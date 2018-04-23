红墙意识新实践|大栅栏民警兰文成：守老街平安

2018年4月2日，兰文成在北京市西城区大栅栏煤市街东社区进行巡查（图片来源：tuku.qianlong.com）。千龙网记者 宋鹏飞摄

文/千龙网记者 欧阳晓娟

初春的暖阳洒在大栅栏这条老街上，让老北京商业街的味道格外凸显。对于北京的游客来说，前门大栅栏是来京必游之地。这条1200米长的商业街，聚集着多家北京老字号，来这里的游客，一天可达10万人次。

作为北京著名的商业街，大栅栏名声在外。然而，与盛名不太相符的是这里曾被列为治安乱点。商铺众多，人员混杂，游商占道，纠纷频发……那时候，西城大栅栏派出所民警兰文成临危受命，接管大栅栏煤市街东社区。

“大栅栏无小事。”这句话时刻挂在这位从警25年的老警官嘴里，也时刻紧绷着保平安保稳定这根弦。这么多有问题的店铺和人，怎么清理？不管绝对不成，可一上来就取缔，那还不得炸了锅？

兰文成上任后第一项工作就是挨家挨户走访，收集信息，宣传安全防范。他先用了两年时间，把辖区里全部商户、房屋产权单位、承租户的信息都弄清楚了。台账建立后，兰文成开始挨家挨户的做工作，要求无照和违法经营的店铺限期关停。就这样，治安乱象慢慢消失了。

在整治初显成效后，如何将效果保持住？兰文成在实践中总结出了经验，单靠民警的力量是不行的，需要商户、业主、游客等共同参与才能保老街平安。

对此，兰文成不定期组织老街商户开展突发事件演练，提高商户安保人员的应急处置能力；还通过讲座讲解最新的治安案例，教授识别可疑人员方法技巧，传授自我防卫知识，不断提高商户的安全意识及防卫技能。此外，兰文成还根据各家商户特点，协调大栅栏街商户成立15家内保组织，形成警商联手、全民联防的局面。

熟悉兰文成工作的人，都打心眼里佩服他乐于学习钻研的精神，42岁才接触电脑工作，从“一指禅”到现在用专业软件修图，使用PPT宣传培训，微信微博推送安全提示，这位老片儿警的工作越来越有科技感。

“我们有一个微信群，里面有79名成员，兰警官经常在这个群分享安全防范知识。”在新华书店大栅栏书店工作十多年的店员蒋文明笑着说，我们都是兰警官的“徒弟”，师傅教授安全防范知识，我们受益一生。

“嘴勤”“眼勤”“手勤”是兰文成对社区工作技巧的总结。商业街1200米的胡同，兰文成走一圈都要用一两个小时，不是步子慢，而是他见到商家住户都要聊上几句，从安全宣传到邻里矛盾，从家长里短到相关政策，宣传效果融入到警民和谐关系里，是兰文成对老传统的坚持。兰文成喜欢跟这样的“老北京”们聊天拍照，他们的身上有着北京城历史文化的延续，他们的切身感受也是检验社区警务工作成效的直接体现。

在兰文成眼中，凡是关于社区治安稳定、群众安全的事，事无巨细，都是大事，正是这种一丝不苟的工作态度，他设身处地地为居民着想，从解决身边的小事做起，燃烧自己的青春，服务好社区百姓。2018年，兰文成被评为西城红墙卫士——人员密集地区防控先锋岗，他用12年的实际行动守护老街、老店和老街坊们的安宁太平，为首都的安全稳定贡献着自己的一份力量。