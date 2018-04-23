央视新闻

4月23日是世界读书日。近年来，习近平总书记在国内外不同场合，不止一次讲述过他的读书故事，也每每在演讲中引经据典、信手拈来，让听者叹服。

习近平总书记还号召大家尤其是领导干部要“爱读书、读好书、善读书”，因为“读书可以让人保持思想活力，让人得到智慧启发，让人滋养浩然之气。”

在这个节日，央视新闻定制了习近平总书记的“书柜”，来看看总书记的“书单”和读书感悟吧。

习近平的“读书故事”

故事一：带一箱子书下乡

1969年，16岁的习近平在延安开始知青生涯。曾任梁家河村村支书的石春阳回忆有人扛箱子时，拿了习近平一个较小的箱子，以为轻松一些，结果在路上还是落在了后面。等歇息的时候，他随手掂量了一下别人扛的大箱子，才发现远没有自己的沉。他后来才知道，那个箱里面装了一箱子书。

——央视新闻时政微视频《窑洞里的读书人》

在送习近平上大学时，梁家河村民和习近平的合影(前排中为习近平)（资料图）

故事二：田间地头看字典



“我到农村插队后，给自己定了一个座右铭，先从修身开始。一物不知，深以为耻，便求知若渴。上山放羊，我揣着书，把羊圈在山坡上，就开始看书。锄地到田头，开始休息一会儿时，我就拿出新华字典记一个字的多种含义，一点一滴积累。”

——《中国有梦 青春无悔——习近平五四青年节参加主题团日活动侧记》

故事三：思考“生存还是毁灭”

“我不到16岁就从北京来到了中国陕北的一个小村子当农民，在那里度过了7年青春时光。那个年代，我想方设法寻找莎士比亚的作品，读了《仲夏夜之梦》、《威尼斯商人》、《第十二夜》、《罗密欧与朱丽叶》、《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《李尔王》、《麦克白》等剧本。莎士比亚笔下跌宕起伏的情节、栩栩如生的人物、如泣如诉的情感，都深深吸引着我。年轻的我，在当年陕北贫瘠的黄土地上，不断思考着“生存还是毁灭”的问题，最后我立下为祖国、为人民奉献自己的信念。”

——《共倡开放包容 共促和平发展——习近平在伦敦金融城市长晚宴上的演讲（2015年10月21日，伦敦）》

故事四：30里借书30里讨书

“我年轻时读了不少文学作品，涉猎了当时能找到的各种书籍，不仅其中许多精彩章节、隽永文字至今记忆犹新，而且从中悟出了不少生活真谛。文艺也是不同国家和民族相互了解和沟通的最好方式。去年3月，我访问俄罗斯，在同俄罗斯汉学家座谈时就说到，我读过很多俄罗斯作家的作品，如年轻时读了车尔尼雪夫斯基的《怎么办？》后，在我心中引起了很大的震动。今年3月访问法国期间，我谈了法国文艺对我的影响，因为我们党老一代领导人中很多到法国求过学，所以我年轻时对法国文艺抱有浓厚兴趣。在德国，我讲了自己读《浮士德》的故事。那时候，我在陕北农村插队，听说一个知青有《浮士德》这本书，就走了30里路去借这本书，后来他又走了30里路来取回这本书。”

——《习近平在文艺工作座谈会上的讲话（2014年10月15日）》