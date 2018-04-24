中国第34次南极考察取得一批重要成果-新站选址奠基完成，附近拟设企鹅保护区

记者 吴正彬

晨报讯 在历经了165天、总航程超3.8万海里的南极考察后，中国第34次南极考察队队员乘坐“雪龙”号船回到了位于上海的极地考察国内基地码头。记者从近日获悉，本次南极考察组织实施并圆满完成了78项调查任务和22项保障支撑任务，在新考察站选址奠基、新站附近企鹅保护区选划调查等工作方面取得了一批重要成果。

据中国第34次南极科考队领队、中国极地研究中心主任杨惠根介绍，在本次南极考察中，考察队完成了我国第五个南极考察站——恩克斯堡岛新站临时建筑和临时码头的搭建，实现了发电、海水淡化、通讯等功能，并于今年2月7日举行了新站选址奠基仪式。同时，考察队还按计划完成了新站基础测绘、生物生态监测、工程地勘、设计调研等工作任务。

据悉，恩克斯堡岛新站预计2022年建成，它位于南极三大湾系之一的罗斯海区域沿岸，面向太平洋扇区。此区域是南极地区岩石圈、冰冻圈、生物圈、大气圈等典型自然地理单元集中相互作用的区域，具有重要科研价值。

此外，本次南极考察的另一个重要成果是基本完成了恩克斯堡岛新站附近企鹅保护区选划调查工作。“此前我们就已经发现在恩克斯堡岛新站附近有一个特别庞大的企鹅群，大概有20000只左右的企鹅。为了更好地保护这些企鹅，我们计划把这个企鹅栖息的区域设为一个特别保护区。”接下来，中国将根据国际上的相关规定自主选划保护区，并在通过南极条约协商会议的批准后制定相应的管理规定，届时包括中国考察队在内的所有国家的考察队都必须遵守这个区域的管理规定，以此来更好地保护这个区域的生态环境。