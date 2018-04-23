【新时代 新气象 新作为】浙江：“千万工程”造就万千美丽乡村

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：浙江省十五年久久为功，扎实推进“千村示范、万村整治”工程，造就了万千美丽乡村，那么，什么是“千村示范、万村整治”工程？它又是怎么使农村面貌发生了翻天覆地的变化？今天，我们一起走进浙江，实地去看看当地的经验和做法。

现在，在浙江农村，垃圾不落地，分类处理已成习惯；公路、公交车、快递、电话、宽带也已“村村通”；在浙江农村，大家享受着跟城里人一样便利的公共服务。

浙江农村今天的变化，跟一项叫“千村示范、万村整治”的工程密切相关。十多年前，浙江的农村可不是这样，“城市现代化，农村脏乱差”，才是当时的真实写照。

怎么改变？时任浙江省委书记的习近平开始思考谋划，他实地调研了大批农村，寻找改变的路径和突破口。

得让农村的垃圾、污水、规划也有人管，当时的浙江省委决定这些事由农办来管。可农办却说，我们管不来！

怎么办？2003年5月27日，浙江省委拿出了解决方案：决定成立由12个部门组成的“千村示范、万村整治”工作协调小组，一方面要合力推进，另一方面要从城市一竿子插到底，管到农村。

2003年6月，浙江在全省实施“千村示范、万村整治”工程。从全省4万个村庄中选择1万个左右的行政村进行全面整治，把其中1000个左右的中心村建设成全面小康示范村。

浙江省委顶层设计，全省各地大胆探索。湖州市德清县找到的方法是“一把笤帚扫到底”。

沿着这样的思路，浙江农村人居环境明显改善。但浙江并没有满足于此：从2008年开始，一个个推动“千万工程”的升级版启动，建设“美丽乡村”，打造“万村景区化”，让乡村旅游成为浙江农业强、农村美、农民富的重要渠道。

久久为功，如今浙江农村居民可支配收入连续33年居全国各省第一，城乡居民人均可支配收入比是2.054∶1，是全国城乡收入差距最小的省，初步实现了城乡均等化，“千万工程”造就了万千“美丽乡村”。

【央视短评】

党的十九大报告提出实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化。浙江的“千村示范、万村整治”工程为我们实施乡村振兴战略树立了一个可借鉴的样板。我们要在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚持因地制宜、精准施策，不搞政绩工程、形象工程，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，就一定能够建设好生态宜居的美丽乡村，一定能够实现乡村振兴的美好前景。