档案君丨人民海军诞生记

69年前的今天，中国人民解放军华东军区海军在江苏泰州白马庙宣告成立。从此，在中国人民解放军序列里出现了一个新军种——人民海军。

2018年4月12日，新中国历史上规模最大的海上阅兵在南海海域隆重举行。

48艘战舰铁流澎湃，76架战机振翅飞翔，10000余名官兵雄姿英发。

这次海上阅兵，辽宁舰航母编队精彩亮相，一大批新型潜艇、水面舰艇、作战飞机集中展示，党的十八大后列装舰艇占受阅舰艇一半以上。

水下蓝鲸潜行，海面战舰驰骋，天上银鹰翱翔，汇成一部雄浑的海天交响曲。看到这一壮观景象，谁能想到这支队伍草创时的辛酸？

一 临战受命

1949年3月下旬，刚刚伤愈返部的原华中军区副司令员张爱萍到蚌埠孙家圩镇参加渡江作战会议。会后，陈毅同志向他转达了党中央和中央军委的决定：由三野组建海军，张爱萍担任司令员兼政治委员。

“如果有了海军，这次渡江战役的准备时间就不会这么长。”陈毅对张爱萍说，“再说，以后要解放沿海岛屿，也要有我们自己的海军才行。”

张爱萍瞬间压力山大：“我自己连游泳都勉强，难以胜任。”

1949年，中国人民解放军华东军区关于张爱萍任命的命令。来自中国人民解放军海军诞生地纪念馆

富有诗人情怀的陈毅向张爱萍强调：这是历史逼着我们去干的，而且非干好不可。

后来张爱萍到江苏泰州白马庙见粟裕，头一句话是：“这……没想到啊”。

正专注于渡江战役的粟裕百忙之中帮张爱萍物色了几个人。

很快，28军84师副参谋长李进、三野司令部作战参谋黄胜天（曾主管国民党海军情报工作）、军工部采购科科长张渭青（一直在上海负责地下物资供应）、机关管理员温礼芝等人陆续向张爱萍报到。

二 “两手”空空

说是海军司令，莫不如说是“空”军司令！

回忆当年，张爱萍曾这样调侃自己。

因为他一没人，二没船，两手真是空空如也。

1949年4月23日，张爱萍牵头在泰州白马庙召开了“人民海军成立大会”。

参加大会的有来自五湖四海的……13个人。

包括张爱萍在内，共5名干部，再加上8名战士。就这13个人，在战火中见证了第一支人民海军的正式诞生。

1989年，中央军委关于海军成立日期的批复。来自中国人民解放军海军诞生地纪念馆

三 招贤选将

人民海军初建时，整体人员大致是两部分。

一是从解放军陆军选调而来，他们英勇善战，吃苦耐劳，可是文化水平偏低，不懂相关知识和技术。

另一部分则来自改编的国民党海军。张爱萍开诚布公，让他们在技术方面发挥特长，但要建设新中国海军，还需要更多的人手。

张爱萍心里有数：还有不少知识经验丰富的技术人才不愿跟蒋介石逃往台湾，选择留在了大陆。他们有乡土观念和爱国思想，至少也是对新中国持观望态度，是完全可以争取的。

6月，张爱萍在《大公报》上发了条“招贤榜”，主要内容是：

成立国民党海军人员办事处，只要决心服务人民海军者，均可前往报名，量才录用。上海、青岛、福州、广州、厦门等地均设立办事处，虚位待贤。

“招贤榜”贴出去短短几个月，报名登记者达1100余人，包括国民党海军元老曾以鼎、周应聪等群贤毕至。

细心的张爱萍考虑得更多些：这支力量有知识有技术，但对中国共产党、人民解放军的宗旨、原则、作风等方面的认知还有一定差距，要逐步教育引导。另外，称呼他们时要避免“国民党”或“旧海军人员”等字样，一律称之为“原海军同志”。

原海军、新海军一起取长补短，共同建设人民海军。

英才风云际会，张爱萍喜不自胜，多次召开欢迎会。会上聊到酣处，将军激情澎湃：

“这样的欢迎会今后我们还要继续不断地开下去！一直开到台湾去！”

四 从零到一

有了人，才好解决难题。

对于一支海军而言，还有比“没有军舰”更大更尴尬的难题吗？

国民党军队溃逃时大肆破坏舰艇，败而不馁地扬言：留给共军的只能是一堆废铁。

这一次，国军居然说到做到了。

渡江战役后，张爱萍从国民党第二舰队等起义部队手中接收了25艘舰船，45艘小艇，并从上海等地接收了10艘舰船——先别乐——但国民党军利用空中优势，对起义投诚的舰艇及各造船厂狂轰滥炸。“楚嗣”“惠安”“吉安”“安东”“永绥”等等舰艇及江南造船所、浦东造船厂等都遭到轰炸、破坏。

1949年9月19日，起义的“长治”号军舰为避免遭到轰炸，经过多日反复权衡，于24日自沉于南京江面燕子矶。据目睹这一现场的老同志回忆，所有在场的海军军人悲愤脱帽，默默地送别慢慢消失的战舰。“长治”号1950年2月打捞出水，修复后命名为“南昌”舰，后来成为华东军区海军的指挥舰。

“南昌号”图片。来自中国人民解放军海军诞生地纪念馆

张爱萍四处奔走，亲自上门请技术专才出山，身先士卒顶在一线……

世上无难事，只怕有心人。一支逐渐成型的海军队伍，就这样被张爱萍拉了起来。

人民海军，从零到一！

中央军委命名主要海军舰艇一览表。仔细看，如此多“改造”而来的舰艇。来自中国人民解放军海军诞生地纪念馆

五 发展壮大

海军没急着给自己喝彩——船和人都有了这不假，但技战术水平同“海洋强国”比起来，真是落后不少。

当年，中国海军司令员刘华清上将赴美交流时，面对美军先进的技术装备表现出孩子般的好奇心与求知欲。惹得无数网民直呼“心疼”。

刘华清上将这张照片打动了无数网民。来自中国新闻网

“刘老真像个孩子，看什么都好奇”——有网友评论。

直到中国航母横空出世那年，网民又追忆起“中国现代海军之父”“中国航母之父”刘华清。刘华清将军有句著名的话显得沉郁执着，却也同样透着血性：“如果中国不建航母，我死不瞑目！”

2011年8月10日，中国第一艘航母举行首次海试。2012年9月25日，中国第一艘航母辽宁舰正式交付海军。2017年4月26日，我国第二艘航母（也是第一艘国产航母）下水，举国振奋。

2017年4月26日上午，我国第二艘航空母舰下水

一路走来，筚路蓝缕，几多艰辛，几多不易。

从1949年创建起，人民海军的“近岸防御时期”一直持续到20世纪70年代末。

80年代初至90年代末，人民海军进入“近海防御时期”。“近海防御”战略向世人表明：中国海军是为了保卫国家海洋权益和安全、保卫社会主义建设和为中国和平外交服务的。

进入新世纪后，随着改革开放和现代化建设事业发展，以及我国海上安全环境出现的诸多变化，制海权斗争日益激烈。迈入新时代，习近平鲜明提出：在实现中华民族伟大复兴的奋斗中，建设强大的人民海军的任务从来没有像今天这样紧迫。

党的十八大以来，海军进入快速发展阶段。网友们用“下饺子”来形容中国海军舰艇入列的速度。仅过去5年，公开报道的就有70多艘战舰下水入列。其中国产航母、055型万吨驱逐舰、新型核潜艇等装备，标志着中国海军战略转型的新起点。

2011年2月，在利比亚，中国动用海、陆、空、军在内的全部资源，全天候全方位撤侨。2015年，中国在也门第一次动用军舰执行撤侨任务。

从13人走来，如今扬威海外，正因有中国共产党的坚强领导，有一个个血性、刚强、不信邪的好男儿，人民海军才一步步于万里海天之中筑就钢铁长城。

岸线再长，犯我疆界虽远必诛；

同胞再远，天涯海角带你回家！

“建设一支强大的人民海军，寄托着中华民族向海图强的世代夙愿，是实现中华民族伟大复兴的重要保障。在中国共产党坚强领导下，人民海军一路劈波斩浪，纵横万里海疆，勇闯远海大洋，大踏步赶上时代发展潮流，取得了举世瞩目的伟大成就。”正如习近平主席在南海阅兵时所言，“今天的人民海军，正以全新姿态屹立于世界的东方！党和人民为英雄而光荣的人民海军感到骄傲和自豪！”

（作者：档案君）

本文档案资料参考自中国人民解放军海军诞生地纪念馆、李杰《人民海军，60年探索与发展》及新华网、人民网、中新网