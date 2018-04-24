果蔬含量100% 才能称为果蔬汁

晨报记者 徐妍斐

如今，市场上越来越多的果蔬汁产品问世，种类繁多，让人挑花了眼。其中有冷藏和常温、保质期长和短、纯度高与低都有讲究。究竟该选择什么样的果汁呢？最近，食药部门就给出了关于果蔬汁的消费提醒。

果蔬汁饮料含食品添加剂

我国《果蔬汁类及其饮料》国家标准中规定，果蔬汁中的果蔬原料含量必须达到100%，包含未经浓缩的“原榨（非复原）果蔬汁”和向浓缩汁中加入其加工过程中损失的等量水分后得到的“还原（复原）果蔬汁”。

纯果蔬汁中含有果蔬中所含的各种水溶性营养成分和果蔬的芳香成分，其营养成分含量及风味最接近果蔬原料本身。饮料中果蔬原料的含量大于10%即可称为果蔬汁饮料。果蔬汁饮料则往往需通过使用食品添加剂来改善由于水的稀释作用而改变的风味和口感。

在果蔬汁中，根据加工工艺的不同，可分为超高温杀菌产品和巴氏杀菌产品，后者由于杀菌条件温和，营养和风味更接近原料特点，缺点是需要低温保存，保质期相对较短，成本也较高。消费者应根据自身消费水平和需求进行选择。

首先应学会看配料表。果蔬汁，如果是非复原汁，其配料表为鲜榨原汁或原汁加果肉，复原汁产品的配料表为浓缩果汁（浆）、水或（和）其它食品添加剂等。果蔬汁饮料，则会标示其果汁的含量比例，常见的有10%含量、30%含量。其次，要看清包装上标注的生产日期及保质期、贮藏条件，以便在消费过程中能按照要求正确饮用。

果蔬汁损失大量膳食纤维

果蔬汁的贮存应根据产品标签说明贮存在适宜条件下。一般采用超高温瞬时杀菌的复原汁产品，常温可以保存半年以上。果蔬汁在开封后应贮藏在0-5℃冰箱内，并在48小时内饮用完。

巴氏杀菌或超高压杀菌的非复原汁则要求低温冷藏，保存时间较短，大多只有7-10天，开封后最好尽快饮用完，避免贮藏期间微生物生长繁殖而对人体产生危害。

虽然以橙汁为代表的浑浊型果汁中保留了果肉及可溶性膳食纤维，但与新鲜果蔬相比，大部分果蔬汁产品中损失了大量的膳食纤维，且一些有益的成分在榨汁过程中因不能及时溶出而随果渣废弃。

此外，果蔬汁可以提高人体对一些营养素如维生素C和B族维生素、钾的吸收，也能促进对于一些鲜食口感不好的果蔬的摄入，但番茄中营养素的吸收则是烹饪后更好。因此，果蔬汁不能完全替代每日水果、蔬菜的摄入，仅是平衡膳食的组成部分。