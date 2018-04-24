瞄准行业发展“新方位”培育现代阳光职业人-——上海市贸易学校为学生发展“导航”

晨报记者 杨虹 吴婉莹

校园里，迎面走来的学生，脸上总是洋溢着阳光、自信的笑容；“老师我来帮您吧！”“您要找谁？我带您过去吧。”这些礼貌又亲切的话语常常在校园中响起；各类技能大赛上，也总能看到学生参与并获奖的身影……上海市贸易学校学子身上散发出来的“独特”气质，总能给“看校”的家长们留下深刻的印象。

而这些都得益于贸易学校一直坚持“以知识学习为基础，以技能提高为本位，以素质教育为核心”的育人方针。随着中国特色职业教育进入新时代，职教全面深化改革向纵深推进之际，贸易学校始终做到德育为先，关爱每一位学生，帮助许多学生找到了一条传统知识教育以外的，完善自我、发展自我、实现自我的道路。

【人才培养】

教育从“心”做起，是金子总能发光

现代职业教育要培养怎样的人才？要如何培养？在办学过程中，所有的职业教育工作者都在思索这个问题。上海市贸易学校校长姜晓敏也不例外。她认为，职教不该“闭门造车”，应与市场零距离接触。“职业教育和普通教育不一样，要一端瞄准市场，一端瞄准学生，才有可能培育出符合市场需求的人才。”姜校长解释，“瞄准市场”即要抓住产业发展的突破口，早谋划，开设具备前瞻性的专业；“瞄准学生”便是提升人才培养质量，培养出有综合素养的高素质职业人才。“与天赋无关，绝大多数学生身上都有潜质，而我们学校的任务就是将其潜质激发出来。”她坚持，学校应关注学生未来的发展，关注学生如何融入社会，如何立足社会。“学校教授学习路径和方法，学生通过实践，更好地选择喜欢的工作，而不是被动地被工作选择。”

在贸易学校，激发学生身上的潜质也成为了老师们的强项。单是在全国职业院校技能大赛上，该校学生就斩获了不少荣誉——2017年获3块金牌、2016年获9块金牌、2013-2015年每年至少获3块金牌……为什么贸易的学生会如此“优秀”呢？也许你可以从一名贸易学子的求学经历中得到答案。黄同学来自云南山区，因得益于普洱中职班惠民政策才得以进入贸易学校的食品工艺专业学习。入校前，班主任通过了解他的家庭情况，将其作为重点精准教育对象。入校后，以心理测试、面谈等形式为其建立专属的个人职业潜能档案。针对其不擅长普通话的弱点，学校安排了2位语文老师和他练习普通话。在他与同学产生矛盾的时候，循循善诱并开展心理疏导，潜移默化助其养成良好的行为习惯。为了让黄同学更顺利地踏入职场，学校还采取专业教师和骨干师父“双师带徒”的模式带他实习。三年后，他选择回乡发展。学校里学到的知识和在实习期间学会的本领被他很好地运用到工作上，由于能力突出，一年后他成为了公司骨干。这样的例子还有很多，可以说，是贸易学校的老师们根据个人特点用心栽培，才使得学生离成功“越来越近”。

聚焦不可替代性，为学生未来“量体裁衣”

作为光明集团旗下的学校，人们很容易将贸易学校与“食品”联系到一起。诚然，该校的食品生物工艺专业的确是上海中职校中的“排头兵”，但如果翻看专业设置，该校还开设有物联网工程（中本贯通）、国际商务（中高职贯通）、电子商务（中高职贯通）及物流服务与管理、计算机网络技术等特色专业，涵盖财经商贸、食品生物、信息技术等三大类。今年，学校新开设了国际经济与贸易（中本贯通）和应用英语（跨境电商）中高职贯通专业。好的教育并非只做“加法”，姜校长坦言，经过综合考量，学校曾进行专业布局调整，削枝强干，将三十多个专业改为十个，凡是专业建设、就业情况不在全市名列前茅的全部减除。目前所有招生专业都拥有一流师资、一流实训场地、一流合作企业。

在专业“升级”与“改变”的背后究竟蕴含了怎样的思考呢？

“我校一直坚持‘关注学生未来的发展’。但随着社会发展和技术革新，很多职业会在未来逐渐‘消失’，如何培养出‘不可替代’的人才将成为挑战。”姜校长表示，开设具有前瞻性的专业势在必行。在她看来，人工智能、互联网+、现代服务业、文化创意等行业便是答案。“比如目前在电影行业中从事场务、布景师、灯光师、道具师、后期处理、影视栏目包装、三维制作、视频剪辑、摄影摄像等都缺乏专业的人才，专门的培训也不多，我校数字媒体技术应用（新媒体影视）专业便填补了这一空白。”贸易学校特别建立数字影棚、数字虚拟演播、数字录音剪辑、数字后期制作、化服道设计这5个实训空间和数字媒体技术实训中心，并发挥校企合作优势，引企入校，学生在校就可参与到电影的拍摄项目中，而且有专业的电影人指导实践教学，为学生实践能力的提升提供了有力保障。

而对于技能要求较高的物联网工程专业和电子商务专业，贸易学校分别采用了3+4中本贯通及3+2中高职贯通培养方式，对照高等院校标准优化人才培养方案，对接行业情况建设实习实训基地，开发专业课程等领域，深化中职校、高等院校及企业的良性合作，使学生既能具备无缝对接高层次就业岗位的职业技能，又能拥有良好的职业发展空间。当然，新事物的发展总是历经考验。物联网技术新，专业开办时间短，没有针对中职生的专业技能证书怎么办？“为此我校与上海市物联网行业协议合作，和ARM公司、阿里云计算有限公司、华为技术有限公司、微软（中国）有限公司、霍尼韦尔国际公司、中国移动、北京新大陆时代教育科技有限公司等12家知名企业，共同研究教学要求和专项技能，使学生能更快适应社会的需求和企业的用工标准。”姜校长解答道。贸易学校通过密切的产教融合、积极与行业“对话”等方式为学生成才打下了基础。

【阳光德育】

阳光导航引领生涯发展

艺术教育提升综合素养

相较于普高学生，中职学生面临的问题更复杂多变。如何把握孩子成长的关键期，让孩子健康阳光地成长？与很多家长担心的不同，贸易学校的孩子个个阳光自信、勤学自强。这与该校一直坚持的“阳光德育”模式密不可分。据悉，该体系依托“阳光导航+生涯发展”的框架，通过确立阶段化德育目标，编写阳光德育系列读本，开展阳光行动，搭建学生成长网络平台及营造阳光德育校园环境，激发学生健康向上的阳光心态，培养学生的诚信品质、团队精神、敬业精神、创新精神、责任意识，使其形成良好的职业道德素养；培养学生人际沟通能力、实践能力、创造能力、就业能力、创业能力，使其成长为面向现代服务业领域的“阳光职业人”。

学生在刚入学时就像一颗小树苗，通过三年的培养，这棵小苗会在阳光的照耀下长成茂盛的大树。“树的枝丫上包括了学生的日常行为规范、职业技能、才艺能力、学习情况、职业道德等五大内容，”姜校长为我们描绘了这样一幅画面，而这便是该校的“学生成长轨迹网络平台”。作为上海市中职校第一个记录学生在校期间成长轨迹的可视化信息平台，学生可以自主上传正面信息，系统地记录在校成长情况。这在一方面促使学生养成自我肯定的积极心理，另一方面也能培养其学生的自主意识。“平台由学生全程参与,里面的图片和呈现形式都是从学生自己的作品中选出来的，因此他们也很喜欢这种自我评价方式。”姜校长强调，以学生为主体的德育手段，不仅学生自己可以看到每一次成长，家长和企业也能从这类可视化信息平台了解学生的成长情况和综合发展。

贸易学校除了运用信息化手段开展德育工作外，更是结合“大食品”特色，引入企业文化，形成具有职业特色的校园文化环境，为“阳光德育”提供良好氛围。据了解，该校拥有咖啡社、茶艺社、街舞社、打击乐社、摄影社、时政社、心理导航社等等50余个学生社团。学校针对社团的不同特点给予相应支持，如：引人英国City & Guilds 国际咖啡师职业资格认证体系，将其与咖啡社的活动相结合，让学生能在感兴趣的领域也能学到“一技之长”。而在学校的交响管乐团里，从乐器购买、老师配置、场地选择及各种课程和观摩活动都是学校“买单”……最终在学校内外形成“人人是教师，处处是课堂，时时受教育”的，有利于中职学生学习、生活、实践的，合力育人的良好德育氛围。

【学子风采】

归乡创业勇敢追梦

在校所学助我实现人生价值

蔡思玲，上海市贸易学校2010届食品生物工艺专业的优秀毕业生。在三年专业学习后，她回想创办了当地规模最大、品质最好、口碑最棒的一站式兽药经营部，实现了创业梦想的同时，也帮助当地广大养殖户走向了脱贫致富之路。谈到成功的“秘诀”，她说：“是学校和老师给予我过硬的专业技术，教会我诚信做人。”

刚毕业时，她也曾迷茫，是留在上海还是回云南发展？回想起回乡前老师说的话“回农村也挺好，现在我们国家为全面建成小康社会，大力推进农村建设，在老家也可以大有作为”，再结合自己在学校所学的专业，她意识到似乎自己可以做些什么。在朋友的鼓励下，她来到云南龙潭乡开启创业之路。经过市场调研，她发现了商机——开个兽药饲料店服务当地养殖户。虽然蔡思玲的丈夫是兽医，但由于工作繁忙，经营的重任就落在了她的身上。由于她学是食品专业出生，在校学过的食品添加剂、食品检测、化学等课程“如虎添翼”，于是她开始研究兽药和饲料。经过大半年钻研，她由“门外汉”成为了“行家”，兽药店的经营规模不断扩大，养殖户可以在这里完成咨询、购药、医治等一站式服务，凡是养殖户遇到的问题在她的经营部都可以得到解决。不仅兽药店收入越来越可观，当地的养殖规模也在不断扩大，有力带动了龙潭乡大批养殖户发家致富。

“在学校时，老师教育我们‘食品’是一个良心工程，影响子孙后代，绝不能掺假。职业道德、职业生涯规划等课程也时刻警醒我要做一名诚信的商人。”而且她还告诉我们，自己走上创业之路绝非偶然，不仅专业会有市场调查、市场营销以及商品学的课程，在实习期间的创业培训课，也令她学到了很多创业和就业方面的知识。

古语云“十年树木，百年树人”，上海市贸易学校对创业教育坚持以人为本，课程目标注重开发潜能，培养学生具有创新性的思维方式，提高其创造力、学习力、适应力、竞争力与成功率，最后成以创造性劳动为己任、服务社会的认识。