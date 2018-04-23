来源：新华网

新华社北京4月23日电 新闻分析：推动高质量发展取得良好开端——中央政治局会议传递当前经济工作四大信号

新华社记者安蓓、于佳欣、郁琼源、刘红霞

中共中央政治局23日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议认为，今年以来，面对错综复杂的国内外形势，经济运行延续了稳中向好态势。一季度主要指标总体稳定、协调性较好，结构调整对经济发展的支撑作用明显。经济运行内在稳定性有效提升，质量效益保持较好水平，推动高质量发展取得良好开端。

下一步宏观调控方向如何？高质量发展如何落地？深化供给侧结构性改革的着力点是什么？改革开放怎样向深入推进？会议释放出当前经济工作四大信号。

信号一：全力打好“三大攻坚战” 保持宏观经济平稳运行

今年一季度，我国经济同比增长6.8%，连续11个季度保持在6.7%至6.9%区间。

“我国经济中高速增长的平台已逐步形成，更为宝贵的是，符合高质量发展的经济基础已经建立。”国务院发展研究中心研究员张立群说，要巩固稳中向好态势，最重要的是不断筑牢高含金量的经济增长基础，加快推进经济结构升级和动能转换。

会议指出，我国经济周期性态势好转，但制约经济持续向好的结构性、深层次问题仍然突出，“三大攻坚战”还有不少难题需要攻克，世界经济政治形势更加错综复杂。要增强忧患意识、坚持问题导向，着力解决突出矛盾和问题。

中原银行首席经济学家王军说，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”，仍存在因经济波动而反复的风险，攻坚克难的任务依然艰巨，不可有丝毫懈怠。

对于做好下一步工作，会议强调，首先要全力打好“三大攻坚战”，同时要坚持积极的财政政策取向不变，保持货币政策稳健中性，注重引导预期，把加快调整结构与持续扩大内需结合起来，保持宏观经济平稳运行。

“保持宏观经济平稳运行，是实现高质量发展、打好‘三大攻坚战’的重要基础和必要条件。”张立群说，这需要对各种风险和不确定性充分估计，精心做好宏观调控，统筹协调好各方面的目标任务，切实把经济运行稳定在合理区间。

信号二：主动对表高质量发展要求 支持各地探索有效途径

会议强调，完成全年目标任务需要付出艰苦努力。关键是要主动同高质量发展的要求对表，对得上的加紧推，对不上的及时改。

王军说，高质量发展的指导思想已被大家普遍接受，但其内涵和实现路径还在探索中。“会议提出加强顶层设计，抓紧出台推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核办法，这为下一步推动高质量发展提出更明确、更具体的措施，将更好推动高质量发展落地。”

张立群认为，在保持宏观经济平稳运行的同时，更重要的是提出符合高质量发展的标准体系，并以此为依据安排部署各方面工作；同时要加快体制机制完善，确保为高质量发展提供良好的制度环境。

会议同时强调，要支持各地区结合实际积极探索推动高质量发展的途径。

“高质量发展内涵丰富，要充分挖掘，激发各地区探索高质量发展的主动性和积极性，这样才能在制定具体指标和考核体系时，更好发挥其作为指挥棒的作用。”王军说。

信号三：深化供给侧结构性改革 加强关键核心技术攻关

会议要求，要深化供给侧结构性改革，更多运用市场化法治化手段化解过剩产能，加强关键核心技术攻关，积极支持新产业、新模式、新业态发展，继续简政放权，减税降费，降低企业融资、用能和物流成本。实施好乡村振兴战略。

“深化供给侧结构性改革，当前要破除不适应高质量发展的一系列弊端，重点在‘破’‘立’‘降’上下功夫，把处置‘僵尸企业’作为重要抓手，大力破除无效供给，提高制度支持科技创新的能力，大力降低实体经济成本，特别是制度性交易成本。”张立群说。

中国宏观经济研究院常务副院长王昌林认为，加强关键核心技术攻关，不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合，还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统，以应用促发展，加强集成创新和协同创新。

信号四：改革开放更加积极主动 以改革深化消除风险隐患

从博鳌亚洲论坛2018年年会，到支持海南建设自由贸易试验区、逐步建设中国特色自由贸易港，中国释放深化改革开放的强烈信号。

会议对深化改革开放作出部署，强调要更加积极主动推进改革开放，深化国企国资、财税金融等改革，尽早落实已确定的重大开放举措。同时强调，要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展，及时跟进监督，消除隐患。要加大保障改善民生工作力度，加强基本公共服务，解决好群众关心的关键小事。

“中央政治局会议同时点名几大市场，显然是有所指的。”交通银行首席经济学家连平说，当前既要针对导致相关市场波动的因素加强政策协调，从宏观调控方面稳定供求关系，在动态中实现市场平稳运行；更要进一步深化改革，加快完善相关体制机制，使市场在资源配置中起决定性作用的制度条件进一步完善。

国际货币基金组织亚太部副主任马克斯·罗德劳尔近日表示，中国着力推进改革以降低国内债务水平，控制金融信贷增长风险，这有助于降低中国经济面临的中期风险。（网站首页图：新华社图片）