老母患老年痴呆，儿子用地中海饮食助其恢复记忆

晨报记者 徐惠芬 综合报道

地中海饮食可预防老年痴呆，是不少研究的结论。现在，发生在一位英国老妇人身上的事，表明该饮食方式对治疗老年痴呆或许也有效。据英国媒体23日报道，在儿子的帮助下，一位82岁的英国老妇人通过采用地中海饮食的方式，慢慢恢复记忆，重新变回“她自己”。她的康复故事，已经成为慈善机构“阿尔兹海默协会”推广的病例。

方式

82岁的老妇人西尔维亚·汉特泽来自英国普雷斯特威奇，2016年12月被诊断患了老年痴呆，因为病情严重，从安全角度出发，儿子马克把她送到了医院接受住院治疗。

一次医院探访，马克发现，母亲连自己都认不出了，这让他很崩溃。

那时马克已经失去了父亲和一个兄弟，这个曾经关系紧密的四口之家，现在只留下了他和母亲，“无论到哪里，我和妈妈总是一唱一和，像双人表演那样，现在她连我都认不出了，我感到从未有过的孤独，那也是我人生的最低谷”。

马克决定做些什么，他不想就这么失去母亲。在查阅资料后，马克发现，地中海国家老年痴呆症患者比例较低，而且已有很多权威研究表明，地中海饮食可防老年痴呆，那么，这样的饮食方式对治疗老年痴呆是否同样有效呢？马克决定试试。

地中海

马克开始帮助母亲转向地中海式饮食。

地中海式饮食泛指希腊、西班牙、法国和意大利南部等处于地中海沿岸的南欧各国的饮食风格，这些国家的居民一般吃大量水果、蔬菜和坚果，吃适量鱼和乳制品，肉和饱和脂肪吃得少，这两者容易引起记忆和心脏问题，而新鲜水果和蔬菜里的抗氧化成分可帮助提高大脑中的蛋白质，保护细胞不受破坏。

这样的饮食方式，也能帮助抗击由化学变化引发的大脑炎症，降低胆固醇水平，最新研究显示，胆固醇水平也与记忆和思考有关。

在马克的帮助下，西尔维亚开始吃西兰花、羽衣甘蓝、菠菜、香瓜子、绿茶、燕麦、蓝莓、黑巧克力……

此外，马克还陪母亲一起做认知练习，包括拼图和填字游戏。

在被诊断患有老年痴呆症一年后，西尔维亚重新变回“她自己”了。

马克说，这不是一夜发生的奇迹，而是慢慢发生的。“调整饮食几个月后，她慢慢开始记起一些事情，比如生日的时间，人显得更灵敏，对日常生活的参与也更多了。”

榜样

马克对母亲的好转感到自豪，“很多人被诊断为老年痴呆，就觉得人生结束了,一定就没救了。作为一个82岁的老妇人，我母亲表现得很好。”

现在，西尔维亚已经成为慈善组织“阿尔兹海默协会”推广的一个病例。在调整饮食方式后，西尔维亚的病情有所好转，表明即使无法彻底打败老年痴呆，但仍能在很大程度上加以挽救，而地中海饮食或许就是个有效的方式。

2017年，美国科学家发现，采用地中海饮食方式的受调者，其认识损伤的风险比其他人要低30%-35%。

研究人员指出，以蔬菜、水果、坚果和橄榄油为主的“地中海式饮食”有助于维持晚年的大脑认知功能，特别有益于预防老年痴呆症。