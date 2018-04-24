明呈黄鱼面馆争议声中撤下了 “谢绝本地中年妇女点单”告示-店老板：不是一概而论不提供服务，只针对那些难缠的人

[店内引发争议的标语]

“未经本店认可谢绝本地中年妇女点单”

“本店面不便宜量力而入”

“本店就是在某些X丝、小人恶意诽谤中成名的，感谢你们花时间对本店的谩骂，本店再重申一遍：看不惯请不要来本店，你认为不好吃可直接退钱走人”

“为了保证面碗不带病菌，请不要将纸巾扔在面碗里”

“本店出面慢，心有急事、无耐心、斤斤计较者请去别家店”

“雨天尽量带破伞来店，故意拿别人好伞，没好运”

“请不要贪便宜点小胃口，说少而无理取闹，此面是专门针对胃口小女性安排的，只有一两多面，不能加面”

晨报首席记者 叶松丽

那个我行我素的孙老板，那个从来不觉得顾客是上帝的明呈黄鱼面馆，前些日子却悄然撤下最被人诟病的“谢绝本地中年妇女点单”告示。不过，贴在墙上其它手写告示还在，喜欢的人觉得“话糙理不糙”，忍不住点赞；不喜欢的人觉得攻击性太强，话太难听，太伤人。

22日中午，记者再次探访了争议中的这家黄鱼面馆，找到了写下这些告示的店主，听他讲了讲内心的想法。

正方声音：

墙上写的，话糙理不糙

昨天中午，在斜土路的明呈黄鱼面馆，正在用餐的陈先生告诉记者：“这些提示，看上去都不算太友善，乍一看的确让人不舒服。但是，细细想想，就是那么回事。我也明白店家是有苦衷的。”

不过，陈先生说，如果他开店，他不太可能这么写提示语去刺激顾客。和气生财，上门客，要给足面子。

陈先生说，他也算不上回头客，偶尔路过店里，进来吃碗面。近50元的价格，虽然不便宜，但是也还能接受：“我就是来吃饭的，填饱肚子就走。墙上怎么写，也要看你怎么想。”

带着孩子来吃面的洪女士说，她家就住在附近，对孙老板还是比较了解的。“他就是嘴直，人蛮好。墙上写的，话糙理不糙。以前贴的“本地中年妇女不要来”之类的话，我们也跟老板提出过，他后来撤掉了。你看，我不也是本地中年妇女嘛，他没有赶我们。我们跟孙老板不是处得很愉快吗？”

洪女士指着玻璃门上的告示语说，这些字，纸都变色了，估计有上十年了。如果你把这个当作面馆的独特风格，而不是对号入座，你甚至就会觉得很有意思：“当然，我也在网上看到过评论，很少有人像我这么想，这么看。”

反方声音：

凭什么给客人做人生导师

“我觉得这家店的老板思路是有问题的。”顾客丁女士说，店家不从自身角度找原因，却把一些问题都归咎于顾客。

“用醋洗碗筷，的确不对，也很极端。但是，你要想想，人家为什么倒你的醋洗碗洗筷子？店家不是想办法化解顾客的疑虑，而是用挑衅的言语指责顾客。”

丁女士指着门口贴的“故意拿别人好伞没好运”这句话说，不排除有人占小便宜，故意拿别人的好伞，“但是，你是店家，你不要诅咒人家。你觉得自己修养好，格调高，公开诅咒别人，算什么？”

丁女士认为，店家的这些话挑衅意味明显，给人极不舒服的感觉。

“你看那告示：斤斤计较者请去别家店，这是什么态度？谁是怀着斤斤计较的目的上你家吃饭的？”丁女士说，四五十元钱一碗面，虽然可以接受，但是的确不便宜。很多星级酒店里，一碗面动辄八九十元，甚至一百多元，但是人家卖的是服务，你能说你的小面馆是星级服务吗？够几星级呢？

说到激动处，丁女士直言：“这个店老板感觉太好，这个底气从哪里来？我觉得非常惊讶。不错，顾客的确不应该觉得自己是上帝，但是，顾客是有尊严的。你一个小店老板，换个环境，能比我们普通人高明多少？不一样斤斤计较、鸡零狗碎吗？凭什么要给进店的客人做‘人生导师’？”

[对话店老板]

“顾客不是上帝，体面是自己做出来的”

新闻晨报：未经店家认可谢绝本地中年妇女点单，有顾客说，这话难听，你怎么想的？

孙老板：我也不是一概而论不为本地中年妇女提供服务，只针对那些难缠的人。开店这么多年，什么样的人我没见过？有些女人只要一进门，我就看得出来是不是“泼妇”。我不会给“泼妇”提供服务。这些女的，都是我们这附近的。有几次跟她们争吵，肝都被气痛了。所以我干脆谢绝她们进店。我手下有这么多人，团队要带好，服务要做好，哪有时间去应付她们！

新闻晨报：这帖子怎么不见了？

孙老板：我撤掉了。因为一段时间之后，这些本地中年妇女不来了。

新闻晨报：也有顾客反映，这句话伤害了一个群体，带有明显的歧视。

孙老板：要是有人觉得不舒服，看不顺眼，可以不到我店里来。讲道理的顾客，就会觉得这个很正常。比如，我曾经提示过，不要用本店的醋洗筷子。你不信任我们店里碗筷是干净的就不要来，或者自己带筷子。有些顾客一坐下来，就倒瓶里的醋洗筷子。我的醋是给顾客吃的，不是给你洗筷子的。一瓶醋，就那么倒出来洗筷子，这样的顾客，我就明着叫他们不要来。没有这个习惯的人，看到这个提示，会觉得我伤害他们，歧视他们了吗？

有些顾客，德行就是差。吃完饭，擦过鼻涕的纸巾都丢进面汤里。他们觉得这顿饭吃完了，不会再来了，这碗筷再怎么恶心都跟他们没有关系。这么坏的顾客，值得我们尊重吗？我只想问问他们，在自己家里吃饭，会把用过的，甚至擦过鼻涕的纸巾放在饭碗里吗？

还有，你到我店里抽烟，随地吐痰，我当然要提醒你。你不知道自己错了吗？我写出来贴在墙上，你觉得伤面子，脸皮既然那么薄，为什么不在行动上注意一点？响鼓不用重敲。很多公共场所都提醒不要抽烟，不要随地吐痰，为什么我这提醒一下，有些人就敏感了？

新闻晨报：有些提示如果换种措辞，是不是效果更好？有顾客说你这样是为博眼球，是另类营销。

孙老板：我不会搞网络，但是有人在网上骂我，我知道的。骂我的那些人是些什么人？他们天天搜集打折信息，买尾货，至于服务质量，一分钱一分货等等基本常识，他们没有这个概念。你看，都这个点了，我店里客人还是坐得满满的，很多都是回头客，他们知不知道？我哪里需要搞什么营销？顾客吃得好，吃得满意，就是我的营销。

我老老实实做生意，我做的就是口碑。很多店里卖老鸭粉丝汤，里面有没有老鸭？都是调味粉调出来的。要是我来做，肯定要让你吃到真正的老鸭，要让你感到货真价实。

有些人觉得我的黄鱼面贵，一碗面要四五十块钱，他们不想想，我的黄鱼面都是现做的，你看得到黄鱼，料好，新鲜。不是那种烧好的浇头，你点单了，我很快就给你端上来。我这里没那么快，所以，我墙上也有提示，你心急，想坐下来就能吃，那是不可能的。

新闻晨报：你提醒顾客不要贪便宜点小胃口，此面是专门针对胃口小女性安排的。为什么这么提示？

孙老板：小碗跟大碗比，小碗要便宜一点。有些人呢，贪便宜，点小碗的，然后要加面，不给就吵架，这就是无理取闹。你点小碗的，就只有一两多的面，三条鱼，不加面。对饭量小的人或者女性，这个分量就够了。你觉得吃不饱，那就点大碗的，你要加面，都是免费的。

新闻晨报：并非所有顾客都是你说的这样，你把这个贴在墙上，有没有考虑过其他顾客的感受？

孙老板：顾客不是上帝，根本就没这个道理。你花50块来吃碗面，就想为所欲为？你要得到别人尊重，那就要自己好好做人。体面是自己做出来的，不是别人给你的。你花钱，我服务，彼此平等。有些顾客真的要端正自己的态度！

新闻晨报：你把话说得这么露骨，不担心自己的生意？

孙老板：我这店从2009年开到现在，每天的销售量都很稳定，还开了分店。其实我用不着这么辛苦。我就一个女儿，对钱的需求也不是太急迫。但是，我就是想做点事，你看我有30个员工，我不但要把自己的生活搞好，员工们的生活，我也要搞好。虽然比较辛苦，但是我觉得我有责任，就会充实。

新闻晨报：分店里也写这些话吗？

孙老板：分店是我的朋友在经营，这个我不管。