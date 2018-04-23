世界读书日，习近平为你讲述他与书的故事

新华网记者 赵银平

【学习进行时】习近平爱读书。他涉猎的书籍，包罗古今中外。今天是世界读书日，新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”梳理了习近平与书的故事，送给爱读书的你。

习近平说：“我爱好挺多，最大的爱好是读书，读书已成为我的一种生活方式。”“读书可以让人保持思想活力，让人得到智慧启发，让人滋养浩然之气。”

腹有诗书气自华。习近平在讲话中常引经据典，由此可看出习近平读书范围之广内容之博。

习近平说：“文化是民族生存和发展的重要力量。”

书籍，是文化的重要载体；读书，是承继文化的重要方式。世界读书日来临之际，这些习近平与书的故事送给你。愿你多读书，读好书。

习近平2013年11月26日来到曲阜孔府考察，并来到孔子研究院。桌子上摆放着展示孔子研究院系列研究成果的书籍和刊物，他一本本饶有兴趣地翻看。看到《孔子家语通解》《论语诠解》两本书，他拿起来翻阅，说：“这两本书我要仔细看看。”

岳飞铜像

记得我很小的时候，估计也就是五六岁，母亲带我去买书。当时，我母亲在中央党校工作。从中央党校到西苑的路上，有一家新华书店。我偷懒不想走路，母亲就背着我，到那儿买岳飞的小人书。当时有两个版本，一个是《岳飞传》，一套有很多本，里面有一本是《岳母刺字》；还有一个版本是专门讲精忠报国这个故事的，母亲都给我买了。买回来之后，她就给我讲精忠报国、岳母刺字的故事。我说，把字刺上去，多疼啊！我母亲说，是疼，但心里铭记住了。“精忠报国”四个字，我从那个时候一直记到现在，它也是我一生追求的目标。（引自《人民日报》2016年10月14日《习近平总书记的文学情缘》）

《中国古代文学家（四）》纪念邮票之冯梦龙

“文革”时，我们家搬到中央党校住。按当时的要求，中央党校需要把书全集中在科学会堂里，负责装车的师傅都认识我，他们请我一起搬书。搬书的过程中，我就挑一部分留下来看。那段时间，我天天在那儿翻看“三言”（明代文学家冯梦龙编纂的《喻世明言》《警世通言》《醒世恒言》），其中很多警句我都能背下来。（引自《人民日报》2016年10月14日《习近平总书记的文学情缘》）

《光明日报》2014年1月13日02版

在回忆贾大山的《忆大山》一文中，习近平评价贾大山是一位“有着洞察社会人生的深邃目光和独特视角”的作家，他还提到其小说《取经》，并说“我曾读过几篇大山的小说，常常被他那诙谐幽默的语言、富有哲理的辨析、真实优美的描述和精巧独特的构思所折服”。

柳青

文艺工作，习近平强调最多的就是坚持以人民为中心的创作导向，他反复讲，文艺的根本宗旨是为人民创作。这样的作品，习近平最为重视，也读了许多。在文艺工作座谈会上，习近平重点提了柳青的《创业史》。

习近平讲了这样一个故事：

1982年，我到河北正定县去工作前夕，一些熟人来为我送行，其中就有八一厂的作家、编剧王愿坚。他对我说，你到农村去，要像柳青那样，深入到农民群众中去，同农民群众打成一片。柳青为了深入农民生活，1952年曾经任陕西长安县县委副书记，后来辞去了县委副书记职务、保留常委职务，并定居在那儿的皇甫村，蹲点14年，集中精力创作《创业史》。因为他对陕西关中农民生活有深入了解，所以笔下的人物才那样栩栩如生。柳青熟知乡亲们的喜怒哀乐，中央出台一项涉及农村农民的政策，他脑子里立即就能想象出农民群众是高兴还是不高兴。

奥斯特洛夫斯基

2013年3月19日，习近平在接受金砖国家媒体联合采访时说：“我年轻时就看过很多俄罗斯作家的作品，像普希金、莱蒙托夫、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、涅克拉索夫、托尔斯泰、契诃夫、肖洛霍夫，他们的书对我们有很深的影响。”

2014年2月7日，习近平在俄罗斯索契接受俄罗斯电视台专访时，一口气列举了11位俄罗斯作家的名字，“克雷洛夫、普希金、果戈里、莱蒙托夫、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、涅克拉索夫、车尔尼雪夫斯基、托尔斯泰、契诃夫、肖洛霍夫，他们书中许多精彩章节和情节我都记得很清楚”。他还提到，我年轻时多次读过《钢铁是怎样炼成的》这本小说。

在2014年10月15日召开的文艺座谈会上，习近平再次谈到：“我读过很多俄罗斯作家的作品，如年轻时读了车尔尼雪夫斯基的《怎么办？》后，在我心中引起了很大的震动。”

雨果

“我青年时代就对法国文化抱有浓厚兴趣，法国的历史、哲学、文学、艺术深深吸引着我。”2014年3月27日，习近平在中法建交50周年纪念大会上说，“读法国近现代史特别是法国大革命史的书籍，让我丰富了对人类社会政治演进规律的思考。读孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭、狄德罗、圣西门、傅立叶、萨特等人的著作，让我加深了对思想进步对人类社会进步作用的认识。读蒙田、拉封丹、莫里哀、司汤达、巴尔扎克、雨果、大仲马、乔治·桑、福楼拜、小仲马、莫泊桑、罗曼·罗兰等人的著作，让我增加了对人类生活中悲欢离合的感触。冉阿让、卡西莫多、羊脂球等艺术形象至今仍栩栩如生地存在于我的脑海之中。”

歌德

在2014年10月15日的文艺工作座谈会上，习近平讲了他插队时，走30里路去借《浮士德》的故事：“那时候，我在陕北农村插队，听说一个知青有《浮士德》这本书，就走了30里路去借这本书，后来他又走了30里路来取回这本书。”

摄影作品《打猎归来的海明威及其幼子格雷戈里》

2015年9月22日，在华盛顿州当地政府和美国友好团体联合欢迎宴会上的演讲中，习近平说：“我青年时代就读过《联邦党人文集》、托马斯·潘恩的《常识》等著作，也喜欢了解华盛顿、林肯、罗斯福等美国政治家的生平和思想，我还读过梭罗、惠特曼、马克·吐温、杰克·伦敦等人的作品。海明威《老人与海》对狂风和暴雨、巨浪和小船、老人和鲨鱼的描写给我留下了深刻印象。”