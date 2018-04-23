AR新闻 | 习近平的最大爱好

新华社北京4月23日电（记者 焦旭锋 史竞男）习近平总书记的最大爱好是什么？今天，新华社AR系列报道带你穿越时空，到北京中南海与陕西梁家河寻找答案！

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2013年在接受金砖国家媒体联合采访时，习近平说：“我爱好挺多，最大的爱好是读书，读书已成为我的一种生活方式。”

对读书的热爱与痴迷，贯穿习近平的人生轨迹。从梁家河的窑洞到中南海的办公室，从基层工作到治国理政，习近平一路走来，始终把读书学习当成一种生活态度、一种工作责任、一种精神追求。

“一物不知，深以为耻，便求知若渴”。青年时代的习近平，对知识有着发自心底的热切向往。上山下乡的日子里，他随身带了满满一箱子书。为了借阅《浮士德》，他走了30里地。在梁家河村，习近平上山放羊也不忘读书。书本的滋养，对扣好人生的第一粒扣子有着潜移默化的作用。

2015年10月，习近平在伦敦金融城市长晚宴演讲时感言：“年轻的我，在当年陕北贫瘠的黄土地上，不断思考着‘生存还是毁灭’的问题，最后我立下为祖国、为人民奉献自己的信念。”

就任总书记以来，尽管政务繁忙，个人时间被大量挤占，但习近平还是坚持“经常能做到的是读书”。

古人说，“修其心、治其身，而后可以为政于天下”。在习近平看来，读书可以让人保持思想活力，让人得到智慧启发，让人滋养浩然之气。

1995年，联合国教科文组织将每年4月23日确定为“世界读书日”，提出“让世界上每一个角落的每一个人都能读到书”。

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