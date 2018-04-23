人民网评：建成新时代网络强国

来源：人民网-观点频道

“信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇”“核心技术是国之重器”……21日，全国网络安全和信息化工作会议闭幕，习近平总书记的重要讲话激起热烈反响。这次会议，系统阐述了网络强国战略思想，标注网信事业发展的历史坐标，锚定新时代推进网络强国建设新的方向。

任何事业都离不开科学理论的指导。网络强国战略思想，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大理论创新，科学回答了发展怎样的网络、怎样发展网络等重大问题，从理论和实践为新时代推进网络强国建设明确了道路。

思想的伟力，来自于实践的升华。党的十八大以来，建立网络综合治理体系，营造天朗气清的网络空间；强化网络技术攻关和创新，实现从“赶上时代”到“引领时代”的跨越；发展人工智能、大数据等互联网经济，为中国经济转型升级注入强劲动能……一系列历史性成就，标志着中国走出了一条特色治网之道。从两年前召开的网络和信息化工作座谈会上，提出“让互联网更好造福国家和人民”，到党的十九大报告中，8次提到互联网，再到今天站在新的历史方位上，布局网络强国建设，这一战略思想为网信事业的发展提供了根本遵循。

互联网是人类技术史上的关键创造，管好、用好、发展好互联网技术意义重大。习近平总书记强调，“网信事业代表着新的生产力和新的发展方向”。有学者将人类近现代的历史进程概括为“空间革命”：从陆地空间到海洋空间，从海洋空间到网络空间。放眼全球，各国把发展互联网作为抢夺新一轮科技革命主动权的战略选择，网络空间主权、安全防护、技术使用等，成为国际竞争的重要环节。揆度国内，互联网深刻改变了传统产业结构和舆论生态，网络悄然融入每一个人的生活。建设网络强国，不仅是推进治理能力和治理体系现代化的关键一环，也是全面建设社会主义现代化强国的必由之路。

在这样的背景下来审视，习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上的讲话，可谓正当其时、意义重大。围绕“提高网络综合治理能力”，提出了加强网上正面宣传、压实互联网企业的主体责任、加强互联网行业自律的方针；针对网络安全提出4点要求，围绕核心技术突破作出5个方面部署……习近平总书记的讲话，既有战略层面的顶层设计，也有具体领域的科学谋划，是指导新时代网络安全和信息化发展的纲领性文献。“决不能让互联网成为传播有害信息、造谣生事的平台。”“切断网络犯罪利益链条，持续形成高压态势，维护人民群众合法权益”“要下定决心、保持恒心、找准重心，加速推动信息领域核心技术突破”，铿锵的话语，折射出中国发展网信事业的坚定决心。

“让人民群众在信息化发展中有更多获得感、幸福感、安全感。” 习近平总书记指出，网信事业发展必须贯彻以人民为中心的发展思想，把增进人民福祉作为信息化发展的出发点和落脚点。面对日趋激烈的国际网络实力竞争，面对不断增长的人民美好生活期待，沿着习近平总书记擘划的蓝图，坚决贯彻网络强国战略思想，坚决落实以人民为中心的要求，我们就能在新时代激荡网信事业发展的新气象，成就中华民族伟大复兴的新作为。（网站首页图：新华社资料图片）