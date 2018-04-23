习近平会见俄罗斯外长拉夫罗夫

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新华社北京4月23日电（记者白洁）国家主席习近平23日在人民大会堂会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

习近平请拉夫罗夫转达对俄罗斯总统普京的诚挚问候。习近平指出，我期待普京总统今年6月来华访问并出席上海合作组织青岛峰会，期待同他畅叙友谊，共同规划新时代中俄关系发展，并同上海合作组织其他成员国领导人一道，共商组织未来发展大计。

习近平强调，高水平的中俄关系是两国的宝贵财富。当前，中俄全面战略协作伙伴关系保持积极发展势头。中俄双方要继续发挥高层交往对双边关系发展的引领作用，落实好两国元首达成的重要共识，推动“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接合作，在国际事务中相互支持协作，共同维护国际法和公认的国际关系准则，加强在上海合作组织、金砖国家、二十国集团等框架内合作，同各国一道，推动建设新型国际关系，构建人类命运共同体。相信在双方共同努力下，中俄关系一定会不断取得新成果，攀登新高峰。

拉夫罗夫转达普京总统对习近平的亲切问候，表示普京总统期待访华并出席上海合作组织青岛峰会。俄罗斯高度重视发展俄中全面战略协作伙伴关系，愿深化两国各领域合作。俄罗斯同中国一样，都尊重国际法和《联合国宪章》，赞同双方进一步加强多边框架下协调。

中共中央政治局委员、中央外办主任杨洁篪，国务委员兼外交部长王毅等参加会见。