正上着课呢，张老师站在讲台上忽然自顾自地发起呆来，下面的学生面面相觑。不知过了多久，只听得张老师一声欢呼“我悟了”，回过神来，继续上课。

这个段子至少有十来年的历史了。以此求证于当事人，张新颖笑：“这肯定是假的嘛。哪怕是跟我接触不多的人，相信也能感觉得到‘我悟了’这种话根本不是我的风格，不是我的画风。当然，学生们这么传，肯定都是出于好意，但真的不要演变成这么夸张的说法。”

但确实不止一个上过张新颖课的学生说过，张老师在上课前或者课间，有时会长时间望着窗外深思（发呆），好像一下子从周围的人声嘈杂中隐退到另一个世界似的，这时大家都不敢贸然上前打扰他。

张新颖最近一次出人意料之举，是2014年推出《沈从文的后半生：1948—1988》，又在4年之后的不久前，推出很多读者原本认为“应该不会倒转来写”的《沈从文的前半生》。

今天是世界读书日。刚刚过去的这个周末，张新颖应巴金故居之邀，带来新作《沈从文的前半生》以及主题讲座，吸引了不少读者。而在沈从文之外，张新颖更愿意跟普通读者尤其是年轻读者聊天的内容，用他前些年出版的一本书的书名就可以概括：读书这么好的事。

德国伟大的作家歌德曾经在书信里说：“我要像摩西那样祈祷：主啊，给我狭窄的胸以空间。”冯至在著名的《十四行集》里把这句话改成两行诗：“给我狭窄的心/一个大的宇宙”。

谁不追求精神和心灵空间的扩展呢？可是怎样才能达到这种扩展？怎样才能使个人的狭窄的心逐渐变大，变得丰富多彩，变成一个大的心灵宇宙？

读书是特别重要的一条途径。

——摘自张新颖《读书这么好的事》

沈从文的后半生超越了时代可能强加给自己的角色

新闻晨报：近年来名人传记出版非常多，但2014年您推出《沈从文的后半生》，读者还是蛮吃惊的，因为很少看到只写“后半生”的传记。这次是什么原因，让您转过头来再写“前半生”呢？

张新颖：从我对沈从文的理解来说，这个人生命的阶段性特别明显，以1948年为界，在此之前他是一个搞文学的人，之后就变成了一个研究文物的人。在2002年《沈从文全集》出版之前，是没有可能写他的后半生的。《沈从文全集》32卷，其中将近一半的量是他在世的时候没有发表过的，这其中又有绝大部分是他1949年之后写的，包括书信。《沈从文全集》的出版，使得他的后半生的书写成为可能。沈从文后半生非常丰富的东西以前是被忽略的，所以我就很着急，很愿意大家了解他的后半生在做什么，所以就从后半生写起。

我在《沈从文的后半生》里也提到过，沈从文的前半生已经被写过很多次了。他前半生的文学阶段，还可分成三个小的阶段。第一个阶段，是从他出生，到二十一二岁时离开湘西，一个年轻的生命形成了；第二个阶段，是他二十一二岁到北京开始写作，到1936年-1937年，他从一个完全不知道怎么写作的人，变成一个备受瞩目的作家，这时候他最好的作品《边城》《湘行散记》都已经写出来了；然后是第三个阶段，抗战爆发之后的沈从文，出乎大家意料，大家都觉得你前面已经写得这么好了，怎么不接着写下去呢？这时候的沈从文，是一个非常苦恼、痛苦、不知道拿自己怎么办也不知道怎么跟这个世界相处的人，是一个不断在想问题的人。这个阶段以前被写得很少，这是非常吸引我的地方。

还有，作为写作者，写后半生的时候，我的感觉是非常难受的，后半生从头到尾就是一个调子，非常压抑，我写到最后都不想写了，或者想赶快写完吧，赶快从这个事情中解脱出来。我后来想自己写沈从文的前半生，是不是也有一种补偿心理。因为写后半生太难受了，我想写一些愉快的东西，写前半生总体比后半生愉快，而且愉快得多，我猜想读者读起来也会比较愉快。

新闻晨报：您有那么大的冲动先写后半生，是因为认同后半生的沈从文活出了生命的厚重感，或者某种高度吗？

张新颖：如果没有后半生，沈从文生命的厚重感肯定能减掉一半，甚至更多。如果没有后半生，他就是一位很优秀的作家，到此为止了。但有了后半生，他成了一个以自己的生命持续与时代对话的人，而且是在他周围大部分人都失去了对话能力的时候，他还保持着这种对话能力，用沈从文自己的话说，就是他做了一个“健康的选择”。沈从文后半生的意义，还可以说他超越了一个时代可能强加给自己的角色，活出了自己想要活的样子。

跟很多人想法不一样我觉得张兆和是一个太了不起的人了

新闻晨报：沈从文写给张兆和的“我走过许多地方的路，行过许多地方的桥，看过许多形状的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人”，现在还经常被拿出来作为情话模板，但对沈从文的后半生有点了解的读者会倾向于认为，对沈从文的痛苦，妻子张兆和是要负一部分责任的，他们后半段的婚姻是不幸福的。您怎么评价张兆和？

张新颖：我跟很多人的想法不太一样，我觉得张兆和是一个太了不起的人了。用世俗的眼光来看，沈从文是一个“不正常”的人，张兆和是一个正常的人。一个“不正常”的人需要正常人来保护、支持、安慰。很多人在说到他们夫妻感情的时候，会说张兆和不是很理解沈从文。这个说法从哪里来的呢？是张兆和自己说的。

张兆和编完《从文家书——从文兆和书信选》 之后，写了一个很短的后记，她说：“从文同我相处，这一生，究竟是幸福还是不幸？得不到回答。我不理解他，不完全理解他。后来逐渐有了些理解，但是，真正懂得他的为人，懂得他一生承受的重压，是在整理编选他遗稿的现在。”

什么样的人，会说出“我不理解他”这样的话，而且还是在丈夫死后，她完全有机会美化自身的情况下？我觉得是一个心胸特别宽大、特别真诚的人。有的人其实未必理解，但会在人走之后，说“我理解他”、“我一直都理解他，哪怕别人都不理解的时候”，这样的我们见过太多了吧？张兆和能说出这一点，已经完全超出了一般的……我不愿意点名谁的家属。

沈从文的后半生，张兆和是不理解沈从文说的很多事情的。这很正常，因为大家都不理解，沈从文的朋友也不理解。但即使不理解，她也包容了他。我觉得不理解而包容，比理解而包容更不容易，更加了不起。沈从文很清楚张兆和对他意味着什么，在他思想上最痛苦的时候，他最怕的事情就是张兆和离开他。我写沈从文的后半生，最大的体会就是，如果没有张兆和，就没有沈从文的后半生。

举个例子，后半生沈从文搞文物研究，他又很爱帮助别人，家里一天到晚人来人往，但他们家只有一间房子。沈从文跟人谈得很高兴，家庭主妇可是没地方呆的，经常还要躲到外面去，你想想张兆和有多难啊！

要努力让自己的生命不那么单调活得丰富点宽阔点

新闻晨报：林语堂在《苏东坡传》中说，“知道一个人，或不知道一个人，与他是否为同代人，没有关系，主要的倒是对他是否有同情的了解。归根结底，我们只能知道自己真正了解的人，我们只能完全了解我们真正喜欢的人”。读者也很好奇，一个做传的人跟传主之间，是不是需要这样的相近性？您与沈从文的相近性在哪里？

张新颖：好像不能这样说，这样说我就有点夸大自己了。确实会有一个研究者和研究对象之间的关系，但是这个关系的契合度，我也不知道在哪里。我只能说，沈从文这个人很吸引我，很打动我。

避开问题本身，我有一点另外的建议，就是如果要做研究，我建议你选一个很好的、很大的研究对象。这样当你在研究他的时候，他会不断地给你营养，使你的研究工作丰富。好的学术研究，你能跟你的研究对象之间建立良好的关系，而你的研究对象又足够丰富的话，他会不断给你带来营养，使你在研究过程中获得快乐，获得进步。所以说不一定是要找一个跟我特别像的研究对象，而是说要找一个比我好、比我高、比我大、比我丰富、能够给我很多东西的对象。

新闻晨报：如果沈从文的前、后半生能带给读者一些借鉴或意义的话，您会怎么说？

张新颖：沈从文的前半生色彩层次很多，后半生我刚才说了很暗淡，但依然是特别丰富、特别厚实的。沈从文的一生可以给我们一个启示——一个人不管是前半生还是后半生，不管什么年龄什么境遇，都应该努力让自己的生命不那么单调，把自己的生命过得丰富一点、宽阔一点。

一个人要不断地获得营养，可是我们都生活在同样的世界，为什么有的人获得的多，有的人就少呢？当然这跟外界条件有关，但也跟一个人的心态有关。我要让外界的事情进来，首先得把自己的心打开。但这样的一个生命习惯，这样的一个打开的状态，在不同的人那里是很不同的。有的人可能一辈子就没怎么打开过，有的人就打开得很大。还有的人，可能30岁之前很开，30岁之后就觉得自己什么都懂了，就慢慢关了，所以到了40岁就比较讨厌，到了50岁就在退步了。很多人的后半生，生命的丰富性都在减少，在萎缩，这跟他生命的状态是有关系的。

而纵观沈从文的一生，我觉得也是一个奇迹，他是一个从小就不断吸收、不给自己设限的人。他看自然，看人事，看文化，都没有限制，所以很多东西都能够进来。而且他的这个没有限制，一直延续到了生命的最后，这使得他的后半生可以超越外界的压力和实际生活的困顿。

阅读的意义在于给狭窄的心一个大的宇宙

新闻晨报：现在我们全社会都在强调阅读的重要性，您前几年出过一本书《读书这么好的事》，用了冯至著名的诗句“给我狭窄的心/一个大的宇宙”。我相信在您所说的扩大生命丰富性的办法当中，读书是一个很重要的途径，但也有年轻一代的读者反驳：难道只有看书吗？看电影、听音乐、打游戏，不也能获得这样的丰富性吗？

张新颖：现在各方面有意思的事情特别多，就把大家的精力分散开来了，但我们还是强调阅读的重要性，因为它是不可取代的。当然过去我们从阅读当中获得的知识，现在有可能通过其他的形式获得，但阅读作为一个精神活动方式，不是单纯的只有获得知识这一点意义，它是非常综合、非常丰富的，其他形式有可能取代它的一点或几点，但不可能完整地取代它。对于年轻一代，我觉得强调这一点非常重要。

新闻晨报：最近几年上海和全国的阅读报告当中，电子书阅读和付费阅读的数据都在提高。我很好奇，您会经常看电子书吗？

张新颖：电子阅读在年轻人当中很普遍了，现在的学生买个电子版，一个方便，一个省钱，我觉得是很正常的。但对我来说，我们这个年龄，已经习惯了读纸上的书，我还是保持着读纸书的习惯。对年轻一代慢慢习惯了读电子书，很难评判是对还是不对。只要阅读存在，我觉得不论什么形式都好，但阅读是要有的。

新闻晨报：您在复旦任教多年，怎么看待当下大学生的阅读方式或思维方式？

张新颖：这个问题我还真回答不了。我可以说一个感受，你就知道为什么了。我刚开始做老师的时候，去上课，我可以假设另外一个我坐在讲台下面，把自己当成学生，来评判讲台上的老师讲得好不好，因为我能知道底下学生的反应，知道他们心里想什么。但现在这个办法不灵了，我没办法假设我还是一个学生坐在下面，来看上面的我在讲课，因为我不知道他们心里在想什么。所以你让我评判，我也不能指责他们，也不能表扬他们，因为实在了解得少，而隔得比较多。

新闻晨报：您提到沈从文一生保持打开着的心态，您自己现在处于怎样的状态呢？

张新颖：我现在还愿意去接触新的东西，还愿意去理解比我更年轻的人，还愿意去拓展自己的各种各样的范围，包括知识、情感、想象的范围。我觉得我的心态还可以。

古老的方法

是最好的方法

笨拙的精神

是最好的精神

新闻晨报：《读书这么好的事》 中有一篇对我个人的触动非常大，就是您提到要读“难书”。日常生活中我们经常听到的是“我只看或者主要看某一类书”，对另外一些可能也很优秀的书则表示“看不进去”。我想听一下您对“难书”的看法。

张新颖：一个人不断地进步，是靠看难书来的。一本书如果看起来很轻松，不难懂，就证明它讲的那个东西跟你已经有的东西，比如知识、情感、想象的范围，差不多是重叠的。如果是超出了你已有的范围，读这样的书就比较困难。但人就是要看超出自己范围的东西，才可以扩大一点，才可以更丰富、更进步一点。我是在这个意义上，强调要看一些跟自己已有的范围不太一样的东西。

当然，所谓“难书”并没有一定的公式。比如有些书你开始看不下去，后来还是看不下去，这种书跟你就是“无缘”的，也没必要勉强。有些书，你第一次看的时候很吃力，等到你更进步一些的时候再读，就不吃力了，你能感觉自己也在发生变化。这应该是一个经常性的体验。

新闻晨报：现在有种做法，比如同样写沈从文的爱情，我可以从“只爱过一个正当最好年龄的人”切入，那就是一个煽情的爱情故事；我也可以从沈从文临终前说“三姐我对不起你”切入，那就是一对文坛怨偶的悲剧。这两者都很能抓人眼球，也都会被很多读者喜爱、转发。您曾经写过一篇“网络时代的笨拙精神”，在“笨拙”和“高效”“眼球”之间，您会果断选择前者吗？

张新颖：我当然会选择笨拙。因为这种东西都是假的啊，你看多了就知道那些“10万+”是怎么回事。它们都有很鲜明的特征，比如个性很突出，很吸引眼球，但那一定是对于事物、事件或者人物的简化，就是我们说的标签化。因为生命的丰富性，历史事件的复杂性，这些东西都是没办法用一两句话概括的，都没办法能让人看一眼就什么都懂。当我说一件事情的时候，我愿意从头到尾把这个事情说明白，我知道这样说可能不好听、不动听、不吸引人，但它是一个尽量地保持丰富性和复杂性的东西。而来听的人，也要有一点耐心啊。

但现在这样的一个手机阅读的习惯，对流量的追求，跟我们要完整、深入地了解一个东西，在很多时候都是相悖的。对我们做教师、做研究的人来说，是不太会追求这种“高效”的。我也写到过，古老的方法是最好的方法，笨拙的精神是最好的精神。哪怕已经到了21世纪，这句话在很多事情上依然有效。

新闻晨报：前些时候，一位外卖工人拿到中国诗词大会的冠军，他说自己就是利用工作间歇抄写、背诵诗词的，在我们旁观者看来，他在背诵诗词的过程中也非常好地安置了自己的生活和精神。您作为看书人、写书人，能否请您简单概括下，读书对您个人生活的意义是什么？

张新颖：阅读对我的意义，这个问题太好回答了。如果没有阅读，现在的我根本会是完全不同的另外一个人。没有阅读，就没有我所有的知识、情感、想象。因为阅读对我来说就是一个日常生活嘛，没了阅读，我连日常生活都没有了。