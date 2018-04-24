为买彩票卖掉4套房，男子借款不成烧彩票机-沉迷买彩票六七年，花费600多万元　最终以放火罪判处有期徒刑四年

晨报记者 李东华 通讯员 富心振

市民徐某沉迷买彩票六七年，算是一个老彩民了。他自称先后卖掉四套房产，花费600多万元买彩票，结果搞得倾家荡产、走投无路。在向彩票站老板借钱遭到拒绝后，竟当场泼洒酒精焚烧彩票机。近日，徐某被浦东新区法院以放火罪一审判处有期徒刑四年。

携带酒精去借钱买彩

今年41岁的徐某，曾经做过物业管理经理，案发前无固定职业。2010年左右，徐某喜欢上了买彩票，刚开始，他购买彩票尚能量力而行，运气好还中过奖，这让他感觉买彩票既好玩又好赚钱，逐渐上瘾，每次出手经常是花两三万元买彩票。

可惜的是，他买得越多，“输”得越多，不仅将积蓄用光、数套房子卖掉，仍债台高筑，还造成妻离子散，无家可归的结局。

尽管如此，徐某还是不甘心，继续向亲朋好友借钱购买彩票，试图“翻身”。2017年10月31日19时许，徐某携带装有酒精的矿泉水瓶至浦东新区东书房路一处体育彩票站，向体彩站经营者陈某借钱遭拒，徐某即将酒精泼洒在放置于收银台上的一台体彩终端机上及自己身上，并用打火机点燃体彩终端机，致使体彩终端机被烧毁。经鉴定，该体彩终端机价值1794元。

得知报警后并未离开

起火后，火势被陈某及店里的顾客及时扑灭。陈某随后报警，徐某在得知陈某报警后并未离开现场，并跟随民警到派出所接受调查。

徐某交代说：“我投注彩票已有六七年时间，一般都是买足彩和体彩大乐透，一点一点上瘾了，为了购买彩票，我先后卖掉了四套房产，外面还借了很多债，前后用掉了几百万元，虽然偶尔也会中奖，最多一次是在三四年前中过100多万元，但是大部分都又投进去，到现在，我几乎一无所有了，身上的钱也用光了，就特别后悔当初迷上买彩票。”

“浦东这家中国体育福利彩票站是我这六七年里购买彩票次数最多的地方，在这里用掉了很多钱，我这次去想向老板借些钱，如果借不到就一死了之，顺便把彩票机也烧掉……”

据彩票站隔壁开店的店主说：“我就在彩票店的隔壁，我们与彩票店之间只用了一道防火板隔开，我是开餐饮店的，店内有一个煤气钢瓶，一个炸炉，这些东西都是易燃易爆的，如果火势蔓延到我这里，后果不堪设想。”

未如实供述罪行不算自首

2018年3月28日，上海市浦东新区人民法院公开开庭审理了此案。

法院审理后认为，被告人徐某故意纵火焚烧他人财物，危害公共安全，尚未造成严重后果，其行为构成放火罪。公诉机关的指控成立，予以支持。对于徐某提出的其没有焚烧体彩终端机的辩解，与查明的事实不符，不予采信。

被告人徐某明知他人报警后仍留在现场，民警前来处置时未拒捕并自愿配合民警至派出所接受调查，虽可视为“自动投案”，但其在庭审中未能供述其所实施的放火行为，系“未如实供述自己的罪行”，依法不能认定为自首。

近日，徐某被浦东新区法院以放火罪一审判处有期徒刑四年。

法官表示，徐某沉迷于购买体育彩票，倾家荡产，不能自拔，且做出放火的行为，触犯法律，害人害己，教训深刻；在此提醒广大彩民，买彩票本身是一种支持社会公益事业的行为，但一定要量力而行、适可而止，保持一颗平常心，切忌抱着定要中大奖的心态，误入歧途。