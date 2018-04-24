银联国际五一开启“全球飞行季”

晨报记者刘志飞报道 多家旅游预订网站数据显示，在即将到来的“五一”假期，超过六成的中国游客选择出境游，其中拼假长线游成为不少上班族的选择。银联国际近日宣布启动“全球飞行季”活动，为“五一”出境游客提供更加便捷实惠的用卡体验，持卡人可以在境外20个国家和地区的万家商户门店享受专属优惠，其中近一半优惠商户为旅行体验类商户。

目前，银联卡受理网络已覆盖168个国家和地区，境外2300多万家商家和164万台ATM支持银联卡。以此为基础，银联国际持续丰富银联卡全球特惠体系，联合亚太、欧美、中东、俄罗斯等地“食住行游购娱”各类商家，在6月20日前为持卡人提供最低7折的专属优惠。

此次“全球飞行季”活动优惠商户范围广泛，并覆盖“行前行中行后”全流程。其中购物类优惠包含机场免税店，市中心知名百货、连锁品牌，旅游类优惠覆盖租车、餐饮、游轮、通讯、景点游玩等。登陆Agoda等知名OTA，持卡人可在全球60万家酒店享受银联卡在线预订优惠。返程后，持卡人还可获得银行、航空公司返现和旅行社用卡奖励。