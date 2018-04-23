习近平集体会见上海合作组织成员国外长理事会会议外方代表团团长

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新华社北京4月23日电（记者白洁）国家主席习近平23日在人民大会堂集体会见来华出席上海合作组织成员国外长理事会会议的俄罗斯外长拉夫罗夫、印度外长斯瓦拉杰、哈萨克斯坦外长阿布德拉赫曼诺夫、吉尔吉斯斯坦外长阿布德尔达耶夫、巴基斯坦外长阿西夫、塔吉克斯坦外长阿斯洛夫、乌兹别克斯坦外长卡米洛夫、上海合作组织秘书长阿利莫夫、上海合作组织地区反恐怖机构执委会主任瑟索耶夫。

习近平指出，上海合作组织成立近17年来，走过了不平凡的发展历程，成为具有广泛影响的综合性区域组织。成员国全面推进各领域合作，在国际和地区事务中积极发挥建设性作用，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。当前，上海合作组织政治、经济、安全、人文、对外交往、机制建设六大领域合作稳步推进，整体合作水平不断提升。

习近平强调，中方一贯将推动上海合作组织发展作为外交优先方向之一。新形势下，我们一要不忘初心，坚定弘扬“上海精神”；二要发挥优势，充分释放扩员潜力；三要开拓进取，锐意推进全面合作。中方愿同各成员国一道，政治上继续相互支持，贡献“上合智慧”和“上合方案”；安全上维护地区安全稳定，提升协调水平和行动能力；经济上深化“一带一路”合作，逐步建立区域经济合作制度性安排；扩大人员往来和人文交流，促进民心相通。

习近平指出，一个多月后，上海合作组织成员国领导人将聚首中国青岛。相信在各方共同努力下，上海合作组织青岛峰会必将成功。

俄罗斯外长拉夫罗夫、吉尔吉斯斯坦外长阿布德尔达耶夫、印度外长斯瓦拉杰、巴基斯坦外长阿西夫代表外方先后发言。他们表示，各国领导人高度重视并期待出席上海合作组织青岛峰会，积极评价中方作为主席国所做工作。扩员后的上海合作组织要坚持“上海精神”，并适应形势的发展，更加密切在国际和区域问题上的协调合作。各方支持中国为推动上海合作组织发展、加强成员国各领域合作所提出的积极倡议，愿同中方密切配合，共同做好青岛峰会各项筹备工作，确保峰会取得圆满成功。

中共中央政治局委员、中央外办主任杨洁篪，国务委员兼外交部长王毅等参加会见。