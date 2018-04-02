“精致化”办学重构学子多样人生-——专访上海市商贸旅游学校校长李小华

晨报记者 杨虹 吴婉莹

当“工匠精神”被频频提起时，各行各业都兴起了学习“工匠精神”的热潮。其实早在几年前，上海市商贸旅游学校校长、特级校长李小华就提出了以“精致化”教育理念，建设“跨界 开放 融合”的现代“平台型”职业学校。其中，“精致化”追求卓越、提升品质的精致文化正好与“工匠精神”中工匠对不断改善工艺、追求完美和极致的态度不谋而合。也正是由于商贸旅游学校坚持“精致化”办学，为学生提供更优质、更个性的教育服务，才使每位师生都能拥有“出彩”的人生。

【人才培养】

对接市场精准化培养，保障学生高质量就业

“职业学校应该思考如何把‘大众的教育’ 做成‘小众的教育’。”当问到何为“精致教育”时，李校长解释道，“精致教育”即是整个教育过程的精致化，精心育人，而不仅仅是为了教学标准而进行教育。职业教育作为培养与市场无缝对接的技能型人才的“主要阵地”，采取个性化、多样化、弹性化的小众培养方式，才能满足学生个性化学习和发展的需求。

随着互联网、人工智能的发展，未来的工作有趋向定制化发展的趋势。2018年政府工作报告多次提及“人工智能”，并特别指出要加强新一代人工智能的研发应用，在多领域推进“互联网+”，发展智能产业。这也就表明市场对于人工智能服务方面人才的需求也将增加。为此，商贸旅游学校的应对“招数”是新设“计算机应用专业（人工智能服务方向）”。据李校长介绍，作为上海中职校中首个人工智能专业，学校的社团活动和综合项目为专业的建设奠定了基础：“从几年前开设的机器人社团和3D打印社团，再到去年引入的VR虚拟现实项目、无人机驾驶培训项目来看，学生的反响很热烈，学习效果也很好。”

经过大量走访、调研和深度的交流沟通，学校最后才将学生的培养方向定为：虚拟现实与增强现实技术、大数据采集与处理分析、智能机器人控制与维护、智能运载工具操作与维护。此外，学校还与上海电子物联产业园、网龙华渔教育、百度云智学院等多家企业和基地合作，拓宽学生的实践、实习及就业创业途径。

在实验实训方面，学校为新专业建设了VR及人工智能综合实验室，同时配备了国育华渔VR世界实验室、百度ABC人工智能实验室、无人机训练实验室、机器人实验室等，保障学生都能在真实的行业环境下学习，并能考取相应的资格证书。事实上，该校人工智能服务方向的学生，通常还没有毕业，就会被企业“预订”。“专业匹配度非常高，几乎是根据自身专业进入了相关岗位，这与职业教育人才培养的方式是直接相关的。”李校长说。

多元化实践“模糊”专业边界，培养“三明治式”精英学子

学校聚焦各专业的特定领域，推动错位发展、差异化发展，走校企深度融合、突出实战和应用的办学路子，实行“双证融通”，用培养“精英”的方法和“做中学”的学习方式培养操作型技能人才，不断丰富“知识+能力+素养”的“三明治式”人才培养模式。自2013年起分别与上海商学院、上海旅游高等专科学校、上海城建职业学院、上海电影艺术职业学院、上海杉达学院开展中高职、中本贯通培养试点，为学生拓宽升学和就业的渠道。

“实际上，我们是以大专业群的思路来进行专业建设，通过项目、社团等方式让学生之间进行互动与学习，提升自己的专业能力。”为满足学生选择的需要，商贸旅游学校现在开设有70多个社团，包括爱旅游社、米格创意工作室、时尚菜肴料理社、商旅易社、咖啡制作社、电子商务社等。据了解，咖啡社的社员们在校园里开了一家“咖啡厅”。从店面广告设计、财务管理、接待、厨师及文创等一系列事情均由学生自己负责。“这些学生来自于市场营销、美术设计与制作、会计、商务外语、西餐烹饪、文物等专业。而这家店作为载体让一群原先专业毫无关联的学生凭着共同的兴趣爱好而聚在一起，在交往、合作中学习到新的知识。”李校长给我们举了个例子。

不只是社团，商贸旅游跨专业的项目实践，也令学生受益匪浅。王同学作为美术设计与制作专业（影视后期制作方向）的学生，有幸参与到“2017大运河文化带”VR设计创新大赛，需要使用虚拟现实技术和相关数字化技术，全景展现大运河古今风貌的点点滴滴。但由于内容涉及到旅游的相关知识，因此他需要与旅游专业的同学合作，共同进行项目运作。在制作期间，两个团队的师生合作密切，不仅顺利完成了项目，还学到了对方专业的知识。“这次合作对我来说真是一举两得！既锻炼了自己的专业技能，又学到了跨专业的知识。”他说。

【商旅好人】

注重“能”的培养，做一个“有能力的好人”

在传统印象中，人们很容易将职业教育与技能教育划等号，认为进中职校就是为了掌握一门技术。“事实并非如此。”在李校长看来，职教不能只盯着“技”的训练，学生创新意识、服务意识的培养也要同步跟进。他认为要让学生未来的发展之路走得更远，就要把重点放在培养学生的核心素养上。

自2011年起开始进行的“商旅好人”评选便是学校采用的培养方式之一。不以成绩论英雄，只要学生身上有“亮点”，就有资格参选。这不仅能让获奖者逐渐完善自我，还提升了整个校园的良好风气。李校长表示，学校把“培养一个有能力的好人”作为育人目标，积极探索知识、能力、素质三位一体的有能力的“好人”德育模式，关注学生软实力的培养。如：每年火爆的“F·A·I·R营销节”，便是将营销技能与学生的职业体验活动有机结合起来——学生作为主体设计整个活动，并在活动中提供志愿者服务。

此外，学校还利用榜样的示范作用引领人才培养。性格内向的资同学把学校烹饪专业教师团队的烹饪大师夏庆荣作为了自己的偶像。不仅由于夏老师技艺高超，为人平和低调，更难能可贵的是倾心传授技艺毫不保留，他常常强调“好的人品才有好的刀工”。自从跟随夏老师学习，资同学就下定决心苦练厨艺。在校期间，他分别获得了2014年上海市星光计划职业院校技能烹饪项目三等奖；2015年世界青年烹饪邀请赛一等奖；2016年全国烹饪大赛获得了二等奖等好成绩。毕业后，他选择回校担任冷盘雕刻社团课程的助教，与学弟学妹分享心得，反哺老师的悉心教导之恩。

与他相似，同专业的杨同学也是在中国烹饪大师、职教名师张桂芳的言传身教下，懂得了“用心做好美食”的道理。无论是作为全国中职院校技能大赛中西餐烹饪项目的助手，还是在学校美食节、营销节的中式点心项目的筹备中，他一手落实了原料准备、工具整理、体验活动学生入场管理、点心烘焙等各环节。杨同学热心做事、用心学技的态度也给教师、同学及来参加活动的学生留下深刻的印象。

对于中职生来说，中专的学历并不是终点，以后还会不断提升；而从职业发展来说，学生在中职校的学习只是迈向职场的第一步。李校长强调，学校借助一系列的德育主题实践活动，促进学生知识的内化、思想情感的认同和行为习惯的养成，在“做事”的过程中达到“做人”境界，成长为“有能力的好人”。

【学子风采】

多样化学习途径 育出“一专多能”职业新星

经过几次专业课学习，老师发现了史同学在西餐烹饪方面的天赋：她思维敏捷，动手能力强，既能很好地完成课内作业，还能帮忙协助老师教学。作为西餐烹饪课代表和西餐烹饪社团的社长，她带领着自己的社员，进行原料、工具的准备和各类西点的初加工，甚至还带领同学做好西点培训项目学员的“小老师”。这些实践都对她的管理能力和专业技能起到了促进作用。

在校期间，她还作为优秀学生，参加了上海厨艺职业技术培训学校组织的学生体验活动及2015年FHC——国际烹饪艺术大赛。面对着各大星级酒店的厨师对手，她沉着冷静，最终获得了行业大赛西式下午茶甜点展台三等奖。此次获奖也坚定了她再接再厉的信心。在2016年的上海市星光计划西餐烹饪项目的比赛中，她收获了二等奖。

多样化的学习途径拓展了史同学的眼界和实力，让她在提升专业能力的同时，也对自己的未来萌生了更多的想法，在学校的扶持下，她迈出了职业生涯的第一步——在校园里经营西餐烹饪创业坊，成为校园创业的开拓者。

像史同学一样的“多面手”学生还有很多，这与学校的多样化学习途径密不可分。据李校长介绍，为满足学生个性化、多样化、多层次的发展需求，除了连接本地资源，学校将眼光放在了国际化上。通过引入高水平国际职业教育资源与培训品牌，进行国际合作教育。如：西餐烹饪专业的“蓝带西餐班”，引进“法国蓝带”部分专业课程，引入餐饮专业英语词汇能力国际认证（PVQC）、国际人才培养模式和雅思英语课程，对接全球酒店管理和厨艺管理学院，培养上海乃至全国高端餐饮行业人才。商务英语专业的“中澳营销班”，对接澳大利亚最大并享有声誉的圣·斯蒂芬学校，由该校派遣优质师资帮助学生获取澳大利亚“商业四级证书”。由于该专业英语课较多，学生英语水平如果达到相应水平，也有机会进入澳大利亚的西澳大学、科廷大学、埃迪斯·科文大学和莫道克大学进行深造。最后，李小华校长向我们透露，除了国际资源的本土化，未来还打算将本土资源国际化。“只有把这些资源都融通之后，才能转化为学生可持续的发展。”