继续对A股买买买-腾讯的A股“朋友圈”扩大到15家

晨报记者 曹西京

昨天，长亮科技（300348）披露，公司大股东王长春等同意以18.19元/股，向腾讯信息转让公司7.14%股份，总价为3.89亿元。完成后，公司控股股东仍为王长春，腾讯信息不排除在未来12个月内继续增持。此外，公司还与腾讯云计算签署合作协议，将开展大数据、云服务、智能金融系统、信息安全等多个层面的深入合作，共同推动打造互联网金融云平台。至此，去年来腾讯在A股的朋友圈扩大到15家，昨天长亮科技股票复牌，强势“一”字涨停。

合作对接流量入口和网银

长亮科技是金融机构系统软件服务商，是具备金融IT整体解决方案且国内市场上少数拥有自主研发核心系统的技术厂商，在中国银行业IT解决方案厂商排名中位列第一梯队，尤其在中小银行中有很高的市占率。公司在银行核心业务系统方面已成为国内龙头，过去一年拿下了市场90%的规模以上订单。其在互联网核心系统、消费金融、大数据、CRM等银行细分业务领域均处于国内领先水平，国内银行IT独角兽初露峥嵘。去年实现营业收入8.80亿元，同比增长35.16%，归属母公司所有者的净利润0.88亿元，同比下降13.40%。

本次协议转让完成后，公司控股股东仍为王长春，持股比例将减少至17.88%。公告披露，“根据客户拓展情况，甲方（指腾讯）尝试协调资源为本项目开通QQ 钱包、微信钱包”。天风证券沈海兵认为，长亮科技有望扮演银行与微信“连接者”角色，与腾讯强强联合后，在金融信息化和金融科技领域有望获得更大的发展空间。

未来，金融机构还可以使用腾讯云和长亮科技共同推出的“银户通”行业云平台，利用微信公众号、小程序、QQ等结合，形成互联网门户入口与核心业务系统对接，打造网上营业厅，为用户提供更完善的金融服务。

腾讯多方位布局卡位

随着腾讯入股长亮科技成为二当家，腾讯系在A股的布局再下一城。粗略统计，自2011年开始试水以来，目前腾讯系在A股市场上已明确入股近10家公司，如华谊兄弟、顺网科技、四维图新、步步高、掌趣科技、中国联通、永辉超市与海澜之家。去年下半年来腾讯与A股的互动明显增多，两个月内先后入股永辉超市、步步高、海澜之家等。

从公告与腾讯进行合作的15家上市公司来看，主要可以划分为三类：一是腾讯在零售行业卡位，如入股永辉超市、海澜之家等。

二是“互联网+”合作延续，腾讯在移动支付、大数据和互联网优势下，与合众科技、易联众、长亮科技以及和晶科技等合作属于这种类型。易联众日前在接受机构调研时表示，公司与腾讯战略合作已开展部分实际工作，比如在厦门和福州，医疗缴费支付方面的功能很快会在微信城市生活服务模块里上线；在各大医院的微信公众号方面，也在积极推进医保移动支付方面的工作。合众科技则称，与腾讯、财付通战略合作为推进公司在智能交通领域的布局。

三是内容版权合作，包括欢瑞世纪、东方明珠以及掌趣科技等。

“除了游戏，财大气粗的腾讯相中了不少A股公司。对于A股公司，引入腾讯作为股东，不仅在资金、资源等多方面将受益，大佬加持也一定程度上是种认可。”业内人士表示，在腾讯入股消息发布后，相关公司的股价短期都一度大涨，但中长期来看，“傍上腾讯”后股价能否续上行仍取决于公司自身能否持续成长。

履行承诺，宝能出让第一笔万科股票

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，万科发布公告，钜盛华在4月17日已减持8970万股万科A股。这是宝能承诺清盘九个资管计划后，首次采取实际行动卖出万科股票，业内有分析人士指出，这意味着宝能正在退出万科。

从公告的情况来看，此次交易成交总计8970万股，占万科总股本的0.81%，恰好与钜盛华旗下资管计划安盛2号持股数量相符。

实际上，17日盘后这笔交易已经浮出水面，当日万科A出现了一笔大宗交易。成交价格29.92元，成交量8972.45万股，成交金额约27亿。数据显示，卖方营业部为西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部。不过，当时，宝能和万科都没有直接回应这笔交易的卖方是否宝能旗下的资管计划。

根据万科于2015年12月7日披露的《详式权益变动报告书》显示，安盛2号在2015年12月1日、2015年12月2日累计买入8972.45万股，占总股本的0.81%，价格区间为15.42元/股-18.24元/股。4月17日，西南证券深圳滨河大道证券营业部卖出的成交价格为29.92元/股，成交金额26.85亿元。安盛2号买入之时耗资在13.84亿元-16.37亿元之间，卖出金额为26.85亿元。在不考虑资金成本及分红的因素下，安盛2号的盈利在10.48亿元-13亿元之间。

昨天收盘，万科A报29.91元，下跌0.8%，近十个交易日以来，万科股价一直处于下跌通道。根据之前的承诺，此宗交易之后，宝能系还有8个资管计划仍待清盘，剩余体量占万科上市公司总股本的9.53%。

由于剩余体量依然庞大，因此后续资管计划如何退出、如何将对市场的影响降到最低，都引起各方广泛关注。

有关分析人士指出，虽然此次似乎是宝能选择大宗交易的形式出让了万科0.81%的股份，但剩余8个资管计划或许会以协议方式转让，因为对接盘方的财务能力要求较高。