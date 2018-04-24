网约车司机王明清24年寻亲的另一位主角-女儿康英 矛盾的载体

见习记者 王丹

康英穿着短裤短袖，从隔壁房间跑到父母睡觉的房间，直喊冷，然后径直钻进妈妈的被子里，再裹上父亲的一件衣服咯咯使劲笑，笑这衣服居然被胖胖的自己穿上还是大不少，她用脚轻踹着坐在床边的父亲王明清，于是一家人都笑了起来。

这个场景发生在4月15日下午四点多，在上海的一家医院里。王明清夫妇陪着刚认回的女儿康英抵沪进行祛疤手术，他们预备在上海停留四天。

王明清是“成都滴滴司机寻女二十四年终相见”新闻的主角。在1994年三岁多的女儿失踪后，王明清奔波于成都和老家的各个街道寻找女儿，甚至在2014年年底，他开始边开网约车边寻女儿，逢人便发有关女儿的卡片。二十四年的不弃，终于换得了和女儿相认的机会，2018年4月3日，已经嫁到吉林的女儿康英从长春飞回了成都，父女抱着哭泣的场面被各大媒体记录了下来。

和王明清的勇往直前不同，关于寻亲，女儿康英的内心矛盾极了。一边是对养父母家庭的愧疚，一边是对亲生父母的向往，退缩前进放弃坚持被她在心里来来回回盘算了无数次。

亲人厚爱中

没有妈妈的缺憾

康英在四岁多才来到养父家，这和她丢失的时间点相距一年，至于中间经历了什么，她已经完全记不起来，只有藏着三根针的那条腿提醒着她那段记不起来的往事非常可怕。

康英的养父在她到来的一年时间就去世了，从此小康英便跟着奶奶住在农村的小平房里。十几岁的时候，因为那三根针，康英的一条腿肿胀了两倍大，卫生院里的医生告诉奶奶康英的腿留不住了，要花几万块去截肢。当时她和奶奶可谓身无分文，只能像康英安慰奶奶的话一样，“爱啥时候坏就啥时候坏吧”。等到奶奶过了六十大寿，老太太收到400元礼金后，她赶紧带着康英跑去拜托从县城下乡的医生取针试试，因此康英的腿才得以保住，即便如此，如今的康英仍不能走太多路。每次腿疼时，她都会想起已过世八年的奶奶带着自己治病的场景。

“我愿意用我现在的所有，去换我永远不长大、奶奶永远不老。”在她的记忆里，除了奶奶，四个不爱说话的伯伯叔叔也非常爱她，亲人们每个月都会凑生活费供养着她，她更是从她的四爸（四叔）那里感受到了父爱。

康英成长的大家庭，所有的人都非常爱她。爱到每次康英打工回家，叔叔伯伯们都会做上一桌她爱吃的菜，“他们尽量把最好的都给我，可是不知道什么时候，我会觉得这样的爱非常客套，就像招待客人一样，和现在想钻进爸妈的被窝的亲热不一样。”但因为家人对自己的好，小时候的康英从未怀疑过自己是捡来的，她觉得去世的养父就是自己的亲生父亲，至于为什么没有母亲，康英给自己的理由是：“我觉得我妈肯定是因为嫌弃家里太穷了，才走了。”即便是后来邻居的闲言碎语传进耳朵，她都坚信不疑，“如果不是（亲生的），奶奶和四爸怎么会对我这么好呢？”

童年，康英是和叔叔伯伯家的三个女儿一起长大的。“说真心话，我那时觉得爸爸有没有无所谓，我特别想妈妈。她们都有妈妈，犯点错了，妈妈就站出来了，往妈妈怀里一扑再撒个娇，什么事都没有。”同样的话康英重复了两三遍，“我不一样，我奶奶对我特别严格，只要不犯错，什么都好说。”

没有妈妈一直是康英的遗憾，她一直想要去找所谓的妈妈，但她不知道的是养父也不是自己的亲生父亲，直到今年她才从四爸口中得知了自己的身世。

一句话刺激下

刨根问底的决心

“生完大女儿后，我就抑郁了，我一直觉得我就缺个妈，生命里就缺那一个。”这些年康英一直想打听妈妈的去向。没妈是她的心结，隔三差五总会有人问她关于妈妈的事情，每次被问之后回到家，她都要抱着枕头大哭一场，她的两任丈夫都劝说过她“实在要是想的话就找吧”。

其实，康英自从有了手机，每天都会反复登录寻亲网站，“登了退出，登了退出，反反复复好多次。每次都让我填写个人信息，就像年龄，我知道我是1990年生的，但不知道具体是哪一天，真的无从下手。有时候我填了就删了，循环很多次，没留下过痕迹。”

康英爱看寻亲节目《等着我》，她迫不及待地想看别人团聚，有时候结局不如意，她冲动之下就去拍电视机两下，为此在怀老二的时候还动过胎气，吃过保胎药。

“没妈的孩子就是缺教养。”康英不愿意透露是谁在今年3月指着自己骂，但这句话确实让她在巨大的悲痛中有了刨根问底的决心。她又一次跟四爸通电话，四爸说：“我不告诉你有不告诉你的理由，我永远是你坚强的后盾，如果你在那边过不下去就带着孩子回来，我养着你们。”之前每每四爸如此说，康英的态度都会软下来，但这一次例外，她用哭得沙哑的声音异常坚决地说：“如果真要是回来，一定是一具尸体。”

挂了电话，四爸从早上犹豫到中午，他才决心拨通康英的电话：“你知道这个结果可能更难受，你是我们从九眼桥捡回来的。”四爸话音刚落，听着自己是被捡来的，康英嚎啕大哭起来，原本就不安定的心变得更加无所适从。

康英说那天她来不及埋怨父母丢弃自己，就赶紧上网搜索关键词：九眼桥寻女二十多年，猛地所有有关王明清寻女的新闻爆发在康英的眼前，“一哭就反胃”的信息深深刻在了康英的心里，她没有勇气打电话，而是选择添加王明清留在网上的微信号。康英记得，第一次和亲生父母视频的时候，母亲在手机那头说：“这么多年，这是最像的一个。”而手机这头的康英觉得心里特别难受，对着镜头哇哇哭，她已经不记得当时说了些什么。

在等DNA鉴定结果的日子，她每天都期待王明清给她发一张图片或一个表情，等难受了，就把手机关机，然后一整天把手机拿在手里，即便她很想开机，但因为害怕失望就迷迷糊糊地躺在床上。彼时的康英其实已经从心里相信王明清夫妇是她的亲生父母。很多时候，康英都会催帮助她的志愿者和警察，问他们结果什么时候出来。康英说：“其实每天我都给林警官打字（发信息）询问结果，但打完又给删了。有一天给他发了很多条，有两天没敢发，根本没办法正常生活了。”

和亲生父母相认之后，康英才知道催林警官的，不只她一人。

飞机落地那一刻

内心的挣扎退缩

寻找亲生父母时，靠着一股执念；而等真正约定见面时，康英却又犹豫了。

4月1日，吃完午饭的康英收到林警官的消息，问她能不能在4月3日坐飞机回成都，康英内心想出了两个拒绝的理由来掩饰自己的不敢，包括经济条件不允许以及恐高。直到王明清给她发来一条消息，“难道你不愿意看到我们吗？”

康英说，为了这句话，她上刀山下火海都要闯，于是便促成了3号王明清一家团聚的场景。

4月2日，康英和家人坐车去长春，她要历经两天的路程才能赶到成都。这两天并不容易，康英内心很挣扎，回去认亲让康英对养父家人有一种愧疚感，尤其是当她看见网络上骂她四爸“就是个人贩子，应该被拉出去枪毙”等言论的时候，她想过：“要不一切就算了，我不想我的家人被人喷。”这样的情绪和极度想见亲生父母的情绪互相打架，她犹豫极了，她没有了当初寻母时一往无前的勇气。

飞机在成都落地的那一刻，康英收到了四爸的两条消息，“……从此以后你不认识我我也不认识你”、“我们永远也都不见面不联系了”，康英感觉当时眼睛里滴的已经不是泪而是血了，如果有可能，她想要坐这班飞机返回长春。

康英的退缩，还出现在快出闸机的时候。等在外面的记者对着她咔嚓咔嚓地拍照时，她吓得往后退了一步，她不希望自己成为各大媒体报道的主角，从而让自己的四爸去承受众人的唾沫。

见面那天的情绪已经无法单纯地用开心与否来形容。

出了机场，康英一脸严肃地快步向汽车走去，她只想赶紧躲起来，挡在前面还爆粗口的光头大哥让康英十分不耐烦，上车后她有一搭没一搭地回答向她抛来的各种问题。

焦躁的情绪一直持续到家门口，才被父母眼中的热切所融化。王明清夫妇站在小区门口，时不时地踮起脚尖向远处眺望，弟妹手里举着大红色的牌子欢迎康英，小区门口挂着喜庆的横幅，众多从四面八方赶来的人前来道贺。康英一下车就改口叫了王明清“爸爸”，事后回忆起来，康英说是脱口而出，此前她没有考虑过究竟该如何称呼王明清夫妇。

王明清一家是被众人拥着从小区门口回家的。他们掩饰不住女儿回家的喜悦，却没有时间和女儿沟通，一会儿接待媒体的采访，一会儿要安慰前来祝贺但也是寻找孩子的家庭。

一旁的康英，看不出任何喜悦。事实上，她的脑子里还在想着四爸，真正高兴起来，还是在晚上七点十九分，四爸又给她发了一条短信：“康英，四爸错了，我不能怪你。我看到新闻上面的评论，太伤我心了，所以才那么跟你说，四爸跟你说对不起，你永远是四爸的康英也是我的女儿。”康英懂四爸的心情，“他已经忍着将养了二十多年的女儿送给别人的不舍，却还有那么多人骂他，他必须接受事实，如果不接受就变得不太通情达理。”

虽然和家人真正坐下来沟通已经是晚上十点多，但四爸的理解让康英开始高兴起来，“左边拥着爸爸右边搭着妈妈，真的很幸福”。

康英调皮地跟王明清说：“老王对不起，这么多年我就想着找妈妈，从来没想过你。”

同游上海后

迎来再次的别离

王明清夫妇、康英和老公带着两个孩子开启了一段旅程，在回四川资阳见完亲戚后。

4月11日，受北京媒体和滴滴公司的邀请，一行人开始北上。

中央电视台台标前，康英拉着王明清的手摆了个POSE拍合照，这是康英提出来的，“很多人问我会不会对爸妈有陌生感，完全没有，我跟猴似的，恨不得天天粘着他们”。康英很快就和亲生父母熟悉起来，和王明清夫妇待在一起，她感受到了前所未有的踏实感。

很多年，王明清的微信头像都是拿着寻人启事的自己，微信名是“寻找宝贝女儿”。康英故作生气地问王明清：“还不换，你都已经找到女儿了，难道还要再找一个吗？”

然后自顾自地给父亲改了微信名字，变成现在的“开心每一天”。换头像时，她找了父亲以前的照片，挑选了父亲穿西装的自拍照，但一旁的妈妈不乐意，说那张照片中王明清的皱纹太清楚了，旁边的王明清乐起来说：“就这张，我女儿说帅就是帅。”

在北京待了三四天，王明清和家人去了天安门游玩，和以前的心情完全不同，旅行中的王明清每天都会在朋友圈里发布内容向朋友们报告旅程。

4月14日，王明清一家又从北京飞到上海，除了游玩，他们要带女儿做除疤的手术。到达的第二天，一早他们就带着小外孙去逛了外滩，然后因为心疼女儿不能走远路又返回医院休息。

上海是这一家人此次旅程的最后一站，之后，他们就要各自回四川和吉林。王明清买好16日飞机票的那一夜，父女俩都失眠了。