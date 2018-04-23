“习总书记出席全国网信工作会议”漫评：新思想指引网络强国新征程

来源：央视网

4月20日至21日，全国网络安全和信息化工作会议在北京召开，规格之高、影响之大前所未有。习近平总书记发表重要讲话，全面总结党的十八大以来我国网信事业取得的历史性成就，系统阐述网络强国战略思想的丰富内涵，深刻回答事关我国网信事业发展的一系列重大理论和实践问题，对加强网络安全和信息化工作、让互联网更好造福人民作出重要战略部署。新时代网络强国新征程，已然在习近平网络强国战略思想指引下展现光明前景。

谁掌握了互联网，谁就把握住了时代主动权。无论揆诸过去几十年来的世界历史大势，还是展望人类未来发展潮流，这都是一个颠扑不破的哲理。习近平总书记从“信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇”这样的历史判断出发，为网络强国建设规划出加强网上正面宣传、维护网络安全、推动信息领域核心技术突破、发挥信息化对经济社会发展的引领作用、加强网信领域军民融合、主动参与网络空间国际治理进程等重点内容。这一重要讲话，既是信息化变革潮流下“怎么看”的认识论指引，也是站在党和国家事业全局高度回答网络强国“怎么建”的路线图向导，为当前和今后一个时期抓住用好信息化机遇指明了前进方向。

互联网是最大的变量，能否立稳脚、争上游，事关国家长治久安和人民幸福安康。我们比谁都有这个清醒。以网络强国战略思想为指引推动网络安全和信息化工作再上新台阶，充分发挥信息化驱动引领作用，“最大变量”就能转为“最大优势”。我们比谁都有这个自信。紧密团结在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持网络强国战略思想，奋力推进网络强国建设，就一定能把握信息化主动权，为中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强支撑。（作者系国家行政学院电子政务研究中心政府管理技术研究室副主任丁艺 漫画作者廖婷婷）