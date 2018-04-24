国有银行首家金融科技公司面世-金融科技迎来大变局

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

近日，蚂蚁金服、百度金融、京东金融等多家互联网金融巨头纷纷表态“不做金融，只做科技”，而此前一向低调的银行系金融科技忽然发力，伴随国有银行首家金融科技公司——建信金融科技18日成立，金融科技领域将迎来大变局。

银行系金融科技发力

4月18日，建行旗下的建信金融科技有限责任公司在沪开业，这不仅创下国有大型商业银行之首，也是由商业银行内部科研力量整体市场化运作的首家此类公司。

据了解，建信金融科技为建设银行全资子公司，注册资本金16亿元人民币，总部位于上海浦东新区，初期规模3000人，是迄今为止中国商业银行规模最大的科技公司。

建行信息技术管理部总经理兼建信金融科技副董事长朱玉红在接受记者专访时表示，建设银行集团将建信金融科技定位为赋能传统金融的实践者、整合集团资源的链接者以及引领银行转型的推动者，通过构建新的组织架构、运营机制及人才战略，真正实现以“科技”激发金融供给侧输出能力，进而推动银行商业模式乃至发展方式的变革，支持实体经济高质量发展。

值得一提的是，虽然建信金融科技为国有银行首家金融科技子公司，但并非为整个银行业的首家，此前不少股份制银行在金融科技方面走在了最前沿。比如，兴业银行曾在2015年11月与多家科技公司共同出资成立兴业数金，为中小银行提供金融技术的输出。招行则在2016年2月成立全资子公司招银云创公司，作为招商银行科技输出的窗口。此外，平安旗下的金融壹账通成立于2015年，定位于为中小金融机构提供金融科技服务支持。

不做没牌照金融

在传统银行发力金融科技的同时，老牌的互联网金融巨头纷纷表示将“不做金融，只做科技。”

今年博鳌亚洲论坛期间，京东金融CEO陈生强对外表示，未来京东金融将不再做金融。无独有偶，

同样是在博鳌亚洲论坛上，百度高级副总裁兼百度金融负责人朱光向媒体称：“百度金融已进入分拆最后阶段；未来分拆后，百度金融并不会谋求全金融牌照和控股权，只会获得必要的未来‘试验田’以验证金融科技能力。”

此前，蚂蚁金服也有过类似的表述：“我们是TechFin，以后只做技术（Tech），帮助机构做好金融（Fin）。”

尽管京东金融、百度金融、蚂蚁金服纷纷强调“不做金融”，但如今这些公司手握小贷、保险、基金、银行等各类金融业务牌照则是毋庸置疑的事实。而且，对于一些尚未拥有的金融牌照仍是志在必得。可见，只要科技金融公司涉及到金融业务，那么各种金融牌照就是必需品。

这一点，作为全国首家持牌的互联网消费金融公司——马上消费金融CEO赵国庆感触颇深，赵国庆近日在接受记者专访时表示，马上消费金融成立近三年来，坚持持牌创业是他走的最正确的一步。

科技改变金融生活

无论是Fintech（金融科技），Techfin（科技金融），大家不约而同地强化自身科技属性，因为科技确实已经改变金融生活。

位于上海市九江路303号的中国首家无人银行就是建行开设的。这里没有一个柜员，没有一个保安，没有一个大堂经理，消费者通过刷脸取号、验证身份证和机器人互动就能完成整个业务流程。不仅如此，无人银行还融合了银行、图书馆、游戏厅、超市的生态系统，人们不再有排队等候的焦灼，也不会再对VIP和普通窗口的分野释放怨气，不会为柜台服务质量低下而上火……如果说一些地方的无人超市是一个市场噱头，现在无人银行带给人们的则是震撼性的体验。

建行渠道与运营管理部副总经理陈德对记者表示，人脸识别是建行无人银行的一个重要应用，未来建行14810多个网点和2900家自助银行等将全部应用。建行通过刷脸已经抓住了142个犯罪分子，赌截了冒领事件几百起。

除了坚持持牌创业，让赵国庆第二个满意的就是坚持走科技发展的道路。“我们自主研发的活体人脸识别上线之后，没有一个身份欺诈的案例发生。”赵国庆透露：“去年，作为一家金融机构我们申请了30多项专利，今年我们计划申请到100多项专利，我们争取成为一家高新技术企业的金融机构。”

科技与金融不同侧重

近年来，BATJ（百度、阿里、腾讯、京东）的科技金融业务开展得如火如荼，并且都号称主要的发展方向为向传统金融机构技术能力输出。而传统银行的金融科技公司面世后将如何应对？

“他们叫科技金融，我们叫金融科技”，建信金融科技总裁雷鸣对记者表示：“我们更多的是共享金融方面的操作经验，风险管理，包括我们积累了的很多东西，这些东西我们希望推动整个银行业，大家共同提高这些能力和标准。”雷鸣表示，互金巨头会是建行非常好的合作伙伴，目前已经在做非常多的合作，未来会更好的联合起来。

作为国内首家互联网消费金融公司，马上消费金融也有一项重要的工作是技术能力输出。对于建行成立科技金融公司，赵国庆表示：“银行业金融机构是中国科技能力最强的。我对他们心存敬畏，我认为他们是真正的金融科技的‘带头大哥’，而不是我们。”

但是对金融机构也要分层，赵国庆表示，也不是所有金融机构都完全具备这样的能力。金融机构有一个相对弱的地方，比如说巨头型的金融科技公司，天然就是“广告公司”，天然是“媒体公司”，天然自带传播属性，但是国有大行的属性决定了他不怎么宣传自己。

此外，并非每一家银行科技能力都很强，是会分层的。“所以我们科技输出的对象是他有需求我就服务。端对端、点对点、模块化、系统化、整体的、局部的我们都可以提供服务。”