来源：新华网

习近平对中国游客在朝鲜发生重大交通事故作出重要指示

牢牢绷紧防范安全风险这根弦

确保人民群众生命财产安全

李克强作出批示

新华社北京4月23日电 4月22日18时许，在朝鲜黄海北道发生一起重大交通事故，一辆载有34名中国游客的旅游大巴从当地一处大桥坠落。截至目前，已造成中国游客32人死亡、2人重伤。

事故发生后，党中央、国务院高度重视。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即作出重要指示，要求外交部及我国驻朝使馆要立即采取一切必要措施，协调朝鲜有关方面全力做好事故处理工作。要全力抢救受伤人员，做好遇难者善后工作。相关地方要主动开展伤亡人员家属安抚工作。习近平总书记强调，近期，各类安全事故频繁发生，必须引起高度重视。“五一”假期即将来临，外出旅游人数较多，各地区和有关部门要绷紧防范安全风险这根弦，切实落实安全工作责任制，深入排查安全隐患，加强防范工作，完善应急措施，确保人民群众生命财产安全。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示，要求抓紧核实具体情况，做好救治和善后工作。

根据习近平指示和李克强要求，外交部及我国驻朝使馆第一时间启动应急机制，同朝方保持密切沟通，协调朝方全力开展救援。朝方有关部门对此高度重视，目前救援工作正在紧张进行。（网站首页图：晨报微信制图）