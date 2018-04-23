【专家谈】向网络强国迈出坚定有力步伐

来源：经济日报-中国经济网

核心观点：经济日报-中国经济网专栏作者张胜磊认为，新时代，向网络强国迈出坚定有力步伐，我们要切实把思想和行动统一到党中央关于网信工作的战略部署上来，以钉钉子精神真抓实干，让互联网之光点亮人民生活、照亮国家未来。

在全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，站在人类历史发展和党和国家全局高度，科学分析了信息化变革给我们带来的机遇和挑战，高度概括了党的十八大以来网信事业取得的历史性成就，深入阐述了网络强国战略思想，系统明确了一系列方向性、全局性、根本性、战略性问题，对当前和今后一个时期网信工作作出重要战略部署。

不论是在践行新发展理念上先行一步，围绕建设现代化经济体系、实现高质量发展，加快信息化发展，整体带动和提升新型工业化、城镇化、农业现代化发展，还是要下定决心、保持恒心、找准重心，加速推动信息领域核心技术突破，抑或是构建网上网下同心圆，更好凝聚社会共识，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，这份指导新时代网络安全和信息化发展的纲领性文献，必将吹响建设网络强国的时代号角。

当今世界，网络信息技术日新月异，云计算、大数据等现代信息技术深刻改变着人类的思维、生产、生活和学习方式，全面融入社会生活，深刻改变着全球经济格局。谁能更好认识和把握信息化大势，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，谁就能在竞争中占有先机。我们必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇，积极推进互联网治理体系变革，不能有任何迟疑和懈怠。

党的十八大以来，我国互联网领域和信息化工作不断取得新的突破。2017年，我国数字经济规模达到27.2万亿元，占GDP比重达32.9%，我国数字经济规模跃居全球第二；电子商务、网络零售持续增长，电商推动农村消费规模稳步扩大，物流、电信、交通等农村消费基础设施进一步完善。这些成就充分说明，党的十八大以来党中央关于加强党对网信工作集中统一领导的决策和对网信工作作出的一系列战略部署是完全正确的，也为今后发展夯实了基础。

今天，互联网是社会经济发展的新引擎，也是国际竞争的新高地。面对与世界先进水平的差距，我们如何走出有些核心技术受制于人的困境？网络安全威胁和风险日益突出，我们如何在发展的同时确保安全？面对一浪赶一浪的新技术革命，我们如何因势而谋、应势而动、顺势而为？为此，我们必须继续推进网络强国建设，以时不我待的精神改革创新，让人民群众在信息化发展中有更多获得感、幸福感、安全感。

网络强国战略思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是做好网信工作的根本遵循。新时代，向网络强国迈出坚定有力步伐，我们要切实把思想和行动统一到党中央关于网信工作的战略部署上来，以钉钉子精神真抓实干，让互联网之光点亮人民生活、照亮国家未来。（网络空间安全研究学者 中国与全球化智库特邀研究员 经济日报-中国经济网专栏作者张胜磊，网站首页图：晨报图片）

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