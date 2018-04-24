今最高16℃本周最冷-昨暴雨、雷电“双黄”预警高挂，今中午前后雨止

记者 徐妍斐

晨报讯 从上周日到今天一直降，从周三到周日一直升……今天将成为本周气温的“谷底”，最高仅16℃，而气温逐日回升后，周日有望再次达到28℃。

昨天申城的天气不大好。上午先是闷，最高气温24.4℃，虽然比上周日跌掉了4.4℃，但体感潮湿闷热。下午傍晚则气温明显倒着走。随着“暴雨”“雷电”双黄预警亮起，雨水抵达，体感上瞬间变得凉飕飕。

上海中心气象台于昨天12时43分发布了全市范围内的雷电黄色预警信号，并于14时58分发布了暴雨黄色预警信号。受低涡切变线的东移影响，全市范围内出现不小的雨点。

上海市防汛指挥办公室消息，昨天15时，上海各级防汛机构立即转入了防汛应急工作模式，接下来将密切关注天气变化，督促排水、环卫、物业等部门加强检查巡视，确保上海运行安全有序。截至昨天16时，徐家汇累计雨量27.3mm，其中全市降水明显区域不少，如松江33.9mm，闵行36.4mm，金山28.7mm。今天半夜以前，由于低层切变线仍压在上海，雨量还是比较明显的。

今天中午前后雨止，但受到冷空气扩散影响，加上风力较大，北到西北风4-5级阵风6级，不利于升温，今天上海的最高气温仅16℃，后天也仍受辐射降温影响，最低温仍只有12℃，郊区可能更低。24日夜间天气开始转好，周中开始气温也会有所回升，周末预计最高气温在27-28℃。

上海市气象服务中心首席服务官朱洁华表示，4月以来，申城降水量较常年偏少，这两波雨水将缓解近期申城的干燥。4月以来申城气温起起落落，但是总体仍然偏暖。