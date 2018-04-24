基金一季报披露完毕-尴尬！今年赚钱还靠货币基金

晨报记者 李锐（基金主笔）

尽管货币基金遭遇严厉监管，但从一季报来看，目前仍是公募基金赚钱的主力。日前，随着一季报的完整披露，公募基金一季度成绩单正式披露，而在A股市场持续震荡的背景下，公募基金一季度整体份额缩水的情况下，赚钱主力仍然是货币基金，偏股型基金业绩整体不佳，再次遭遇市场尴尬。

一季度基金盈利超600亿

幸运的是，基金公司一季度整体赚钱了。统计显示，截至一季度末，118家基金公司旗下公募基金利润合计682.05亿元，较去年四季度减少635.58亿元。从产品类型来看，货币基金成为一季度利润最高的基金品种。数据显示，626只货币基金利润总额高达785.04亿元，平均单只基金净利润1.25亿元，在所有基金类型中最高。从单只产品可以看到，在所有类型基金中，盈利排名前三的都是货币基金，天弘余额宝以166.36亿元位列第一，占货基总利润的21.19%。

在基金的平均利润中，保本型产品以1083.14万元的平均利润位列货币型基金、债券型基金之后。混合型、股票型、QDII、商品型基金和FOF等，一季度单只平均利润均告负。一季报数据显示，有数据可统计的838只股票型基金亏损196.08亿元，平均单只基金利润为-2339.88万元； 同期2653只混合型基金的平均利润为-593.05万元。

上述数据不难看出，在A股市场持续动荡的背景下，权益类基金业绩整体低迷，很难有抢眼表现，反倒是遭遇监管的货币基金，成为公募基金的遮羞布，其看天吃饭的本质再度显露无疑。

得货基者得天下

而从公司层面来看，货币基金成为各大基金公司赚钱的顶梁柱。从各家基金管理人一季度旗下基金盈利情况来看，规模较大、整体业绩稳定的基金公司排名居前。天弘基金以192.03亿元盈利位居榜首，也是期间唯一一家旗下基金盈利超百亿的基金公司。建信、博时以54.34亿元和46.30亿元的盈利规模位居盈利榜的第二和第三位。天弘和建信两家公司货币基金规模较大，前者盈利来源主要是余额宝，后者主要是建信现金添利，两只货基分别占公司一季度整体盈利的86.63%和65.94%。

工银瑞信、汇添富和中银等3家基金公司一季度旗下基金盈利规模均超过40亿元，排在第四至第六位。在盈利结构上，工银瑞信和中银基金主要依靠货币基金、定开债等固定收益类产品。

跻身前十的还有易方达、兴业、交银施罗德和招商基金，这4家公司一季度旗下基金盈利规模分别为30.73亿元、23.92亿元、22.73亿元和20.93亿元。值得关注的是，兴业基金和交银施罗德基金相比去年底盈利规模大幅提升，增幅都在60%以上。

整体份额缩水两成

而在业绩不佳的同时，公募基金也陷入了份额缩水的恶性循环中，这在主动管理型基金的表现中就能看出端倪。根据最新披露的基金一季报统计发现，1286只主动管理型基金的基金份额由去年四季度末的9243.78亿份下降至今年一季度末的7510.7亿份，减少18.75%，“缩水”了近两成。

值得注意的是，备受关注的6只首批FOF 产品中，也有5只FOF产品披露了今年一季度的业绩，与去年四季度末相比，这5只FOF产品的份额均出现了不同程度的下降，平均份额缩水23.46%。

在去年四季度末，基金份额最高的两只基金分别是南方消费活力灵活配置和嘉实新机遇灵活配置，彼时两只基金的份额均为400.1亿份，到了今年一季度末这两只基金的份额同步下降到120.1亿份，均缩水了近七成。

另外，6只首批FOF产品中也有5只披露了今年一季度末的基金份额。5只FOF产品的基金份额均呈现了不同程度的下滑。值得注意的是，在去年四季度末时，这5只FOF 产品的份额相较各自的发行份额已经全部下滑。截至今年一季度末，5只FOF产品的合计份额为92.96亿份，较之去年四季度末的121.45亿份下滑了23.46%，较之去年158.09亿份的发行份额下滑了41.2%。

后市配置多元化

而从后市来看，基金已经建议多元化配置。对于后市，景顺长城中小板创业板精选基金经理李孟海认为，中国正处于新旧经济继续转换的周期中，宏观面和政策面推动消费升级和制造业升级为代表的新经济，迎来量价齐升的增长周期，重点投资物联网、公共安全、人工智能、半导体等领域的投资机会。同时，积极关注军工、工业大数据、定制家居、教育信息化等具有成长性的行业。

而博时基金刚刚发布2018年第二季度多元资产配置报告。报告认为，二季度A股资金面或依然承压，创业板相对优势有望保留，债市无大的调整风险，港股有绝对收益空间，原油、黄金与铜大概率有小幅上行。结构方面，年度策略报告提出的两个战略配置方向——供给侧的先进制造以及需求侧的美好生活提升，仍值得在二季度坚守。金融监管加强与金融风险化解，估值较低的银行券商也可以成为战略配置的一极。从风格来看，考虑各板块的基本面与政策面，成长已获得较强的相对收益，虽然依然占优，但二季度的超额收益或会趋于下降。

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ETF基金受青睐

伴随着市场需求的多样化，指数基金也迎来创新时代。为迎接ETF发展新时代，华夏基金日前主办“掘金指数投资”峰会，华夏基金公司总经理汤晓东表示，未来华夏基金将在三大方面发展ETF。一是对传统指数产品完成布局之后，华夏基金将不断引入国际先进的指数、量化投资理论和方法，把一些能够捕捉市场特征、长期带来超额收益的因子做成一系列策略指数产品，为投资者提供更多投资解决方案。二是发展商品类ETF产品。三是发展一些主题性、跨境概念的ETF，服务于深化改革和对外开放。