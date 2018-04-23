辛识平：加速打造“中国芯”

新华社北京４月２２日电 题：加速打造“中国芯”

辛识平

“核心技术是国之重器。”在全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记的重要讲话道出了亿万国人的心声。“加速推动信息领域核心技术突破”——这是新时代中国的创新宣言，也是我国广大科技工作者的铿锵誓言。

这段时间，从业界到社会大众，围绕一些企业的“缺芯少魂”之痛深入思考。现实警示我们，无论一家企业规模有多大，如果核心元器件严重依赖外国，供应链的“命门”就会掌握在别人手里。一个国家的核心技术靠化缘是要不来的，必须靠自力更生。

信息技术是目前全球研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛的技术创新领域，是全球技术创新的竞争高地。近年来，我国在信息技术上取得长足进步，但仍然没有完全解决核心技术“卡脖子”的瓶颈制约。面对现实，我们既不可夜郎自大，也不能妄自菲薄。路是自己走出来的，突破核心技术这个难题，说到底要靠我们自己奋发有为，加速打造“中国芯”，以自主创新重塑技术格局。

“夫战，勇气也。”加速突破核心技术，必须下定“不破楼兰终不还”的坚定决心。创新多险阻，苦战能过关。攻克核心技术的“娄山关”“腊子口”，既要吹响冲锋号，又要吹响集合号。发挥集中力量办大事的制度优势，把更多人力物力财力投向核心技术研发，在技术、产业、政策上共同发力，全力打好创新攻坚战，奋力闯出一片新天地。

苟日新，日日新，又日新。实现核心技术突破，要有“十年磨一剑”的恒心。虽然目前我国技术创新已从跟跑为主，进入跟跑在加快、并跑在增多、领跑在涌现的新阶段，但与发达国家相比仍有差距。以芯片行业为例，近年来我国不断进步，但与世界先进水平相比，依然存在明显“代差”。迎头赶上甚至弯道超车，不可能一蹴而就。山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，定能到达。创新等不得，也急不得，需要遵循技术发展规律，培育创新生态，拿出咬定青山不放松的韧劲，一步一个脚印向前推进，直到实现最终目标。

实现核心技术突破，还要找准重心，牢牢牵住科研攻关的“牛鼻子”。创新的千军万马，向哪里进军？要把方向搞清楚，把重点搞明白，真正把好钢用在刀刃上。比如，在信息领域，就应聚焦网络发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键核心技术，推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破，为我国网信事业发展强筋壮骨。

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”强调自主创新，并不意味着关起门来搞创新。在全球化、信息化、网络化深入发展的今天，创新要素更具有开放性、流动性，任何一个国家都不可能孤立依靠自己力量解决所有创新难题。突破核心技术，也意味着开放创新，既跟高手过招，也与各方合作共赢，善于用好全球创新资源。回望改革开放４０年来，中国向世界敞开胸襟，演绎了多少奋起直追、后来居上的创新故事。在游泳中学会游泳，在风浪中增强本领，新时代的中国无惧任何挑战，必将更坚强地挺立潮头、迈向未来。