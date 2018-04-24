错过家门口的这场高水平乒乓赛？-小记者为你精彩回放（续）

国球新春助兴 广东决赛夺冠

晨报小记者 俞悦尔

（桃李园实验学校 四年级）

狗年新年快将过完时，一项全民喜爱的体育赛事揭开战幕，仿佛要把新春的热闹喜庆延续。3月1日至3日，2018年中国乒乓球协会团体公开赛在嘉定体育馆新馆举行。我们晨报学记团的小记者观看并采访了3日的决赛。

决赛双方是河南队和广东队，他们一路过关斩将，半决赛分别战胜北京队和解放军队而进入最后夺冠赛，真不容易！赛前，我们采访本次比赛裁判长孙麒麟老师时，了解到广东队有新晋世界杯冠军林高远，目前总体形势比较好，而河南队整体水平均衡，参赛业余选手水平高。双方各有千秋，决赛的精彩可想而知。

比赛采取七局四胜制。第一场比赛是男子单打，由河南队一哥任浩对阵广东队李艺杰。短暂热身后，随着“啪”的一下清脆发球声，比赛正式开始，小小的乒乓球飞速往来，很快决出胜负，任浩以2：0战胜李艺杰，河南队大比分1：0领先。

休息片刻，第二场男女混合双打开始，由河南队夏易正、袁雪娇对战广东队周启豪、张美竹。广东队丝毫不受第一场失利影响，经过激烈比拼，以2：1拿下第二场。这样大比分变成1：1。

第三场男单在两位老将间展开。场上，广东队张超与河南队王伟如同两头猛虎下山，每一次挥拍都是劲道十足。他们的球速飞快，以至于你不盯着看就会错失精彩瞬间。看他们打球，我深深体会到运动员在赛场上的青春活力和昂扬斗志。最终，王伟以0：2憾负张超，广东队大比分2：1反超河南队！

比赛一下子更紧张了！第四场是男子双打，广东队刚打完单打的张超携队友周启豪对赛河南队任浩、夏易正。谁都知道这场比赛的重要，广东队赢，离冠军更近一步，河南队赢，则可缓和一下暂时落后的压力。第一、二局，双方各赢一盘，第三局，双方互不相让，特别是打到10平后，比分相持不下，一直打到13：13，最终广东队以15：13拿下比赛。

这场比赛中有两个情景让我印象深刻，一个是在第三局最后，任浩每打完一球都会和夏易正说几句悄悄话，我猜是在告诉他战术吧，运动员间的默契关爱显而易见。另一个是其中一局，广东队在领先比分的情况下由于失误丢了1分，周启豪可爱地龇了龇牙，继续对战，运动员也是很萌的！

四场比赛结束，广东队3：1大比分领先，原以为胜利在望了，可在第五场男单比赛中，河南队16岁小将牛冠凯以2：1战胜连续作战的广东队周启豪。大比分变成3：2，谁将夺冠的悬念又再次高高挂起！

第六场关键比赛掌握在两名女将手中。河南队由袁雪娇对阵广东队黄頴琦。她俩的目光炯炯有神，赢球的渴望全写在脸上。全场都屏住了呼吸，所有眼睛都随着球的往来在转。黄頴琦只有16岁，她每赢一球都会一手握拳举起高“哈”一声，为自己助威，声势真是不弱！双方打成1：1平后，第三局比分又呈胶着状态，无论谁得1分，自己的队友和教练都会站起为她鼓劲加油，那是团队的力量！最终，黄頴琦2：1赢了。广东队也以大比分4：2战胜河南队登上冠军宝座。

竞技体育的魅力就在于它场上风云变幻、比赛扣人心弦，还有很重要的是刻苦拼搏、永不放弃的体育精神。正如我在赛后采访运动员时，任浩说即使输，也能接受，因为努力了，不要光在乎结果，更要享受比赛过程。而黄頴琦也说，只要在平时刻苦训练，实力就会强。是的，乒乓运动健儿们，为你们的拼搏和付出点赞！记者点评：

这是一篇非常全面的赛事报道，即使没在现场，看完此文后也能对比赛过程了然于胸。小记者文句通顺，描述准确，看得出来是经过反复打磨的。这位小记者还很善于观察，抓住了运动员在赛场上的一些小动作，让人物更加生动。

荣誉的背后

是常人无法想象的付出

晨报小记者 刘宇欣

（徐汇区园南小学 四年级）

我曾在电视上看到过乒乓球运动员的飒爽英姿，觉得他们很厉害。3月3日，我有幸作为新闻晨报小记者来到嘉定体育馆，观看2018中国乒乓球协会团体公开赛，并采访了国家队运动员。这次活动后，我对他们的敬佩感大大提升。

我一走进运动场，比赛就开始了，河南队对广东队。前两局，两队各拿下一分，实力不分上下。第三局开始，只见河南队的队员从乒乓台一角发球，右手发力，把球打过了网。这球好像被施了魔法，“嗖”的一下弹到了桌子的另一边。广东队队员赶忙向后退一步，右手微微抬起，球一来，立马一抽，这球又子弹般直直越了回去。河南队的运动员也向后退一步，眼睛紧盯着球，用全身力气把球打了过去。就这样，两队队员来来回回打，我来来回回看，恨不得有两双眼睛，一边一双才好。

不知道打了多少个回合，我再往球台看去，两个运动员居然都已经离球台一米多远了，这个球结束时，我已经快透不过气来，可运动员们还在继续比赛，要知道，有一个运动员已经连续打了两场，这时还能发挥那么好，平时肯定不轻松。我想起赛前看到运动员在训练，他们和比赛时一样，一丝不苟打好每一个球，虽然已在大口喘气，头上的汗珠也不停地滚下来，但他们并没有休息，而是不断练习，为比赛做准备。

不知不觉中，比赛结束了，广东队取胜。赛后，我以为运动员会吃个饭，美美地睡上一觉。让我没想到的是，广东队接受了我们的采访后，饭都没吃，直接乘上了去机场的大巴，。看了一上午比赛的我已经很累了，那打了一上午球的运动员们该多累？他们是国家队的队员，荣誉很多，但他们也经历着常人无法想象的付出与挑战。

宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。这场比赛的输赢已不那么重要，重要的是运动员们都已经尽了自己的一份力！他们值得我们敬佩！记者点评：

这位小记者没有把叙述的重点放在双方的比分较量上，而是从自身观赛的感受出发，想到精彩比赛的背后，运动员所经历的常人无法想象的付出与挑战。文章描写细致生动，文风也很平实自然，很真实。