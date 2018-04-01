央行举行处置非法集资部级联席会议-所有比特币交易已退出中国市场

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，央行表示，央行对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击。目前，全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。央行是在处置非法集资部级联席会议上做出上述表述的。

据悉，央行在非银行支付机构风险专项整治工作中，严厉打击了无证机构，整治违规交易场所、“微盘”交易支付结算业务，阻断非法集资资金通道；针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所，央行将会同相关部位及时发布公告，明确态度、警示风险，并部署各地开展整治。

央行表示，下一步将继续按照《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》做好六方面的工作，一是配合司法部推动《处置非法集资条例》和《非存款类放贷组织条例》出台。二是密切监测民间借贷利率运行情况，引导民间借贷利率、用途和借款方式合理化，压缩非法集资活动生存空间。三是继续依托反洗钱系统做好非法集资监测工作。四是会同互联网金融风险专项整治工作领导小组相关成员单位继续做好互联网金融风险防范化解。五是加强社会信用体系建设，构建守信联合激励和失信联合惩戒制度，营造诚实守信的信用环境。六是继续做好金融消费者权益保护工作。

据联席会议办公室统计，2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起，涉案金额1795.5亿元，同比下降2.8%、28.5%。但案件总量仍在高位运行，参与集资人数持续上升，跨省案件持续多发，涉及多个省份乃至全国的重特大案件仍时有发生，总体形势依然严峻。